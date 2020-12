Concrete Show હવે World of Concrete India છે

મૂળભૂત પૂર્વ UBM India દ્વારા આયોજિત, Concrete Show India, વર્ષોથી, એક વિશિષ્ટ પ્લેટફોર્મ રહ્યું છે જેમાં મૂળ તકનીકો, પ્રક્રિયાઓ, એપ્લિકેશનો અને બાંધકામો અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેગમેન્ટની પદ્ધતિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રહ્યુ છે.બીજી બાજુ, World of Concrete India (WOC) વૈશ્વિક Informa Marketsની સંપતિ છે જેને મુખ્ય Hanley Wood પાસેથી ચીન અને યુરોપ સુધી પહોંચતા પહેલાં ખરીદવામાં આવી હતી. World of Concrete Indiaનું રીબ્રાન્ડિંગ પ્રખ્યાત બ્રાન્ડ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓની શ્રેષ્ઠ ભાગીદારી સાથે આ શોના ઉત્ક્રાંતિ તેમજ ભવિષ્ય માટેની તેની દ્રષ્ટિ બંનેને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

COVID-19 લાગુ લોકડાઉન બાદ દેશના અર્થતંત્ર અને બાંધકામ ઉદ્યોગ બંનેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. World of Concrete brandનું સ્થળાંતર, બજારની ચળવળ સાથે સુસંગત છે જયાં ઉદ્યોગ પુનર્જીવિત થવાની રાહ જોઈ રહ્યો છે. એક ઉદ્યોગ સંશોધન અનુસાર, COVID-19 રસીની જાહેરાતને, COVID ના કિસ્સાઓમાં ઘટાડા અને વૈશ્વિક પ્રવાસમાં પરવાનગીને ધ્યાનમાં રાખીને, રિયલ એસ્ટેટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉદ્યોગમાં સામાન્યતાની ભાવના Q2 2021 સુધીમાં અપેક્ષિત છે.

World of Concrete India એકસ્પો બોમ્બે એક્ઝિબિશન સેન્ટર, ગોરેગાંવ, મુંબઈમાં 20મી મે થી 22મી મે 2021ની વચ્ચે ભૌતિક સ્વરૂપમાં થશે.

નવા વિકાસ પર બોલતાં, Mr Yogesh Mudras, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, Informa Markets in India,એ કહ્યુ, "Informa Markets in Indiaના ભાગરૂપે પુનઃબિલ્ડ, વિકાસ અને વ્યવસાયના વિસ્તરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, World of Concrete પ્લેટફોર્મના ભદ્ર વિશ્વનો ભાગ બનવા અમને આનંદ છે, જ્યારે તેના વારસો, ઇતિહાસ અને આપણા સ્થાનિક બજારમાં સંભવિત રજૂઆત કરીએ છીએ. વર્ષોથી, Concrete Show India (CSI) બાંધકામ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર માટે સક્ષમ પ્લેટફોર્મ રહ્યું છે. World of Concreteના ભાગ રૂપે, અને ઉદ્યોગની વિકસતી આવશ્યકતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અમારું ઉદ્દેશ આ મુખ્ય ક્ષેત્ર તરફ અમારા ગ્રાહકના વલણ અને મૂલ્ય દરખાસ્તને વધારવાનો છે. World of Concrete Las Vegas વિશ્વભરમાં કોંક્રિટ અને ચણતરના વ્યાવસાયિકો માટે લક્ષ્યસ્થાન છે, જેમાં 115 થી વધુ દેશો રજૂ થયા છે અને World of Concrete Indiaને મોટા પ્રમાણમાં અગત્યના સ્થાનિક અને વિદેશી ઉત્પાદકો, નેટવર્કિંગ, આંતરદૃષ્ટિ, શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો, દ્વિ-માસિક ન્યૂઝલેટર, વર્ષભર વેબસાઇટ, www.WOC360.com , ઉચ્ચ ઓક્ટેન, સામગ્રી આધારિત પરિષદો માટે વૈશ્વિક બ્રાન્ડનો લાભ લેવાથી ચોક્કસ લાભ થશે. જ્યારે રોગચાળાને કારણે ભારતમાં ઉદ્યોગ માટે મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે, ચોક્કસ સાવચેતીભર્યા આશાવાદ પાછો ફરવાનો માર્ગ શોધી રહ્યો છે, જ્યાં વધુમાં, ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી માંગ આગામી નાણાકીય વર્ષ (2021-22) માં વૃદ્ધિ પાથ પર પાછા ફરવા માટે થોડો ઉમંગ પેદા કરવાની તૈયારીમાં છે. સલામતીનાં પગલાં, મજૂરની સ્થિતિ, ખર્ચ નિયંત્રણ પદ્ધતિઓ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ જેવા અનેક નવા વલણો અમલમાં આવ્યા છે. આ WOCનું ઉદ્યોગના પ્રવાહોના વિશ્લેષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે."

Informa Markets વિશે

Informa Markets ઉદ્યોગો અને નિષ્ણાત બજારોમાં વેપાર, નવીનતા અને વિકાસ માટે પ્લેટફોર્મ બનાવે છે. અમારા પોર્ટફોલિયોમાં 550થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય B2B કાર્યક્રમો અને હેલ્થકેર અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બાંધકામ અને રીઅલ એસ્ટેટ, ફેશન અને એપેરલ, હોસ્પિટાલિટી, ફૂડ અને બેવરેજ અને આરોગ્ય અને પોષણ સહિતની બજારમાં બ્રાન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. અમે સામ-સામે પ્રદર્શનો, નિષ્ણાત ડિજિટલ સામગ્રી અને એક્શનિએબલ ડેટા સોલ્યુશન્સ દ્વારા સંલગ્ન, અનુભવ અને વ્યવસાય કરવાની તકો સાથે વિશ્વભરના ગ્રાહકો અને ભાગીદારો પ્રદાન કરીએ છીએ. વિશ્વના અગ્રણી એક્સિબિશન આયોજક તરીકે, અમે તકો ઉભી કરી અને વર્ષના 365 દિવસ ખીલવામાં મદદ કરી જીવનમાં વૈવિધ્યસભર બજારોની વિવિધ શ્રેણી લાવીએ છીએ. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી www.informamarkets.com ની મુલાકાત લો

ભારતમાં Informa Markets અને અમારા વેપાર વિશે

Informa Marketsએ Informa PLCની માલિકી છે, જે એક અગ્રણી B2B માહિતી સેવા ગ્રુપ છે અને વિશ્વમાં સૌથી વિશાળ B2B કાર્યક્રમ આયોજક છે. ભારતમાં Informa Markets (અગાઉ UBM India) ભારતના અગ્રણી એક્ઝિબિશન આયોજક છે, જે એક્સિબિશન, ડિજિટલ સામગ્રી અને સેવાઓ અને કોન્ફરન્સિસ અને સેમિનાર દ્વારા સ્થાનિક અને વિશ્વભરમાં વેપાર, નવીનતા અને વૃદ્ધિ માટે નિષ્ણાત બજારો અને ગ્રાહક સમુદાયોને મદદ કરવા માટે સમર્પિત છે. દરવર્ષે, અમે દેશભરમાં ઉદ્યોગ પુરસ્કારો અને તાલીમ સાથે 25થી વધુ મોટા સ્કેલના એક્સિબિશનો, 40 કોન્ફરન્સિસ કરીએ છીએ; આમ બહુવિધ ઉદ્યોગ યામો પર વેપાર સક્ષમ કરીએ છીએ. ભારતમાં, Informa Marketsની મુંબઈ, નવી દિલ્હી, બેંગલોર અને ચેન્નાઈમાં ઓફિસો છે. વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી - https://www.informamarkets.com/en/regions/asia/India.html ની મુલાકાત લો

