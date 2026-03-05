Croma Stores Nationwide में आधिकारिक प्रवेश के साथ Hollyland ने भारत में अपनी रिटेल उपस्थिति में विस्तार किया

Hollyland

05 Mar, 2026, 10:30 IST

शेन्ज़ेन, चीन, 5 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- पेशेवर वायरलेस ऑडियो और वीडियो समाधानों के वैश्विक प्रदाता, Hollyland ने चरणबद्ध तरीके से अपने उत्पादों को पूरे देश में लगभग 200 Croma Stores Nationwide में भारत की अग्रणी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन Croma में आधिकारिक तौर पर प्रवेश किया है।

ब्रांड की मजबूती पर आधारित एक रणनीतिक कदम

Hollyland’s Mumbai Pop-Up at R CITY Mall (28th Feb 2026)
Ribbon Cutting Ceremony
उद्योग में एक दशक से अधिक की गहरी विशेषज्ञता के साथ, Hollyland ने फिल्म निर्माताओं, जीवंत स्ट्रीमरों और स्वतंत्र सामग्री निर्माताओं को सेवा प्रदान करते हुए पूरे विश्व में 5 मिलियन से अधिक रचयिताओं को सपोर्ट किया है। पिछले कुछ वर्षों में, वायरलेस ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजियों में अनवरत आंतरिक R&D के बल पर, यह ब्रांड एक हार्डवेयर निर्माता होने से अधिक विश्व स्तर पर रचयिताओं के लिए एक विश्वसनीय टेक्नोलॉजी पार्टनर बन गया है।

भारत विश्व के सबसे अधिक गतिशील और तेजी से बढ़ते कंटेंट निर्माण बाजारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। रचयिताओं के दैनिक उत्पादन वातावरण में अधिक स्वाभाविक रूप से एकीकृत होने के लिए भारत के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल इकोसिस्टम में एक बेंचमार्क के रूप में व्यापक रूप से प्रसिद्ध Croma के साथ भागीदारी करके, Hollyland पेशेवर निर्माण उपकरणों को मुख्यधारा के रिटेल चैनलों में ला रहा है।

Croma के प्रवक्ता, Mayank Sangani, ने कहा, "Croma परिवार में Hollyland को शामिल करते हुए हम अत्यंत प्रसन्न हैं। यह सहयोग रिटेल बिक्री के अनुभव को दोबारा परिभाषित करेगा, और पूरे भारत में माइक्रोफ़ोन उद्योग के ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम तकनीक और नवाचार लेकर आएगा।"

 Croma पर उपलब्ध उत्पाद रेंज

Croma में Hollyland की एंट्री आधुनिक रचयिताओं के लिए डिज़ाइन किए गए विभिन्न उपयोग मामलों को ध्यान में रखकर बनाई गई एक केंद्रिकृत रेंज के साथ हुई है:

  • LARK A1: चुंबकीय डिज़ाइन और ट्रू प्लग-एंड-प्ले ऑपरेशन की विशेषता वाला LARK A1 मुख्यत: स्मार्टफ़ोन पर शूट करने और तेज, विश्वसनीय ऑडियो कैप्चर की आवश्यकता वाले मोबाइल-फर्स्ट रचयिताओं के लिए बनाया गया है।
  • LARK M2: Hollyland के सिग्नेचर "बटन-स्टाइल" माइक्रोफ़ोन डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए, LARK M2 का वज़न केवल 9 ग्राम है, पहनने पर यह ज्यादा दिखाई नहीं देता है, और स्मार्टफ़ोन, कैमरा और कंप्यूटर सहित कई तरह के उपकरणों को सपोर्ट करता है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के शूटिंग परिदृश्यों के लिए उपयुक्त बन जाता है।

Hollyland LARK Series माइक्रोफ़ोन अब Croma Stores Nationwide पर उपलब्ध है; उपभोक्ता Croma Online Store के माध्यम से भी सीधे खरीदारी कर सकते हैं।

मुंबई में लॉन्च इवेंट

रिटेल लॉन्च का समारोह मनाने के लिए, Hollyland ने 28 फरवरी, 2026, को मुंबई के R CITY में एक ऑफलाइन एक्टिवेशन इवेंट का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जीवंत पॉप-अप अनुभव, दोनों ब्रांडों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिबन काटने का समारोह और जाने-माने सामग्री रचयिताओं ने भाग लिया था।

आगंतुकों को एक विशेष व्यावहारिक अनुभव क्षेत्र में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने शोरगुल वाले वातावरण में LARK सिरीज़ के माइक्रोफ़ोन का परीक्षण और शोर कम करने के उनके प्रदर्शन का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया था। इस आयोजन ने स्थानीय रचयिताओं ने Hollyland समाधान व्लॉगिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो निर्माण में ऑडियो गुणवत्ता बढ़ाने के तरीकों की जानकारियाँ साझा करते हुए पेशेवर आदान-प्रदान को सुगम बनाया था।

भारत के सांस्कृतिक और रचनात्मक केंद्र मुंबई से शुरू होकर, इस कार्यक्रम ने स्थानीय रचयिता समुदाय के साथ गहरे, सीधे संबंध स्थापित किए और पूरे देश में Hollyland की विस्तारित ऑफलाइन उपस्थिति के लिए आधार तैयार किया है। Croma के साथ यह भागीदारी, भारत की तेजी से बढ़ती निर्माता अर्थव्यवस्था को पेशेवर स्तर के, सुलभ वायरलेस समाधानों के साथ सशक्त बनाने के Hollyland के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, और Hollyland Instagram पर जाएं।

वीडियो - https://mma.prnewswire.com/media/2926717/Launch_Event_in_Mumbai.mp4
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2926786/Ribbon_Cutting_Ceremony.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2013148/5829228/logo.jpg

