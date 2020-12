Concrete Show India இப்போது World of Concrete India-வாக மாறியிருக்கிறது

COVID-19 பெருந்தொற்று காரணமாக அறிவிக்கப்பட்ட முழு ஊரடங்கைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பொருளாதாரமும் கட்டுமானத் துறையும் கடுமையான சரிவைக் கட்டிருக்கின்றன. World of Concrete பிராண்டுக்கான மாற்றம் என்பது சந்தையில் உள்ள இந்த நகர்வுக்கு ஒத்ததாக உள்ளது. இத்துறை மிகப்பெரிய மறுமலர்ச்சியை எதிர்நோக்கியிருக்கிறது. தொழில்துறையில் நடத்தப்பட்ட ஒரு அராய்ச்சியின்படி, COVID-19 தடுப்பூசி தயாராகிவிடும் என்ற அறிவிப்பு, COVID தொற்றுக்கு ஆளாகுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது, சிறிது சிறிதாக உலகளாவிய பயண அனுமதிகள் கிடைப்பது போன்றவற்றை மனதில் கொண்டு Q2 2021-ல் ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் உட்கட்டமைப்புத் துறை ஒரு இயல்புநிலைக்குத் திரும்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

World of Concrete India கண்காட்சியானது மும்பையின் கோரிகவோனில் உள்ள Bombay Exhibition Centre-ல் வரும் 2021 மே 20 முதல் 22-ஆம் தேதிவரை ஃபிஸிக்கல் வடிவத்தில் கண்காட்சியாக நடைபெறும்.

இந்தப் புதிய வளர்ச்சி பற்றி Informa Markets in India-வின் மேனேஜிங் டைரக்டரான திரு. Yogesh Mudras பேசும்போது, "தொழிலை மறுகட்டமைப்பு செய்து, வளர்த்து விரிவாக்கம் செய்வதில் Informa Markets in India கவனம் செலுத்தி வரும் வேளையில், அதனுடைய பாரம்பரியத்தையும், வரலாற்றையும் மற்றும் வாய்ப்பு வளங்களையும் நம்முடைய சொந்த சந்தைக்கு அறிமுகம் செய்யும் அதே சமயம் மேம்பட்ட World of Concrete தளத்தின் ஒரு அங்கமாக இருப்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். கடந்த பல ஆண்டுகளாக, Concrete Show India (CSI) கட்டுமானம் மற்றும் உட்கட்டமைப்புத் துறைக்கான சிறந்த தளமாக இருந்து வந்திருக்கிறது. World of Concrete-ன் ஒரு அங்கமாகவும் இந்தத் தொழில்துறையின் வளர்ந்துவரும் தேவைகளை மனதில் கொண்டும், எம்முடைய வாடிக்கையாளர் நோக்கத்தை மேம்படுத்துவதும், இந்த முக்கியத் துறைக்கான மதிப்பினை அதிகரிப்பதுமே எமது குறிக்கோளாக இருக்கும். உலக அளவில் The World of Concrete Las Vegas-தான் காங்கிரீட் மற்றும் கட்டிடக்கலைத் துறையினரின் சேரிடமாக உள்ளது. 115-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் இதில் கலந்துகொண்டிருக்கின்றனர். அதிக அளவிலான முக்கியமான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுத் தயாரிப்பாளர்கள், நெட்வொர்க்கிங், கல்வி நிகழ்ச்சிகள், இரு மாத செய்தி இதழ், ஆண்டு முழுவதும் செயல்படும் வலைதளமான www.WOC360.com , கருத்தாழமிக்க மாநாடுகள் ஆகியவற்றினால் World of Concrete India பலனடையும். இந்தியாவில் இந்தப் பெருந்தொற்று கடுமையாகப் பாதித்திருக்கும் வேளையில், சில முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள் இயல்புநிலையைத் திருப்பிக் கொண்டு வருகின்றன. அடுத்த நிதியாண்டில் (2021-22) வளர்ச்சிப் பாதைக்குத் திரும்புவதை கிராமப்புற மற்றும் சிறு நகரங்களின் தேவைகள் விரைவுபடுத்தியுள்ளன. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், தொழிலாளர் சூழல்கள், விலைக் கட்டுப்பாடு முறைகள், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு போன்ற புதிய பாணிகளும் வேலை செய்துள்ளன. தொழில்துறையின் நடப்பு போக்கை பகுப்பாய்வு செய்வதில் ஒரு முக்கியமான பங்கினை WOC ஆற்றுவதற்கு இது உதவும்" என்றார்.

Informa Markets பற்றி

தொழில்துறைகளும், சிறப்பு சந்தைகளும் வர்த்தகம் செய்யவும், புத்தாக்கம் செய்யவும் வளரவும் உரிய தளங்களை Informa Markets உருவாக்கி வருகிறது. எம்முடைய போர்ட்ஃபோலியோவில் 550-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச B2B நிகழ்ச்சிகளும், சுகாதாரம் மற்றும் மருந்துத்துறை, உட்கட்டமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட், ஃபேஷன் மற்றும் அப்பேரல், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, உணவு மற்றும் பானம், மற்றும் உடல்நலம் மற்றும் ஊட்டசத்து உட்பட்ட சந்தையில் பல பிராண்டுகளும் அடங்கும். நேரடி கண்காட்சிகள், சிறப்பு டிஜிட்டல் கன்டென்ட் மற்றும் ஆக்ஷனபுள் டேட்டா சொலூஷன்ஸ் வழியாக உலக அளவில் ஈடுபடவும், அனுபவம் பெறவும், தொழில் செய்யவும் வாய்ப்புகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கும் பார்ட்னர்களுக்கும் நாங்கள் அளித்து வருகிறோம். உலகின் முன்னணி கண்காட்சி ஏற்பாட்டாளர் என்ற முறையில், பல்வேறு வகையான சிறப்பு சந்தைகளை உயிர்ப்பிக்கிறோம். வாய்ப்புகளை உருவாக்கி, ஆண்டின் 365 நாட்கள் முழுவதும் வளர்ச்சியைக் காண உதவுகிறோம். கூடுதல் தகவல்களுக்குத் தயவுசெய்து www.informamarkets.com என்ற எமது வலைதளத்தைப் பாருங்கள்

Informa Markets மற்றும் இந்தியாவில் எம்முடைய தொழில் பற்றி

Informa Markets என்பது உலக அளவில் ஒரு முன்னணி B2B தகவல் சேவை குழுவாகவும் மிகப்பெரிய B2B ஈவன்ட்ஸ் ஆர்கனைசராகவும் உள்ள Informa PLC-யின் துணை அமைப்பாகும். Informa Markets in India (முன்னர் UBM India) என்பது இந்தியாவின் முன்னணி கண்காட்சி ஏற்பாட்டாளராக உள்ளது. சிறப்புச் சந்தைகளும் வாடிக்கையாளர் சமூகங்களும், உள்ளூர் அளவிலும் எலக அளவிலும் கண்காட்சிகள், டிஜிட்டல் கன்டென்ட் மற்றும் சேவைகள், மற்றும் மாநாடுகள் மற்றும் கருத்தரங்குகள் வழியாக வர்த்தகம் செய்யவும், புத்தாக்கம் செய்யவும் வளரவும் உதவுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும், நாங்கள் 25 பெரிய அளவிலான கண்காட்சிகளையும் 40 மாநாடுகளையும் இந்தியாவில் நடத்துவதன் மூலம் பல துறைகளுக்கிடையே வர்த்தகத்தை இயலச் செய்கிறோம். இந்தியாவில் மும்பை, புது டெல்லி, பெங்களூரு மற்றும் சென்னையில் Informa Markets தன்னுடைய அலுவலகங்களைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதல் தகவல்களுக்குத் தயவுசெய்து https://www.informamarkets.com/en/regions/asia/India.html என்ற எமது வலைதளத்தைப் பாருங்கள்.

