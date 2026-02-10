Avnet Insights सर्वेक्षण: APAC के इंजीनियर विभिन्न उद्योगों में AI को अपनाने की प्रक्रिया को गति दे रहे हैं

क्षेत्रीय नवाचार को बढ़ावा देते हुए चीन ने व्यापक स्तर पर AI में महारत हासिल की, और विश्वसनीयता में जापान अग्रणी रहा है



बेंगलुरु, भारत, 10 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उत्पादों और समाधानों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से समाहित हो रही है, क्योंकि इंजीनियर परिचालन और डिज़ाइन चुनौतियों का समाधान करते हुए इसे अपना रहे हैं। Avnet के पांचवें वार्षिक Avnet Insights सर्वेक्षण के अनुसार है, यह विभिन्न उद्योगों में AI एकीकरण के वैश्विक रुझानों पर नज़र रखता है।

वैश्विक स्तर पर, 77% इंजीनियरों ने अपने डिज़ाइन उत्पादों और समाधानों के लिए मार्केट की स्थितियों में सुधार की सूचना दी है। APAC में, इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें चीन बड़े पैमाने पर परिनियोजन में अग्रणी है और जापान विश्वसनीयता और लंबे उत्पाद जीवनचक्र पर जोर दे रहा है। ये क्षेत्रीय शक्तियां और बदलती प्राथमिकताएं सामूहिक रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के तकनीकी विकास की अगली लहर को गति दे रही हैं।

"हालांकि इस वर्ष का सर्वेक्षण चीन और जापान जैसे स्थापित डिज़ाइन केंद्रों पर केंद्रित है, लेकिन इसके निष्कर्ष भारत जैसी मार्केटों के लिए मूल्यवान संदर्भ प्रदान करते हैं," Avnet India के प्रबंध निदेशक, Suresh Kamath, ने कहा। "जैसे-जैसे भारत सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था से उत्पाद-आधारित नवाचार की ओर बढ़ रहा है, वैसे-वैसे बड़े पैमाने पर, कमर्शियल-फर्स्ट AI की ओर वैश्विक बदलाव स्थानीय ऑटोमोटिव और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।"

2026 Avnet Insights डाउनलोड करें: आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वास्तविकता का श्वेतपत्र यहाँ देखें।

APAC में AI को अपनाने की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ रही है?

विश्व स्तर पर आधे से अधिक इंजीनियरों (56%) ने कहा कि वे AI को शामिल करके उत्पाद प्रेषित कर रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि है। चीन में, AI को अपनाने की दर वैश्विक औसत से अधिक है, जहां इंजीनियर ऑटोमोटिव, औद्योगिक स्वचालन और स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग सहित विभिन्न उद्योगों में AI को एकीकृत कर रहे हैं। दक्षता, विश्वसनीयता और स्थिरता बढ़ाने वाली व्यावहारिक एप्लीकेशनों को प्राथमिकता देते हुए जापान और अन्य APAC की मार्केटें लगातार प्रगति कर रही हैं।

इस क्षेत्र में शीर्ष AI एप्लीकेशनें वैश्विक रुझानों को दर्शाती हैं: प्रोसेस स्वचालन (42%), पूर्वानुमानित रखरखाव (28%), और दोष/विसंगति की खोज (28%) सबसे अधिक अपनाई जाने वाली कार्यक्षमताएं बनी हुई हैं। इंजीनियर भी तेजी से Edge AI और मशीन लर्निंग (ML) को संयोजित कर रहे हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर 64% इंजीनियर दोनों को समान प्राथमिकता दे रहे हैं, जो मल्टी-मॉडल AI के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

Kamath ने आगे कहा, "भारत के परिप्रेक्ष्य से, ये वैश्विक और क्षेत्रीय रुझान स्थानीय ग्राहकों से मिल रही जानकारियों की पुष्टि करते हैं। कई भारतीय इंजीनियरिंग टीमें प्रयोगों से आगे बढ़कर यह पता लगा रही हैं कि AI को बड़े पैमाने पर, विशेषत: लागत-संवेदनशील और बिजली-सीमित वातावरण में, विश्वसनीय रूप से कैसे परिनियोजित किया जा सकता है।"

व्यापक प्रभाव को बढ़ाने के लिए चुनौतियों का सामना करना

AI के प्रभाव में वृद्धि होने के साथ-साथ, APAC इंजीनियर विकसित हो रही कौशल आवश्यकताओं के साथ तकनीकी चुनौतियों को संतुलित करते रहते हैं। डेटा की गुणवत्ता (46%) और अनवरत रखरखाव (54%) सबसे अधिक उद्धृत बाधाएं बनी हुई हैं, जबकि जटिलता को प्रतिस्पर्धी लाभ में बदलने के लिए क्षेत्रीय टीमें प्रतिभा विकास में निवेश कर रही हैं - विशेषत: मॉडल अनुकूलन (17%) और डेटा विश्लेषण (16%) में।

Kamath ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, "रिपोर्ट AI की महत्वाकांक्षा और उपलब्ध विशेषज्ञता के बीच के अंतर को उजागर करती है। जबकि वैश्विक स्तर पर कई संगठन सीमित आंतरिक क्षमताओं के कारण कमर्शियल बड़े भाषा मॉडल पर निर्भर हैं, भारत का मजबूत इंजीनियरिंग प्रतिभा आधार उचित सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजियों और डिज़ाइन इकोसिस्टम से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। Avnet India का ध्यान साझेदारों को इन वैश्विक शिक्षणों को लागू करने और स्केलेबल, वास्तविक दुनिया के AI समाधान बनाने में सहायता करने पर केंद्रित है।"

2026 Avnet Insights सर्वेक्षण में अमेरिका, EMEA, एशिया और जापान के 1,200 इंजीनियरों से 21 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन आयोजित सर्वेक्षण के माध्यम से प्रश्न पूछे गए थे।

