CARLSBERG ने 'YOU'LL NEVER WALK ALONE' गाने को ब्रिटिश सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करके देकर प्रत्येक प्रशंसक को मैच के दिन का भाग होने का एहसास दिलाया

कोपेनहेगन, डेनमार्क, 29 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Carlsberg और उसके दीर्घकालिक पार्टनर, Liverpool FC (LFC), प्रत्येक समर्थक को Anfield Stadium के रोमांचक वातावरण तक पहुँच को सुलभ बनाना सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।

यह महसूस करते हुए कि बहुत सारे प्रशंसक मैच के दिन के अनुभव से वंचित रह गए हैं, Carlsberg ने Liverpool FC और British Deaf Association (BDA) के साथ मिलकर Anfield में प्रशंसकों को ब्रिटिश सांकेतिक भाषा (BSL) में "You'll Never Walk Alone" का गायन करना सिखाया। समानता, विविधता और समावेश के प्रति क्लब की प्रतिबद्धता का समारोह मानते हुए, यह पहल 28 फरवरी को क्लब के आधिकारिक 'Red Together' मैच के रूप में मान्यता प्राप्त West Ham के खेल के दौरान प्रतिष्ठित राष्ट्रगान को वास्तव में समावेशी अनुभव में बदल देगी।

Carlsberg के शोध से फुटबॉल में समावेश की महत्वपूर्ण कमी उजागर होती है, क्योंकि भारत में 93% बधिर और कम-सुनने वाले प्रशंसक मैच के दिन नारे लगाने में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ महसूस करते हैं। पहुँच की इस कमी से अलगाव की भावना पैदा होती है, और प्रभावित लोगों में से 85% स्टेडियम के माहौल से कटा हुआ महसूस करते हैं।

भीड़ की गर्जना और सामूहिक गायन से वंचित रहने के कारण, ये लोग अक्सर जीवंत खेल अनुभव को परिभाषित करने वाले सौहार्द और भावनात्मक ऊंचाइयों से वंचित रह जाते हैं।

बदलाव की आवश्यकता स्पष्ट है क्योंकि भारत में 98% बधिर और कम-सुनने वाले प्रशंसकों ने स्वीकार किया है कि पबों और फैन-क्षेत्रों में स्वयं को अलग-थलग महसूस करने के कारण वे जीवंत खेल देखने नहीं जाते हैं। 28 फरवरी, 2026, को खेल समापन के बहुत बाद भी Carlsberg फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

West Ham के साथ मैच के बाद, प्रत्येक घरेलू मैच में पुरुष और महिला प्रशंसकों के लिए BSL अनुवादकों की गारंटी देकर Carlsberg और LFC एक नई सामान्य-स्थिति स्थापित कर रहे हैं। इन्हें "Fan Interpreters" नाम दिया गया है और ये मैच से पहले की कमेंट्री और "You'll Never Walk Alone" गाने का सांकेतिक भाषा में अनुवाद करेंगे, जिससे यह उम्मीद है कि अगले सत्र में इनकी भूमिका में वृद्धि की जाएगी, ताकि बधिर और कम-सुनने वाले प्रशंसक खेल के इन महत्वपूर्ण तत्वों से वंचित न रह जाएं।

भारत में 97% बधिर और कम-सुनने वाले प्रशंसकों को पूरे मैच के दौरान - न केवल मैच के समय - जिस बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, उससे निपटने के लिए, LFC बार के कर्मचारियों को बुनियादी सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देने और UK में कई Greene King पबों सहित LFC फैन बारों और पबों में कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी Carlsberg प्रतिबद्ध है।

यह कार्य Carlsberg के उस मूल सिद्धांत का समर्थन करता है कि फुटबॉल की शक्ति उसके सामूहिक जुनून में निहित है। "फुटबॉल के सबसे अच्छे पहलुओं में साझी गर्जना और तीव्र भावनाएं, खुशी का सहज विस्फोट, सम्मिलित है। कई मिलियन लोगों को एकजुट करते हुए यह अपनेपन की भावना पैदा करता है," Carlsberg की वैश्विक ब्रांड निदेशक, Lynsey Woods ने कहा।

"हालांकि, गर्जना तभी सही मायने में सामूहिक होती है जब प्रत्येक व्यक्ति उसमें भाग ले सके। Liverpool FC के एक गौरवशाली पार्टनर के रूप में, प्रशंसकों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए हम 30 से अधिक वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है, हम इससे वंचित रहने वाले व्यक्तियों के लिए बाधाओं को दूर करने में सहायता कर रहे हैं। Anfield के केंद्र में सांकेतिक भाषा को शामिल करके, हम केवल संकेत नहीं सिखा रहे हैं; हम Anfield के प्रति पूरी तरह से समर्पित सभी व्यक्तियों के लिए एक अधिक समावेशी, सुलभ खेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं।"

Liverpool FC के इंपैक्ट निदेशक, Rishi Jain, ने भी इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा: "Carlsberg के साथ मिलकर, हमें वास्तव में 'You'll Never Walk Alone' का अर्थ दर्शाने वाली पहल को साकार करने पर गर्व है।

Anfield में प्रशंसकों को ब्रिटिश सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान के संकेत सिखाकर, हम अपने बधिर और कम-सुनने वाले समर्थकों को कुछ लौटाना चाहते थे और इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वे मैच के दिन के अनुभव में अधिक समावेशी महसूस करें।

BSL अनुवादकों और व्यापक समर्थक समावेशन के प्रति यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता हमारे क्लब को सभी के लिए सुलभ और समावेशी बनाने की हमारी वर्तमान 'Red Together' रणनीति के केंद्र में है, और हमारे समर्पित 2025/26 Red Together मैच के दौरान इसका शुभारंभ इसे विशेष रूप से सार्थक बनाता है।"

यह अभूतपूर्व पहल Carlsberg की सभी प्रशंसकों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल तक अधिक पहुंच प्रदान करने की सशक्त प्रतिबद्धता है, जो मैदान से बाहर भी वास्तव में समावेशी वैश्विक प्रशंसक संस्कृति का निर्माण करती है।

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2922837/Carlsberg_Group_LFC.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2922838/Carlsberg_Group.jpg