Chennai Jewellery and Gem Fair ની માર્ચ આવૃત્તિનું સફળતાપૂર્વક સમાપન

ચેન્નાઈ જ્વેલર્સ એસોસિએશન અને UBM India, જે રાષ્ટ્રના અગ્રણી B2B ઇવેન્ટ્સ આયોજક છે તેમના દ્વારા યોજાયેલ ત્રણ દિવસના એક્સ્પો, Chennai Jewellery and Gem Fair (CJGF) ની માર્ચ આવૃત્તિનું 10મી માર્ચ 2019 ના રોજ ચેન્નાઈ ટ્રેડ સેન્ટર ખાતે સફળતાપૂર્વક સમાપન થયું.

અતિથિ વિશેષ Shri Vishal Krishna, અભિનેતા, નિર્માતા, નાદિગર સંગમના સેક્રેટરી જનરલ, અને નિર્માતા પરિષદના પ્રેસિડન્ટ, પાઈરસીવિરોધી કાર્યકર; અને તેમની સાથોસાથ મુખ્ય વ્યક્તિવિશેષો Mr. Yogesh Shah ચેન્નાઈ જ્વેલર્સ એસોસિયેશનના પ્રેસિડન્ટ; Mr. Uday Vummidi ચેન્નાઈ જ્વેલર્સ એસોસિયેશનના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ; Mr. Rajesh Vummidi, માનનીય સચિવ અને ચેન્નાઈ જ્વેલર્સ એસોસિયેશનના અધ્યક્ષ; ચેન્નઈ જ્વેલર્સ એસોસિયેશનના વાઇસ પ્રેસિડન્ટ Mr. Sultan Mohideen; UBM India ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર Mr. Yogesh Mudras, અને UBM India ના ગ્રુપ ડિરેક્ટર Mr. Abhjit Mukherjee એ ઇન્ડસ્ટ્રીના મહાનુભાવોની હાજરીમાં શોનું ઉત્સાહપૂર્ણ ઉદ્ઘાટન કર્યું.

CJA, Diamond Association Bangalore (DAB), All Kerala Gold & Silver Merchants Association (AKGSMA), Surat Jewellery Manufacturers Association (SJMA), Gems & Jewellery Association of Rajkot અને The Jewellers' Association (JAB) ના મુખ્ય સમર્થન સાથે આ ફેરને તેલંગણા, આંધ્રપ્રદેશ, તમિળનાડુ, કેરળ, કર્ણાટક અને અન્ય ભારતીય રાજ્યો અને 600 થી વધુ સંગઠનો દ્વારા જ્વેલરી ક્ષેત્રના અભિન્ન અંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ત્રણ દિવસનો આ એક્સ્પો દક્ષિણ ભારતનો સૌથી મોટો ઇન્ટરનેશનલ B2B શો છે જેમાં 100 થી વધુ પ્રદર્શકો અને 30 થી વધુ લક્શરી બ્રાન્ડ્સની સહભાગિતા જોવા મળી છે, જેમાં આ ઝળહળતા ડોમેનમાં તાજેતરના વલણોને પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા. હોલસેલર્સ, રિટેલર્સ, ઈમ્પોર્ટર્સ અને એક્સપોર્ટર્સ, જ્વેલરી ઉત્પાદકો, મશીનરી ઉત્પાદકો, ડાયમંડ, જેમ સ્ટોન અને પર્લના સપ્લાયર્સ અને વેપારીઓ, કિંમતી ધાતુ અને જ્વેલરી માઉન્ટ કરનારા વેપારીઓ અને સપ્લાયર્સ અને વેપાર અને સરકારી સંસ્થાઓ દ્વારા તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવ્યું હતું.

CJGF ના સફળ સમાપન અંગે બોલતાં, UBM India ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર Mr. Yogesh Mudras એ જણાવ્યું હતું કે, "જેમ્સ અને જ્વેલરી સેક્ટરમાં પુષ્કળ તકો છે, જે નિકાસલક્ષી અને મજૂર સઘન પણ છે, જેનાથી ભારત વૈશ્વિક જ્વેલરી બજારનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. તેથી, અમે આ ક્ષેત્રમાં વધુ વ્યાપક રીતે આગળ વધવાની યોજના બનાવીએ છીએ. દક્ષિણ ભારતના મેગા B2B જ્વેલરી એક્સ્ટ્રાવેગાન્ઝા તરીકે, CJGF દ્વારા UBM India જ્વેલરી પ્રોફેશનલ્સ માટે માઇક્રો ઇકોસિસ્ટમ પ્રદાન કરી અને જ્વેલરી, ડાયમંડ, પર્લ અને જેમસ્ટોન સપ્લાયર્સને એક સાથે જોડવા, સંપર્ક કરવા અને બંને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિતધારકો સાથે નેટવર્ક કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરીને પોતાની ભૂમિકા પર ગૌરવ અનુભવે છે."

"આ આવૃત્તિમાં પણ અમને ભારે પ્રતિસાદ મળ્યો અને અમે દક્ષિણમાંના તમામ જ્વેલરી એસોસિએશનો માટે વધુ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ, જેઓએ અમારા પ્રયાસમાં નિષ્ઠાપૂર્વક અને તૈયારી સાથે સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો છે." તેવું તેમણે આગળ ઉમેર્યું હતું.

ટેમ્પલ નક્શી જ્વેલરી, સ્ટોન સ્ટડેડ જ્વેલરી, અને મંગા મલાઈ, કાસુ માલા અને પાચી ડિઝાઇન્સ જેવી સમકાલીન સ્પર્શ દ્વારા હેરિટેજ જ્વેલરીની અદભૂત સજાવટ દર્શાવવામાં આવી હતી. CZ જ્વેલરી, કાસ્ટિંગ જ્વેલરી, હોલો ચેઇન્સ, એક્સ્ક્લુઝિવ પુરુષો માટેની જ્વેલરી અને સીઝનલ ટ્રેન્ડિંગ જ્વેલરી જેમ કે પર્લ, બહુવિધ સ્તરવાળા ગળાના હાર, આર્મ કફ્સ અને બીજેવેલ્ડ બ્રુશેસ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અને અન્ય સંબંધિત ઉત્પાદનો અને સેવાઓમાં વપરાયેલી નવીનતમ મશીનરી સાથે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા.

એક્સ્પોની કેટલીક મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ આર્ટીસન્સ ઝોન હતી જેમાં કારીગરો અને ડિઝાઇનર્સની નવીન રચનાઓનો સમાવેશ થતો હતો, જેમણે મિનિએચર ઉત્પાદનો સહિત વિશિષ્ટ જ્વેલરીનું નિર્માણ કર્યું હતું. એક્સ્પોએ 'હોલ ઓફ ફેમ' પણ પ્રદર્શિત કર્યું જે હેઠળ અનન્ય ઉત્પાદનો અને ડિઝાઇન્સ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા. નોલેજ સેમિનારમાં All Gem Lab London LLP દ્વારા 'Identifying the Colour Stones'' અને ''Awareness on Natural and Synthetic Colour Stones' જેવા વિષયો પર ચર્ચાઓ શામેલ હતી. ગોલ્ડ, સિલ્વર, જેમસ્ટોન્સ, મશીનરી અને લક્શરી પેવેલિયન જેવી સંખ્યાબંધ વર્લ્ડ ક્લાસ સુવિધાઓને મુખ્ય હિતધારકો અને સેલિબ્રિટીઝ દ્વારા ગ્રહણ કરવામાં આવી હતી.

CJGF પાંચ શહેરના જ્વેલરી શો (કોલકાતા, ચેન્નઈ, હૈદરાબાદ, મુંબઇ અને દિલ્હી) પૈકીનો એક છે જે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન UBM India દ્વારા યોજવામાં આવશે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, UBM plc વિશ્વની સૌથી મોટી જ્વેલરી ટ્રેડ ઇવેન્ટ - The Hong Kong Jewellery & Gem Fair નું આયોજન કરે છે.

CJGF વિશે:

CJGF એક દ્વિ-વાર્ષિક ઇવેન્ટ છે, જે દર વર્ષે ઓક્ટોબર અને માર્ચમાં વ્યૂહાત્મક રીતે થાય છે, તે UBM દ્વારા યોજવામાં આવશે, જેઓએ જૂન 2018 માં Informa PLC સાથે એક અગ્રણી B2B માહિતી સેવા જૂથ બનવા માટે અને વિશ્વના સૌથી મોટા B2B આયોજક બનવા માટે જોડાણ સાધ્યું છે. CJGF વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને https://chennai.jewelleryfair.in/mar ની અને એશિયામાં અમારી હાજરી માટે http://www.ubm.com/global-reach/ubm-asia ની મુલાકાત લો.

UBM Asia વિશે:

UBM Asia તાજેતરમાં જ Informa PLC સાથે જોડાઈ છે, જે એક અગ્રણી B2B માહિતી સેવા જૂથ છે અને વિશ્વના સૌથી મોટા B2B ઇવેન્ટ્સ ઓર્ગેનાઇઝર છે. એશિયામાં અમારી હાજરી વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને http://www.ubm.com/asia ની મુલાકાત લો.

