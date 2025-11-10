Coke Buddy ने भारत के कॉर्नर स्टोर्स को स्मार्ट रिटेल हब में बदला

नई दिल्ली, 10 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- भारत के किराना स्टोर, लंबे समय से रोजमर्रा के व्यापार और उपभोक्ता पहुंच के केंद्र रहे हैं। इन स्टोर के मालिकों के लिए हर मिनट मायने रखता है - अलमारियों में सामान भरने से लेकर इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और तेज़ी से बदलते रिटेल परिदृश्य में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने तक। उउनका सहयोग करने के लिए, Coca-Cola India ने Coke Buddy को आगे बढ़ाया है, जो एक स्मार्ट, एआई-सक्षम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो सुविधा और दक्षता की शक्ति को सीधे रिटेलर्स के हाथों में रखता है।

Kirana Stores Across India are Going Digital, with Coke Buddy Leading the Way

अपने लॉन्च के बाद से, Coke Buddy ने भारत में किसी भी एफएमसीजी ईबी2बी रिटेल प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में सबसे तेज़ी से विस्तार दर्ज किया है और इसका उपयोग 10 लाख से अधिक रिटेलर्स द्वारा किया जा चुका है। यह ऐप उद्योग में अग्रणी एंगेजमेंट रेट भी हासिल कर चुका है, जिसमें रिटेलर्स अपने पसंदीदा Coca-Cola प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हर महीने दोहराए गए ऑर्डर देते हैं, जो पारदर्शी ऑफर, एआई-संचालित सुझावों और यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस द्वारा संचालित होता है। तेज़ी से हो रही यह वृद्धि प्लेटफ़ॉर्म की रोज़मर्रा के कामों को सरल बनाने और रिटेलर्स के विश्वास और संबंध को मज़बूत करने की क्षमता को दर्शाती है&।

एक स्टोर के मालिक Aditya Arora का कहना है कि, "हम 1980 के दशक से ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं और मैं अपने पिता के साथ लगभग 15 से 17 वर्षों से काम कर रहा हूं। एक एमबीए स्नातक के रूप में, मैंने सीखा है कि यदि आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको समय के साथ आगे बढ़ना होगा। Coke Buddy ऐप ने हमारे व्यवसाय करने के तरीके को बदल दिया है और हमारे काम में पारदर्शिता ला दी है। मैं Coca-Cola की डील्स और सर्विस के साथ इस ऐप के माध्यम से कभी भी ऑर्डर दे सकता हूं। इससे हमारे स्टोर को दैनिक आधार पर चलाने में आसानी हुई है।"

इसी प्रकार, एक और स्टोर के मालिक Pradeep का कहना है कि, "मैं पिछले तीन वर्षों से Coca-Cola के साथ काम कर रहा हूं और नियमित रूप से Coke Buddy ऐप का इस्तेमाल करता हूं। इससे मुझे आसानी से ऑर्डर देने और नए उत्पादों के बारे में अपडेट रहने में मदद मिलती है। मुझे विशेष रूप से 'सुझाया गया ऑर्डर' फ़ीचर पसंद है, जो मेरी पिछली खरीदारी के आधार पर उत्पादों का सुझाव देता है। इससे मेरे लिए दुकान चलाना अब और भी आसान हो गया है।"

स्केल बढ़ाने के साथ-साथ, Coke Buddy किराना स्टोरों के लिए ठोस व्यावसायिक वृद्धि भी ला रहा है। यह प्लेटफ़ॉर्म दुकानदारों को किसी भी समय ऑर्डर देने, डिलीवरी पर नज़र रखने, और वास्तविक समय पर मूल्य निर्धारण और प्रचार तक पहुंचने की सुविधा देता है, और यह सब एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से होता है। रोज़मर्रा के निर्णय लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करके, यह प्लेटफ़ॉर्म पिछले खरीद पैटर्न और मौसमी मांग के आधार पर उत्पादों की सिफारिश करता है, जिससे रिटेलर्स को स्टॉक खत्म होने से बचने, बर्बादी को कम करने और त्वरित, डेटा-समर्थित निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसका परिणाम यह हुआ कि रिटेलर्स के लिए स्टोर प्रबंधन सरल हो गया और भारत के आस-पास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए Coca-Cola पेय की उपलब्धता बेहतर हो गई।

Ambuj Deo Singh, वाइस प्रेसिडेंट , डिजिटल एक्सेलेरेशन ऑफिस , Coca – Cola India और साउथवेस्ट एशिया, ने कहा, "डिजिटल सशक्तिकरण रिटेल विकास को परिभाषित कर रहा है, और Coke Buddy को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि हर रिटेलर, चाहे वह पड़ोस का किराना स्टोर हो या लोकल सुपरमार्केट, Coca-Cola उत्पादों को ऑर्डर करने और ट्रैक करने के लिए सरल, हमेशा उपलब्ध पहुंच मिल सके। प्रत्येक बातचीत से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो हमें रिटेलर्स को अधिक कुशलता से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं के लिए, जब भी वे चाहें, हमारे पेय पदार्थ उपलब्ध हों।"

Coke Buddy रोज़मर्रा के संचालन को सरल बनाने के लिए व्यावहारिक उपकरणों को एकीकृत करता है। रिटेलर्स को सक्रिय प्रमोशन्स, छूट, नए लॉन्च और स्कीम्स के बारे में रीयल-टाइम सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कभी भी किसी अवसर को मिस नहीं करते। प्लेटफ़ॉर्म का वॉयस सर्च फ़ंक्शन एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे उत्पादों को तुरंत ढूंढना आसान हो जाता है। इसके अलावा, दुकानदार अपनी डिलीवरी को ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्डर इतिहास की समीक्षा कर सकते हैं, और ऑर्डर की स्थिति पर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और नियंत्रण आ जाता है।

Coke Buddy पहले से ही किराना दुकानों के उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। किसी भी रिटेलर के लिए यह 24x7 पहुंच और पारदर्शिता का एक आश्वासन है। उपभोक्ता के लिए यह एक विश्वास है कि Coca-Cola पोर्टफोलियो से उनका पसंदीदा पेय हमेशा उनकी पहुंच में रहेगा।

Coca-Cola India के बारे में

भारत में Coca-Cola देश की अग्रणी पेय कंपनियों में से एक है, जो उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले और ताज़ा पेय विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। कंपनी अपने 'जीवन के लिए पेय पदार्थ' के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती है, जिसमें हाइड्रेशन, स्पोर्ट्स, स्पार्कलिंग, कॉफी, चाय, न्यूट्रिशन, जूस और डेयरी आधारित उत्पाद शामिल हैं। भारत में, इसके पेय पदार्थों की श्रृंखला में Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke, Thums Up, Thums Up XForce, Charged, Fanta, Limca, Sprite, Sprite Zero, Kinley Soda, Rim Zim, Maaza, Minute Maid जूस रेंज और Honest Tea शामिल हैं। कंपनी Limca GlucoCharge, Smartwater, Kinley, Kinley Copper, Dasani और Bonaqua पैकेज्ड पेयजल सहित हाइड्रेशन पेय भी प्रदान करती है। प्रीमियम उत्पादों में Schweppes रेंज और Smartwater शामिल हैं। इसके अलावा, यह Costa कॉफी नाम से चाय और कॉफी की रेंज भी प्रस्तुत करती है। कंपनी अपने पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा कम करने से लेकर बाजार में नए अभिनव उत्पाद लाने तक, अपने पोर्टफोलियो में निरंतर परिवर्तन कर रही है।

कंपनी के पास अपने स्वामित्व वाले बॉटलिंग ऑपरेशन्स और फ्रेंचाइज़ बॉटलिंग साझेदारों के साथ लगभग 5 मिलियन रिटेल आउटलेट का एक मजबूत नेटवर्क है, जिसके माध्यम से यह देश भर में लाखों उपभोक्ताओं को रिफ़्रेश करती है। यह पानी और पैकेजिंग पहलों, सतत कृषि और अपने मूल्य श्रृंखला में उत्सर्जन कम करने के प्रयासों के माध्यम से लोगों के जीवन, समुदायों और पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहती है।

वैश्विक स्तर पर अपने बॉटलिंग साझेदारों के साथ मिलकर Coca-Cola कंपनी 700,000 से अधिक लोगों को रोजगार देती है, जिससे दुनिया भर में स्थानीय समुदायों को आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। अधिक जानकारी के लिए www.cocacolacompany.com पर जाएं और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर फॉलो करें।

फोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2816752/Coca_Cola_Coke_Buddy.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2570750/5563836/Coca_Cola_India_Logo.jpg