BREAKTHROUGH PRIZE ने जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित में 2024 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की

"Oscars ®of Science" अवार्ड के तहत कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पार्किंसंस रोग के खिलाफ विकास; क्वांटम फील्ड सिद्धांत में गहन अंतर्दृष्टि और विभेदक ज्यामिति के लिए 3 मिलियन डॉलर के पुरस्‍कार द‍िए जाते हैं।

जीवन विज्ञान में Breakthrough Prize कार्ल जून व मिशेल सैडेलेन; सबाइन हदीदा, पॉल नेगुलेस्कु और फ्रेड्रिक वान गोर; थॉमस गैसर, ऐलन सिड्रान्स्की और एंड्रयू सिंगलटन को प्रदान किया किया है।

मौलिक भौतिकी में BREAKTHROUGH PRIZE जॉन कार्डी और अलेक्जेंडर जमोलोदचिकोव को द‍िया गया है

गणित में ब्रेकथ्रू प्राइज साइमन ब्रेंडल को प्रदान किया गया है

भौतिकी और गणित में शुरुआती कैरियर की उपलब्धियों के लिए छह न्यू होराइजन्स (Horizons Prizes) प्राइज प्रदान किए गए हैं

महिला गणितज्ञों को शुरुआती करियर उपलब्धियों के लिए तीन मरियम मिर्जाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज प्रदान किए गए हैं

इन पुरस्कार विजेताओं को 13 अप्रैल 2024 को लॉस एंजिल्स में गाला पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया जाएगा

सैन फ्रांसिस्को, 17 सितंबर 2023 /PRNewswire/ -- The Breakthrough Prize Foundation ने आज 2024 Breakthrough Prizes के विजेताओं की घोषणा की, जिसके तहत प्रभावशाली वैज्ञानिक खोजों के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के प्रतिष्‍ठ‍ित समूह को सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख बीमारियों की समझ व उपचार में उल्‍लेखनीय प्रगति के लिए जिम्मेदार एक उपसमूह भी शामिल है।

विज्ञान अनवरत क्रांति है। जो बीमारियां बीस साल पहले अपराजेय लगती थीं, अब उनका प्रबंधन किया जा सकता है या ठीक किया जा सकता है। हमारे गहनतम भौतिकी सिद्धांत दुनिया को आश्चर्यजनक सटीकता से समझाते हैं। और गणित के क्षेत्र में, नए विचार अज्ञात की सीमा तक पहुंच रहे हैं। The Breakthrough Prize – जो "Oscars® of Science" – के रूप में लोकप्रिय हैं– की स्‍थापना इसके संस्थापक प्रायोजक सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, जूलिया और यूरी मिलनर और ऐनी वोज्स्की द्वारा हमारे वैज्ञानिक युग के चमत्कारों का जश्न मनाने के लिए की गई।

पुरस्कार के नवीनतम पुरस्कार विजेता इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित में Breakthrough Prizes के 11 विजेता शामिल हैं, जिनमें 3 मिलियन डॉलर के पांच पुरस्कार साझा किए गए हैं; 12 शुरुआती-कैरियर भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ 100,000 डॉलर के छह न्यू होराइजन्स इन फिजिक्स पुरस्कार साझा कर रहे हैं; और तीन महिला गणितज्ञ जिन्होंने हाल ही में अपनी पीएचडी पूरी की है, प्रत्येक को 50,000 डॉलर का मरियम मिर्जाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज दिया गया है। इस वर्ष की पुरस्कार राशि कुल 15.75 मिलियन डॉलर है, जिससे The Breakthrough Prize के तेरह वर्षों में प्रदान की जाने वाली राशि 308 म‍िल‍ियन डॉलर हो गई है।

जीवन विज्ञान

इस वर्ष के जीवन विज्ञान पुरस्कार विजेताओं में तीन प्रमुख बीमारियों – कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और पार्किंसंस रोग के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए मान्यता प्राप्त सम्मानित व्यक्ति शामिल हैं।

कार्ल जून तथाd मिशेल सैडेलेन ने आनुवंशिक रूप से टी कोशिकाओं – शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में प्रमुख खिलाड़ी – को सिंथेटिक रिसेप्टर्स के साथ तैयार किया जिन्हें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CARs) कहा जाता है, जो टी (T) कोशिकाओं को व्यक्तिगत रोगियों की कैंसर कोशिकाओं को पहचानने का निर्देश देता है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मायलोमाआद‍ि लिक्विड कैंसर के खिलाफ इन सीएआर टी (CAR T) कोशिकाओं की सफलता दर उल्लेखनीय है। कुछ रोगियों में, उपचार के वर्षों बाद ट्यूमर पूरी तरह से खत्‍म हो गए हैं और दुबारा नहीं हुए हैं।

सबाइन हदीदा, पॉल नेगुलेस्कु और फ्रेड्रिक वान गोर ने सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंतर्निहित कारण का इलाज करने के लिए पहली प्रभावी दवाओं का आविष्कार किया। फेफड़ों और अन्य अंगों की यह घातक बीमारी एक प्रोटीन के कारण होती है जो आयनों को कोशिकाओं के अंदर और बाहर जाने देने का अपना काम नहीं कर पाता। इन शोधकर्ताओं ने चार दवाओं की खोज की, जिनमें से नवीनतम एक ट्रिपल संयोजन दवा है, जो प्रोटीन को कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे इस बीमारी वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता – और जीवन की लंबाई में काफी सुधार होता है।

थॉमस गैसर, एलेन सिड्रान्स्की और एंड्रयू सिंगलटन ने पार्किंसंस रोगके सबसे आम आनुवंशिक कारणों की खोज की। सिड्रान्स्की ने जीन GBA1, में उत्परिवर्तन की पहचान की, जो एक एंजाइम को एन्कोड करता है जो कोशिकाओं में वसायुक्त पदार्थों को तोड़ता है, पार्किंसंस के लिए आनुवंशिक जोखिम कारक के रूप में; जबकि गैसर और सिंगलटन ने स्वतंत्र रूप से दिखाया कि LRRK2 जीन में उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रोटीन की गतिविधि में वृद्धि होती है, जो रोग में न्यूरोनल क्षति में योगदान देता है। ये खोजें लाइसोसोम, वह सेलुलर ऑर्गेनेल जो सेलुलर घटकों को क्षीण और पुन: चक्रित करता है की भूमिका की ओर इशारा करते हुए उन मैकेनिज्‍म का सुराग देती हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं।

मौलिक भौतिकी

मौलिक भौतिकी में, जॉन कार्डी और अलेक्जेंडर जमोलोदचिकोव ने अपने जीवनकाल में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांतों, में गहरी अंतर्दृष्टि का योगदान दिया है, जो न केवल कण भौतिकी का वर्णन करता है, बल्कि चुंबकत्व व सुपरकंडक्टिंग सामग्री से लेकर ब्लैक होल की सूचना सामग्री तक उभरती घटनाओं का भी वर्णन करता है, और गणित में अध्ययन का एक समृद्ध क्षेत्र भी बन गया है।

गणित

गणितज्ञ साइमन ब्रेंडल ने विभेदक ज्यामिति में उल्लेखनीय कदमों की एक श्रृंखला में योगदान दिया है, एक ऐसा क्षेत्र जो वक्रों, सतहों और स्थानों का अध्ययन करने के लिए कैलकुलस के उपकरणों का उपयोग करता है। उनके कई परिणाम सतहों के आकार के साथ-साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले आयामों से कई गुना अधिक उच्च आयामों से संबंधित हैं।

"इन पुरस्कार विजेताओं का काम बहुत प्रभावशाली है – चाहे वह अमूर्त विचारों की खोज करना हो या मानव रोगों के कारणों को उजागर करना तथा लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले प्रभावी उपचार तैयार करना हो।"

-प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग

"मनुष्‍यता की सामूहिक मेधा हमारी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महान वैज्ञानिक और उनमें से Breakthrough Prize विजेता, हमारे ब्रह्मांड की इस अविश्वसनीय घटना में सबसे आगे हैं।"

-यूरी मिलनर

"हर वर्ष मैं the Breakthrough Prize जीतने वाली महिलाओं और पुरुषों के विचारों, खोजों व प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित होती हूं।"

-ऐनी वोज्स्की

"Oscars® of Science"

पुरस्कार विजेताओं का जश्न अगली 13अप्रैल को लॉस एंजिल्स में आयोजित 10वें वार्षिक ब्रेकथ्रू प्राइज समारोह में मनाया जाएगा। The Breakthrough Prize समारोह अपनी तरह का एकमात्र समारोह है जिसका केंद्रबिंदु वैज्ञानिक होते हैं, और इसमें फिल्म, खेल, कॉमेडी व संगीत क्षेत्र के दिग्गज भाग लेते हैं, ताकि वे वैज्ञानिकों की प्रत‍िष्‍ठा में और चार चांद लगा सकें।

पिछले साल का समारोह – लॉस एंजिल्स में पहला समारोह – जेम्स कॉर्डन द्वारा होस्‍ट किया गया था और इसमें क्रिस्टन बेल, मैग्नस कार्लसन, लिली कोलिन्स, डैनी डिवीटो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, गैल गैडट, मे जेमिसन, ब्री लार्सन, एडवर्ड नॉर्टन, लेस्ली ओडोम जूनियर, क्रिस पाइन, लॉरेन रिडलॉफ और क्लो झाओ ने भाग लिया और जॉन लीजेंड, विल.आई.एम और एस्टेले का संगीत था। इसके वीडियो हाइलाइट्स और फोटो यहां देखे जा सकते हैं।

प्रारंभिक-करियर शोधकर्ता

कई क्षेत्रों के अपने कर‍ियर के शुरुआती शोधकर्ताओं को भी मान्यता दी गई है, जिनमें खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में बड़ी प्रगति करने वाले नौ शोधकर्ता भी शामिल हैं। न्यू होराइजन्स इन फिजिक्स प्राइज इन वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है- माइकल जॉनसन और एलेक्जेंड्रू लुपसस्का, फोटॉन रिंग्‍स – ब्लैक होल के चारों ओर कक्षा में फंसे प्रकाश – और उनके उस काम के लिए जिससे पता चलता है कि भविष्य के प्रयोगों में उनका पता कैसे लगाया जा सकता है; लॉरा एम. पेरेज, पाओला पिनिला, निएनके वैन डेर मारेल और टिल बर्नस्टील, जिन्होंने धूल के जाल – तारों के चारों ओर गैस और धूल के गतिशील वलय के क्षेत्र जहां धूल के कण एकत्र होते हैं की खोज की और उसकी विशेषता बताई; और मिखाइल इवानोव, ओलिवर फिलकॉक्स तथा मार्को सिमोनोविक, जिन्होंने गैलेक्टिक पैमाने पर ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन किया, और मौलिक भौतिकी में नई अंतर्दृष्टि लाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करने के तरीके ढूंढे।

आज भौतिकी और गणित आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, एक विषय में की जाने वाली खोजें अक्सर दूसरे को शक्तिशाली उपकरण और अवधारणाएं प्रदान करती हैं। इस वर्ष, न्यू होराइजन्स इन मैथेमेटिक्‍स प्राइज द‍िया गया है रोलैंड बाउर्सचिमिड्ट को संभाव्यता सिद्धांत व पुनर्सामान्यीकरण समूह में उनके काम के लिए प्रदान किया गया है – एक अवधारणा जो इस वर्ष के ब्रेकथ्रू् प्राइज इन फंडामेंटल फि‍ज‍िक्‍स के विजेताओं द्वारा अध्ययन किए गए क्वांटम क्षेत्र सिद्धांतों से उभरी है, और गणित में अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन बन गई है। अंगकाना रूलैंड को भौतिकी से प्राप्त विचारों पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है, जैसे कि पदार्थ की अवस्थाओं के बीच संक्रमण, जिसका अब उस विश्लेषण सहित गणितीय क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता है, जो क‍ि कैलकुलस से उभरी शुद्ध गणित की शाखा है। और माइकल ग्रोचेनिग को अंकगणितीय ज्यामिति में उनकी अंतर्दृष्टि के लिए पुरस्कार दिया गया है।

बीजगणितीय ज्यामिति में काम के लिए, हैना लार्सन ने मरियम मिर्जाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइजजीता; उनके साथ ही लॉरा मोंक को हाइपरबॉलिक सरफेसेज के बारे में उनकी खोजों के लिए; और मायुको यामाशिता, को गणितीय भौतिकी और सूचकांक सिद्धांत में योगदान के लिए यह पुरस्कार द‍िया गया है।

2024 पुरस्कार विजेताओं के लिए पूर्ण प्रशस्ति पत्र

2024 ब्रेकथ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज

कार्ल एच. जून

पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया

मिशेल सैडेलेन

मेमोरियल स्लोअन केटरिंग कैंसर सेंटर

काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल इम्यूनोथेरेपी के विकास के लिए जिसके तहत रोगी की टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और मारने के लिए संशोधित किया जाता है।

2024 ब्रेकथ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज

सबाइन हदीदा

पॉल नेगुलेस्कु

फ्रेड्रिक वान गोर

वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स

सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले रोगियों में दोषपूर्ण क्लोराइड चैनल प्रोटीन की मरम्मत करने वाले जीवन-परिवर्तनकारी दवा संयोजन विकसित करने के लिए।

2024 ब्रेकथ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज

थॉमस गैसर

हर्टी इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल ब्रेन रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन और जर्मन सेंटर फॉर न्यूरोडीजेनेरेटिव डिजीज

ऐलन सिड्रान्स्की

National Human Genome Research Institute, नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ हेल्‍थ

एंड्रयू सिंगलटन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ

पार्किंसंस रोग के लिए जोखिम जीन के रूप में GBA1 और LRRK2 की पहचान करने, रोग के रोगजनन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में ऑटोफैगी और लाइसोसोमल जीव विज्ञान को शामिल करने के ल‍िए।

2024 ब्रेकथ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्‍स

जॉन कार्डी

ऑल सोल्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड

अलेक्जेंडर जमोलोदचिकोव

स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी

भौतिकी और गणित की विभिन्न शाखाओं में विविध व दूरगामी अनुप्रयोगों के साथ सांख्यिकीय भौतिकी तथा क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत में गहन योगदान के लिए।

2024 ब्रेकथ्रू् प्राइजेज इन मैथेमेटिक्‍स

साइमन ब्रेडल

कोलंबिया यूनिवर्सिटी

तीव्र ज्यामितीय असमानताओं सहित विभेदक ज्यामिति में परिवर्तनकारी योगदान के लिए, रिक्की प्रवाह और औसत वक्रता प्रवाह पर कई परिणाम और 3-क्षेत्र में न्यूनतम टोरी पर लॉसन अनुमान के ल‍िए।

2024 न्‍यू होराइजंस इन फ‍िजिक्‍स प्राइज

माइकल जॉनसन

सेंटर फोर एस्‍टोफ‍िज‍िक्‍स | हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन

एलेक्जेंड्रू लुप्सला

वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी

ब्लैक होल फोटॉन रिंगों की उप-संरचना व सार्वभौमिक विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए, तथा अगली पीढ़ी के इंटरफेरोमेट्रिक प्रयोगों द्वारा उनका प्रस्तावित पता लगाने के लिए।

2024 न्‍यू होराइजंस इन फ‍िजिक्‍स प्राइज

मिखाइल इवानोव

एमआईटी

ओलिवर फिलकॉक्स

कोलंबिया यूनिव‍र्सिटी और साइमंस फाउंडेशन

मार्को सिमोनोविक

यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस

ब्रह्मांड की व्‍यापक पैमाने की संरचना की हमारी समझ तथा आकाशगंगा सर्वेक्षणों से मौलिक भौतिकी निकालने हेतु नए उपकरणों के विकास में योगदान के लिए।

2024 न्‍यू होराइजंस इन फ‍िजिक्‍स प्राइज

लॉरा एम. पेरेज

यूनिवर्सिडैड डी चिली

पाओला पिनिला

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन

निएन्के वैन डेर मारेल

लीडेन ऑब्‍जरवेटरी

टिल बर्नस्टील

लुडविग-मैक्सिमिलियंस-यूनिवर्सिटैट मुन्चेन

युवा परिस्थितिजन्य डिस्क में धूल के जाल की भविष्यवाणी, खोज और मॉडलिंग के लिए ज‍िससे ग्रह उत्‍पत्ति में दीर्घकाल‍िक समस्या का समाधान हुआ।

2024 न्‍यू होराइजंस इन मैथेमेट‍ि‍क्‍स प्राइज

रोलैंड बाउर्सचिमिड्ट

न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी

संभाव्यता सिद्धांत और पुनर्सामान्यीकरण समूह तकनीकों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए।

माइकल ग्रोचेनिग

टोरंटो यूनिवर्सिटी

कठोर स्थानीय प्रणालियों के सिद्धांत और दर्पण समरूपता व मौलिक लेम्मा के लिए पी-एडिक एकीकरण के अनुप्रयोगों में योगदान के लिए।

अंगकाना रुलैंड

बॉन यूनिवर्सिटी

अपलाइड एनालसिस विशेषकर ठोस-ठोस चरण संक्रमणों में माइक्रोस्ट्रक्चर का विश्लेषण और व्युत्क्रम समस्याओं के सिद्धांत, में योगदान के लिए।

2024 मरियम मिर्जाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज

हैना लार्सन

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्केले

(पीएचडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2022)

ब्रिल-नोएदर सिद्धांत और वक्रों के मॉड्यूल स्पेस की ज्यामिति में प्रगति के लिए।

लौरा मोंक

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्‍टल

(पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग 2021)

बड़े जीनस की यादृच्छिक हाइपरबॉलिक सरफेसेज के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए।

माउको यामाशिता

क्‍योतो यूनिवर्सिटी

(पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो 2022)

गणितीय भौतिकी, सूचकांक सिद्धांत में योगदान के लिए।

The Breakthrough Prize के बारे में

12वें वर्ष के लिए, "Oscars® of Science," के रूप में विख्‍यात The Breakthrough Prize दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों को सम्‍मानित करता है। प्रत्येक पुरस्कार 3 मिलियन डॉलर का है और जीवन विज्ञान, मौलिक भौतिकी और गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष शुरूआती करियर वाले शोधकर्ताओं को भौतिकी में तीन न्यू होराइजंस प्राइज, गणित में तीन न्यू होराइजंस प्राइज और तीन मरियम मिर्जाखानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज दिए जाते हैं। पुरस्कार विजेता अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में भाग लेते हैं।

Breakthrough Prizes की स्थापना सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चान और मार्क जुकरबर्ग, जूलिया व यूरी मिलनर और ऐनी वोज्स्की द्वारा की गई है और ये उनके द्वारा स्थापित फाउंडेशनों द्वारा प्रायोजित हैं। विजेताओं का चयन प्रत्येक क्षेत्र में पिछले Breakthrough Prize विजेताओं से बनी चयन समितियां करती हैं। Breakthrough Prize की जानकारी breakthroughprize.org पर उपलब्ध है।

