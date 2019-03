Chennai Jewellery और Gem Fair के मार्च संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ

देश में B2B प्रदर्शनियों की सबसे बड़ी आयोजक UBM India की ओर से आयोजित तीन दिवसीय एक्सपो Chennai Jewellery & Gem Fair (CJGF) के मार्च संस्करण का 10 मार्च, 2019 को चेन्नई ट्रेड सेंटर में सफलतापूर्वक समापन हो गया।

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/675607/UBM_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/828492/CJGF_March_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/832873/UBM_CGF2019_Inauguration.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/834851/CJGF_March_edition.jpg )



मुख्य अतिथि Shri Vishal Krishna, अभिनेता, निर्माता, Nadigar Sangam के महासचिव, Producer Council के अध्यक्ष, एंटी-पायरेसी कार्यकर्ता ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों Mr. Yogesh Shah, प्रेसिडेंट, Chennai Jewellers Association; Mr. Uday Vummidi वॉइस प्रेसिडेंट, Chennai Jewellers Association; Mr. Rajesh Vummidi, मा. सचिव, और चेयरमैन, Chennai Jewellers Association; Mr. Sultan Mohideen, वॉइस प्रेसिडेंट, Chennai Jewellers Association; Mr.Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, UBM India और Mr. Abhijit Mukherjee, ग्रुप डायरेक्टर, UBM India तथा उद्योग क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मेले का उद्‌घाटन किया।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और अन्य भारतीय राज्यों, तथा व्यापक स्तर पर उद्योग जगत के 600 से अधिक एसोसिएशनों द्वारा इस एक्सपो को ज्वैलरी क्षेत्र का एक अभिन्न अंग माना गया तथा CJA, Diamond Association Bangalore (DAB), All Kerala Gold & Silver Merchants Association (AKGSMA), Surat Jewellery Manufacturers Association (SJMA), Gems & Jewellery Association of Rajkot और the The Jewellers's Association (JAB) आदि प्रमुख एसोएिशनों का समर्थन मिला।

यह तीन दिवसीय प्रदर्शनी, दक्षिण भारत में रत्नों और ज्वैलरी की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय B2B प्रदर्शनी है, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शनीकर्ताओं तथा 30 से अधिक लग्जरी ब्रांडों ने इस चमक-दमक से भरपूर उद्योग क्षेत्र में नवीनतम रूझानों को प्रदर्शित किया। इसमें थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स, आयातकों और निर्यातकों, ज्वैलरी निर्माताओं, मशीनरी निर्माताओं, हीरों, रत्नों, मोतियों के सप्लॉयरों और व्यापारियों, बहुमूल्य धातु और ज्वैलरी माउंटिंग व्यापारियों और सप्लॉयरों सहित तथा विविध व्यापारिक और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

CJGF के सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर, Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, UBM India ने कहा कि, "रत्न और आभूषण क्षेत्र में भरपूर अवसर उपस्थित हैं, जो निर्यात-उन्मुख तथा श्रम सघन भी होने के कारण भारत, वैश्विक ज्वैलरी बाज़ार का केंद्र बनता जा रहा है। अभूतपूर्व सम्पूर्णतायुक्त तरीके से इस सेक्टर को प्रदर्शित करना हमारी योजना में है। दक्षिण भारत के भव्य B2B ज्वैलरी आयोजन के रूप में CJGF के माध्यम से UBM India को ज्वैलरी पेशेवरों के लिए एक सूक्ष्मस्तरीय परिवेश उपलब्ध कराने तथा ज्वैलरी, हीरों, मोतियों, और रत्नों के सप्लॉयरों को मिलने, परस्पर बात करने और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ नेटवर्क स्थापित करने का अवसर प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का गौरव प्राप्त हुआ है।"

"इस संस्करण में भी हमें जबरदस्त प्रतिक्रियाएं मिलीं और दक्षिण भारत की उन सभी ज्वैलरी एसोसिएशनों के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने उदारता से हमें समर्थन प्रदान करते हुए हमारे इस प्रयास को तत्परतापूर्वक अपना सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध कराया।" ऐसा उन्होंने आगे बताया।

टेम्पल नक्शी ज्वैलरी, रत्नों से जड़ी ज्वैलरी सहित ऐतिहासिक ज्वैलरी, और ब्राइडल ज्वैलरी जैसे कि मंगा मलाई, कासु माला, और आधुनिक ढंग से उन्नत बनाई गई पच्ची डिजाइनों के मनमोहक संकलनों को प्रदर्शित किया गया। CZ ज्वैलरी, कास्टिंग ज्वैलरी, हॉलो चेन्स, पुरुषों के लिए खास ज्वैलरी और सीज़न की लोकप्रिय ज्वैलरी जैसे कि मोती, कई परतों वाले नेकपीस, आर्म कफ्स, और रत्नजटित ब्रूचेस, को उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे आधुनिक मशीनरी तथा अन्य संबंधित उत्पादों व सेवाओं के भी साथ प्रदर्शित किया गया।

आर्टिसन जोन एक्सपो की एक मुख्य विशेषता रही, जिसमें मिनिएचर उत्पादों सहित विशेष प्रकार की ज्वैलरी तैयार करने वाले कारीगरों और डिजाइनरों की नए प्रकार की कुशलताएं प्रदर्शित की गईं। इस एक्सपो में एक 'हॉल ऑफ फेम' भी शामिल रहा, जिसमें अद्वितीय उत्पाद और डिजाइन प्रदर्शित किए गए। नॉलेज सेमिनारों में 'रंगीन रत्नों की पहचान' और 'प्राकृतिक और सिंथेटिक रंगीन रत्नों के बारे में जागरूकता' आदि विषयों पर चर्चा करने के लिए All Gem Lab London LLP द्वारा आयोजन किया गया। अनेक विश्वस्तरीय विशेषताओं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जेम स्टोन्स, मशीनरी और लग्जरी पैवेलियन, आदि को प्रमुख हितधारकों और मशहूर हस्तियों की भागीदारी ने और भी महत्त्वपूर्ण बना दिया।

CJGF पांच शहरों के ज्वैलरी शो (कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई, और दिल्ली) में से एक है जो इस वर्ष UBM India द्वारा वर्षपर्यन्त आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय रूप से, UBM plc दुनिया में ज्वैलरी का सबसे बड़ा व्यापारिक आयोजन - The Hong Kong Jewellery & Gem Fair आयोजित करती है।

