வெற்றி குறிப்புடன் நிறைவடைந்த Chennai Jewellery and Gem Fairன் மார்ச் பதிப்பு

நாட்டின் முன்னணி B2B நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைப்பாளரான UBM India மற்றும் Chennai Jewellers Association ஆல் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட Chennai Jewellery and Gem Fair ( CJGF ) மார்ச் பதிப்பின் மூன்று நாள் கண்காட்சி சென்னை வர்த்தக மையத்தில் 2019 மார்ச் 10 ஆம் தேதி அன்று வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/675607/UBM_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/828492/CJGF_March_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/832873/UBM_CGF2019_Inauguration.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/834851/CJGF_March_edition.jpg )



சிறப்பு விருந்தினர்களாக ஸ்ரீ Vishal Krishna, நடிகர், நடிகர் சங்கம் தயாரிப்பாளர் செயலாளர் நாயகம்,தயாரிப்பாளர் கவுன்சில் தலைவர், திருட்டு எதிர்ப்பு ஆர்வலர். இவருடன் முக்கிய பிரமுகர்களான திரு.

Yogesh Shah, Chennai Jewellers Association, தலைவர்; திரு. UdayVummidi, Chennai Jewellers Association, துணைத் தலைவர்; திரு. Rajesh Vummidi, Chennai Jewellers Association, கெளரவ

செயலாளர் மற்றும் தலைவர்; திரு. Sultan Mohideen, Chennai Jewellers Association, துணைத்தலைவர்; திரு.Yogesh Mudras, UBM India, நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் திரு. Abhijit Mukherjee, UBM India, குழு இயக்குநர் ஆகியோர் மற்ற பிரமுகர்கள் முன்னிலையில் நகைக்கடை வர்த்தகத்தை துவக்கி வைத்தனர்.

தெலுங்கானா,ஆ ந்திரப்பிரதேசம், தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா மற்றும் பிற இந்தியா மாநிலங்களிலிருந்து CJA, the Diamond Association Bangalore ( DAB ), All Kerala Gold & Silver Merchants Association (AKGSMA), Surat Jewellery Manufacturers Association (SJMA), Gems & Jewellery Association of Rajkot மற்றும் TheJewellers's Association ( JAB ) போன்ற 600க்கும் அதிகமான அமைப்புகளால் கண்காட்சி, நகை தொழில்துறையின் ஒருங்கிணைந்த பாகமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

தென் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சர்வதசே B2B நிகழ்ச்சியான மூன்று நாள் கண்காட்சியானது, பிரகாசமான டொமைனில் சமீபத்திய போக்குகளை காட்சிப்படுத்திய 100க்கும் அதிகமான கண்காட்சியாளர்கள் மற்றும் 30க்கும் அதிகமான ஆடம்பர பிராண்டுகளின் பங்களிப்பை கண்டது. மொத்த விற்பனையாளர்கள், சில்லரை விற்பனையாளர்கள், இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள், நகை உற்பத்தியாளர்கள், இயந்திர உற்பத்தியாளர்கள், வைரம், நவரத்தினம் மற்றும் முத்து சப்ளையர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள், விலையுயர்ந்த உலோகம் மற்றும் ஜூவல்லரி மௌன்டிங் வணிகர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள், மற்றும் வர்த்தக மற்றும் அரசாங்க அமைப்புகள் ஆகியவற்றால் இது குறித்துக்காட்டப்பட்டது.

CJGFன் வெற்றிகரமான நிறைவுவிழாவில் Mr. Yogesh Mudras, Managing Director, UBM India பேசுகையில், "ஏற்றுமதி-தொடர்புடைய மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், உலக நகை சந்தையாக இந்தியாவை உருவாக்குதல் போன்றவற்றில் நவரத்தினங்கள் மற்றும் நகை பிரிவில் வேலை வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உள்ளன. ஆதலால், இந்த துறையை இன்னும் விரிவான முறையில் கொண்டு செல்ல நாங்கள் விரும்புகிறோம். தென் இந்தியாவின் மெகா நகை கண்காட்சியாக, UBM India மூலமாக CJGF, நகை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு மைக்ரோ சூழலியல் அமைப்பையும் வழங்கும் தனது பங்கை பெருமையுடன் செயல்படுத்துகிறது மேலும் நகை, வைரம், முத்து மற்றும் நவரத்தினம் சப்ளையர்கள் தங்களது சர்வதேச வர்த்தக தளத்தை உருவாக்கி இணைத்து, ஒருங்கிணைத்து மற்றும் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச பங்குதாரர்களுடன் நெட்வொர்க் செய்ய வாய்ப்பாக அமைந்தது."

மேலும் அவர், "இந்த பதிப்பிலும் எங்களுக்கு அதிகளவு வரவேற்பு கிடைத்தது மேலும் எங்களது இந்த முயற்சிக்கு உடனடியாக முழுமையான ஆதரவு அளித்த தெற்கில் உள்ள அனைத்து நகை சங்கங்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ' என்று தெரிவித்தார்.

கோவில் நாக்ஷி நகை, கல் பதித்த ஜூவல்லரி, மற்றும் மங்காய் மாலை, காசு மாலை மற்றும் பச்சியின் டிசைன்கள் போன்ற மணப்பெண் நகைகள் ஆகியவை அடங்கும் பாரம்பரிய நகைகள் நிறைந்த வியக்க வைக்கும் நகைகளை உள்ளடக்கியது. CZ நகை, கேஸ்டிங் நகை, ஹாலோ செயின்கள், ஆண்களுக்கான பிரத்யேக நகைகள் மற்றும் முத்துக்கள், மல்டி லேயர்டு நெக்பீஸ்கள், ஆம் கப்ஸ் மற்றும் பிஜூவேல் ப்ரொச்செஸ் போன்ற பருவகாலத்திற்கேற்ற போக்கு ஆகியவை, உற்பத்தி செயல்முறை மற்றும் பிற தொடர்புடைய தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சமீபத்திய இயந்திரங்களுடன் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

கைவினைஞர்கள் மற்றும் வடிவமைப்பாளர்களின் புதுமையான உருவாக்கங்களை , மினியேச்சர் தயாரிப்புகள் உட்பட தனிப்பட்ட நகைகளை காட்டிய Artisans' Zone கண்காட்சியின் முக்கிய மேற்கோளாக விளங்கியது. கண்காட்சி மேலும் தனிப்பட்ட தயாரிப்புகள் மற்றும் வடிமைப்புகளை காட்சிப்படுத்திய 'Hall of Fame' கொண்டது. வண்ண கற்களை கண்டறிதல் மற்றும் இயற்கையான மற்றும் செயற்கையான வண்ண கற்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு போன்ற தலைப்புகளில் All Gem Lab London LLP ஆல் நடத்தப்பட்ட கலந்துரையாடல்கள் அடங்கிய Knowledge seminars நடந்தது. முக்கிய பங்குதாரர்கள்மற்றும் பிரபலங்களை கவர்ந்த தங்கம், வெள்ளி, நவரத்தின கற்கள், இயந்திரம் மற்றும் ஆடம்பர தூண்கள் போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த பல படைப்புகள் இடம்பெற்றன.

ஐந்து-நகர நகை கண்காட்சிகளில் ஒன்று CJGF(கொல்கத்தா, ஹைதராபாத், மும்பை மற்றும் டெல்லி) வருடம் முழுவதும் UBM India ஆல் நடத்தப்படுகறிது. சர்வதேச அளவில் , உலகின் மிகப்பெரிய நகை வர்த்தக நிகழ்ச்சியான - The Hong Kong Jewellery & Gem Fair UBM plc ஆல் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

CJGF பற்றி:

வருடத்திற்கு இருமுறை நடக்கும் நிகழ்ச்சியாகும், மூலோபாய அளவில் அக்டோபர் மற்றும் மார்ச் மாதம் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் 2018 ல் முன்னணி B2B தகவல்சேவைகள் குழு மற்றும் உலகின் மிகப்பெரிய B2B நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைப்பாளராக விளங்கும் Informa PLC உடன் இணைந்த UBM ஆல் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. CJGF பற்றிய அதிக தகவல்களுக்கு தயவுசெய்து வருகை தரவும் https://chennai.jewelleryfair.in/mar, ஆசியாவில் எங்களது இருப்பை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தயவுசெய்து வருகை தரவும் http://www.ubm.com/global-reach/ubm-asia

UBM Asia பற்றி:

Informa PLC உடன் சமீபத்தில் கூட்டணைந்துள்ள UBM Asia, ஒரு உலகின் முன்னணி B2B தகவல்சேவைகள் குழு மற்றும் மிகப்பெரிய B2B நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆகும். ஆசியாவில் எங்களது இருப்பை பற்றி மேலும் தகவல் அறிய தயவுசெய்து வருகை தரவும் http://www.ubm.com/asia.

