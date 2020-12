Concrete Show India अब है World of Concrete India

मूलरूप में पूर्ववर्ती UBM India द्वारा आयोजित किया जाने वाला Concrete Show India, बीते वर्षों के दौरान कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ग में मूल तकनीकों, प्रक्रियाओं, अनुप्रयोगों और अभ्यासों पर केंद्रित एक विशिष्ट प्लेटफार्म बन गया है। दूसरी ओर World of Concrete India (WOC) Informa Markets की एक विश्वस्तरीय प्रापर्टी है, जिसकी मूलरूप में शुरुआत Hanley Wood द्वारा की गई थी, जिसके बाद इसका चीन और यूरोप तक विस्तार हुआ। World of Concrete India की रिब्रांडिंग इस शो के विकास के साथ-साथ भविष्य के प्रति इसका दूरदर्शी नज़रिया भी दिखाती है, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रांडों और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बेहतरीन भागीदारी है।

देश की अर्थव्यवस्था और कंस्ट्रक्शन उद्योग दोनों को ही COVID-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से काफी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। अब जबकि उद्योग जगत अपनी नई वापसी करने के लिए तैयार है, ऐसे में World of Concrete ब्रांड का सम्मिलन, बाज़ार की गतिविधियों के अनुरूप है। एक औद्योगिक अनुसंधान के अनुसार, COVID-19 टीके की घोषणा, COVID मामलों की घटती तादाद और वैश्विक यात्रा हेतु क्रमिक रूप से मंजूरी दिए जाने के साथ रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग में Q2 2021 तक सामान्य स्थिति बहाल हो जाने की उम्मीद है।

World of Concrete India एक्सपो को फिजिकल स्वरूप में 20 मई से 22 मई 2021 तक के दौरान बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर, गोरेगांव, मुम्बई में आयोजित किया जाएगा।

इस नई प्रगति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "बिजनेस के पुनर्निर्माण, विकास और विस्तार पर Informa Markets in India के फोकस के अंतर्गत हम World of Concrete के प्रतिष्ठित प्लेटफार्म से जुड़कर और इसकी विरासत, इतिहास और हमारे घरेलू बाज़ार की संभावनाओं पर खुशी महसूस कर रहे हैं। बीते वर्षों में Concrete Show India (CSI) कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्ग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म बन गया है। World of Concrete के भाग के रूप में, और उद्योग जगत की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस प्रमुख सेक्टर में हमारा कस्टमर ओरिएंटेशन और मूल्य प्रस्ताव बढ़ाना हमारा उद्‌देश्य होगा। World of Concrete लास वेगास, विश्वस्तर पर कंक्रीट और मैसनरी पेशेवरों के लिए प्रमुख कार्यक्रम बना हुआ है जिसमें 115 से अधिक देश भाग लेते हैं और World of Concrete India वैश्विक ब्रांड का लाभ निश्चित रूप से बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी निर्माता कंपनियों को प्राप्त होगा, जिनको नेटवर्किंग, महत्त्वपूर्ण जानकारियां, शैक्षिक कार्यक्रम, द्विमासिक न्यूजलैटर, वर्षपर्यन्त चलने वाली वेबसाइट www.WOC360.com , ऊर्जा से भरपूर और बेहतरीन विषयवस्तु पर आधारित कॉन्फ्रेन्सों आदि के फायदे मिलेंगे। हालांकि महामारी के कारण भारत में उद्योग जगत को बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक विशेष सजगता के साथ आशावादी नज़रिया फिर से लौट रहा है और अगले वित्तीय वर्ष (2021-22) में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से मांग में कुछ वापसी के साथ बढ़ोत्तरी होने के पूरे आसार हैं। कई नए रूझान सामने आए हैं, जिनमें सुरक्षा उपाय, श्रमिकों की दशा, लागत नियंत्रण की विधियां, तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। इन सबके परिप्रेक्ष्य में WOC उद्योग जगत के रूझानों का विश्लेषण करने के मामले में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.informamarkets.com/en/regions/asia/India.html देखें

