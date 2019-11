CPhI और P-MEC India एक्सपो का 13वां संस्करण वैश्विक फार्मा उद्योग में नई वृद्धि की पटकथा लिखने को तैयार

IPW 2019 के बारे में अपने विचार रखते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि, "इस वर्ष CPhI और P-MEC India एक्सपो के 13वें संस्करण के लिए फिर दिल्ली-NCR में वापसी करते हुए हमें अत्यधिक हर्ष है। इस वर्ष भी इस एक्सपो को IEML, ग्रेटर नोएडा में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। चूंकि उच्चकोटि के कम लागत वाले फार्मा समाधानों के लिए उद्योग जगत की भारत से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में बाज़ार में मौजूद नवीनतम रूझानों और नवप्रवर्तनों को समझने के लिए यह एक्सपो एक आदर्श प्लेटफार्म की तरह काम करता है। इसके अलावा, लोकेशन का चुनाव हमें केंद्र, नीति निर्माताओं, दूतावासों और प्रशासनिक संस्थाओं के निकट लाता है और इससे हमारे सामुदायिक विकास प्रयासों को और मज़बूती मिलेगी। व्यवसायों तथा विविधतापूर्ण कार्यक्रमों के अलावा प्रमुख चर्चा विषयों में 'भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की वृद्धि, नए उत्पादों के अनुसंधान विकास हेतु गठबंधन की सुदृढ़ता चिन्हित करना, अव्यवस्थित होने से बचाव के लिए लीक से हटकर सोच अपनाना, तथा अन्य अनेक शामिल हैं जिन पर समुदाय के लोग विचार-विमर्श और चर्चा करेंगे।" उन्होंने आगे बताया कि; "CPhI और P-MEC India के साथ हमें गर्व है कि हमने उद्योग जगत के शक्तिशाली पक्षकारों को उनका बिजनेस बढ़ाने तथा फार्मा क्षेत्र को नवप्रवर्तनों से रूपांतरित करने के लिए अपने साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है।"

44 देशों से 1,600 प्रदर्शनीकर्ताओं के साथ इस एक्सपो में The Global Organization for EPA and DHA (GOED), China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE), China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) और Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (Pharmexcil) की ओर से विशेष पैवेलियन लगाए जाएंगे। भारत के अलावा इसमें चीन, USA, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, थाईलैंड, ताइवान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, UAE, नीदरलैंड, पोलैंड, हांगकांग, जापान और रूस से प्रतिभागी शामिल होंगे।

CPhI और P-MEC India को पहली बार 2006 में पेश किया गया था और वर्तमान में यह दक्षिण एशिया का अग्रणी फार्मा आयोजन है। इसमें औषधि खोज से लेकर फिनिश्ड डोसेज तक आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों को कवर किया जाता है। बीते वर्षों में विकास करते हुए यह एक्सपो उल्लेखनीय रूप से व्यापक आकार ले चुका है और भारत की प्रगतिशील फार्मा गाथा का विश्वसनीय सूचक बन चुका है, जिसमें देश व विदेशों से बड़ी संख्या में प्रदर्शनीकर्ता तथा विजिटर्स भाग लेकर पर्याप्त कारोबारी लाभ प्राप्त करते हैं।

The India Pharma Week अम्ब्रेला आयोजन है जो कि अपने चौथे वर्ष में है, इसका उद्‌भव उस पूर्वसक्रिय भूमिका से हुआ है जो प्रमुख सरकारी प्रयासों जैसे कि 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया', 'स्टैंड अप इंडिया' और 'स्किल इंडिया' को आगे बढ़ाने में निभाता है और वैश्विक समुदाय को चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए जोड़ता है तथा उत्कृष्ट मानक स्थापित करता है। प्रभावशाली विषयवस्तु और बेजोड़ वक्ताओं पर आधारित पूर्व आयोजन Pre-Connect Congress के साथ 25 नवम्बर को शुरुआत के साथ ग्रेटर नोएडा गतिविधियों का केंद्र बनेगा जहां CEO राउंडटेबल और दि वूमेन लीडर्स इन फार्मा जैसे प्रमुख कार्यक्रम क्रमशः 26 नवम्बर और 27 नवम्बर को होना निर्धारित हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर में IPW के आयोजित कार्यक्रमों के साथ औद्योगिक हितधारकों और पेशेवरों को इस विशिष्ट शो में एक ही प्लेटफार्म पर नेटवर्क बनाने और उद्योग जगत का जश्न मनाने का सुविधाजनक अवसर प्रदान किया जाएगा। दिल्ली-NCR क्षेत्र में इसे शिफ्ट करने से और विकसित करने तथा केंद्र के सत्तासंपन्न गलियारों सहित उत्तरी क्षेत्रों में एक सम्पूर्ण फार्मा परिवेश को पुष्ट बनाने में मदद मिलेगी।

इस वर्ष एक्सपो में रोचक कार्यक्रम जैसे कि ICSE मीटिंग एरिया, एक लाइव फार्मा कनेक्ट, एक इनोपैक थिएटर और एक एग्जिबिटर शोकेस व अन्य शामिल हैं, जो IPW को भारतीय और वैश्विक फार्मा कंपनियों के लिए ज्ञान की साझेदारी, आपसी सहयोग, गठबंधन करने, जश्न मनाने, तथा उद्योग जगत के समाधानयोग्य मसलों का आकलन करने हेतु एक सार्थक घनिष्ठता वाला प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे।

इसके अलावा, दि वूमेन लीडर्स इन फार्मा के भाग के रूप में रोचक बहसें और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें इसके टॉक शो 'अपने उद्‌देश्य का अनुसरण वार्तालाप (Following your purpose Talking)' के माध्यम से अनुभव उजागर किए जाएंगे। चर्चाओं में विविध विषय कवर किए जाएंगे जिनमें सामना की जाने वाली विभिन्न रूकावटें और चुनौतियां जैसे कि कम करके आंकना, रूढ़िवादिता, यौन दृष्टिकोण और सीमांतकरण, लीडरशिप की दिशा में कदम बढ़ाने वाली महिलाओं की गाथाएं, उनके द्वारा सामना की गई अंतर्निहित समस्याएं, सभी महिला लीडर्स तथा नेतृत्व की आकांक्षी महिलाओं के लिए उनकी व्यावहारिक सलाहें आदि शामिल हैं, जिन पर बात होगी। इसके अलावा अन्य रोचक सत्रों में, सोद्‌देश्य समावेशन - विविधता अपनाकर और रूढ़ियां भंग करते हुए प्रगति तीव्र करना आदि शामिल है।

तीन दिवसीय एक्सपो के प्रमुख प्रदर्शनीकर्ताओं में ACG, Cadmach, IMA-PG SpA, Excellence United, NPM Machinery, Maharshi, Parle Global, Signet Chemical Corporation Pvt Ltd, Hetero Labs Limited, Shah TC Overseas Private Limited, Swati Spentose Pvt. Ltd, Chemet, Gangwal Chemicals Pvt. Ltd, Nectar Lifesciences Limited, Anshul Life Sciences, Colorcon Asia Pvt Ltd, Oceanic Pharma Chem Pvt. Ltd, Pioma Chemicals, MSN Laboratories Pvt. Ltd., Esschem Overseas Pvt. Ltd., Scope Ingredients Pvt. Ltd, Granules India Pvt. Ltd., Supriya Lifesciences Ltd., Aurobindo Pharma Ltd., Vita Pharma Agencies, और Dow Chemical आदि जानी-मानी कंपनियां शामिल हैं।

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें।

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है।

Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक कंपनी है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informa.com देखें।

किसी मीडिया पूछताछ के लिए, कृपया संपर्क करें:



Informa Markets in India

Roshni Mitra

roshni.mitra@ubm.com

Mili Lalwani

mili.lalwani@ubm.com

+91-22-61727000

इवेंट लोगोः https://mma.prnewswire.com/media/1034304/CPHI_and_P_MEC_India_Logo.jpg

Informa लोगोः https://mma.prnewswire.com/media/956845/Informa_Markets_Logo.jpg

SOURCE Informa Markets in India