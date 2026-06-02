COMPUTEX 2026 में MICROIP अपने "AI Vehicle System Business Group" और Edge AI Innovations का अनावरण करेगा

ताइपे, 2 जून, 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP (TPEx: 7796), जिसकी AI सॉफ्टवेयर और ASIC डिज़ाइन सेवाओं में विशेषज्ञता है, COMPUTEX 2026 (बूथ A1215a, TWTC हॉल 1, 2-5 जून) में अपने "AI Vehicle System Business Group" का अनावरण करेगी। "AI Together" थीम को प्रतिध्वनित करते हुए, यह प्रदर्शनी एज AI, स्मार्ट गतिशीलता और क्रॉस-प्लेटफॉर्म एप्लीकेशनों पर केंद्रित है।

MICROIP will exhibit grandly at COMPUTEX 2026 in Taipei World Trade Center Hall 1 (Booth A1215a), debuting the "AI Vehicle System Business Group" and the AIVO and XEdgAI dual software platforms for the first time.

"सॉफ्टवेयर ड्राइविंग हार्डवेयर" की अवधारणा पर जोर देते हुए, Dr. James Yang, अध्यक्ष, ने कहा कि सॉफ्टवेयर डिजाइन सेवाएं एज AI बाजार का मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सॉफ्टवेयर विकास कार्यप्रवाहों और बुनियादी विविध हार्डवेयरों के बीच "प्रोसेस विखंडन" AI कार्यान्वयन की मुख्य चुनौती है, जिससे एक दूसरे में समाहित होना बहुत बड़े वाणिज्यिक मूल्य की कुंजी बन जाता है।

Smart Automotive Safety & Dual AI Platforms

नया AI Vehicle System Business Group स्वचालित कैलिब्रेशन के साथ प्रमुख ऑटोमोटिव हार्डवेयर प्रदर्शित करेगा। यह सिस्टम फ्रंट-व्हीकल ट्रैफिक लाइट पहचान, रियर-व्हीकल ब्लाइंड स्पॉट चेतावनी और इन-केबिन ड्राइवर फ़ैटीग डिटेक्शन के साथ-साथ 360-डिग्री मल्टी-चैनल AI पहचान सहित "triple safety protection" प्रदान करता है। ये समाधान स्मार्ट फ्लीट मैनेजमेंट और वाणिज्यिक सुरक्षा निगरानी के लिए उपयुक्त हैं।

MICROIP अपने दोहरे AI सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी प्रदर्शित करेगा। एक नो-कोड ड्रैग-एंड-ड्रॉप विज़न प्लेटफॉर्म, AIVO, सार्वजनिक परिवहन निगरानी, स्मार्ट ड्रोन और फैक्ट्री SOP निरीक्षण के लिए वास्तविक दुनिया की एप्लीकेशनों को प्रदर्शित करेगा। हार्डवेयर संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, विक्रेता-लॉक-इन के जोखिमों कम करते हुए XEdgAI प्लेटफॉर्म NVIDIA Jetso , Intel Core Ultra और Axelera AI Metis जैसे मुख्यधारा के चिप्स पर निर्बाध परिनियोजन को सरल बनाता है।

ASIC Design & Ecosystem Partnerships

चिप डिज़ाइन के लिए, MICROIP के "CATS Customized ASIC Technology and Solutions" उन्नत AI EDA टूल्स को एकीकृत करते हैं ताकि R&D टीमों को चिप के टाइम-टू-मार्केट को 6 से 9 महीने तक कम करने में सहायता मिल सके। इस आयोजन में, MICROIP एकीकरण की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेष PPA अनुकूलन विश्लेषण के साथ-साथ "Free ASIC Design Technical Consulting Service" प्रदान करेगा।

एज AI उद्योग को चिप से लेकर फील्ड परिनियोजन तक आगे बढ़ाने के लिए, MICROIP अपने वैश्विक इकोसिस्टम का विस्तार कर रहा है। MICROIP ने औद्योगिक PC बनाने वाली प्रमुख कंपनी AAEON के साथ साझेदारी में RT-621R रैकमाउंट चेसिस का उपयोग करके वास्तविक समय में उत्पादन लाइन की निगरानी का प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त, MICROIP ने न्यूरोमॉर्फिक AI चिप के अग्रणी BrainChip के साथ साझेदारी करके कम बिजली खपत वाले AI मॉडल और कार्य-नीति-संबंधी एज रडार वर्गीकरण तकनीक विकसित की है।

MICROIP का परिचय

ताइवान स्थित MICROIP, ASIC डिज़ाइन सेवाओं, AI सॉफ़्टवेयर और IP लाइसेंसिंग में अग्रणी है। अपने CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) और CAPS (Cross-platform AI Processing Service) प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से, यह वास्तविक दुनिया में AI के परिनियोजन को गति देता है और विकास चक्रों को छोटा करता है। यहाँ जाएं www.micro-ip.com।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2990862/COMPUTEX_2026.jpg