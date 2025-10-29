DAMAC ने विश्व को "The Ultimate DAMAC Islander" के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित किया है

आठ द्वीपीय गंतव्य, विजेता के लिए सभी खर्च DAMAC द्वारा वहन किए जाएंगे।

दुबई, UAE, 28 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- UAE का व्यापक वैश्विक उपस्थिति वाला सबसे बड़ा निजी लग्ज़री रियल एस्टेट डेवलपर DAMAC Properties, ने पूरे विश्व के यात्रियों, प्लायनवादियों और निर्माताओं के लिए एक नए अवसर की घोषणा की है:  The Ultimate DAMAC Islander बनने का अवसर। चयनित व्यक्ति एक वेतनभोगी DAMAC कर्मचारी होगा और एक पूर्णकालिक रेज़िडेन्ट-एम्बेसडर के रूप में यात्रा पर निकलेगा, मॉरीशस और बारबाडोस सहित आठ उत्कृष्ट ट्रॉपिकल स्थलों पर रहेगा, छानबीन करेगा और जीवन साझा करेगा। यात्रा और आवास से लेकर अनुभव तक सभी खर्च पूरी तरह से DAMAC द्वारा वहन किए जाएंगे। DAMAC की अनूठी भूमिका आरामदायक जीवन जीने, शांति, जुड़ाव और पलायन का अनुभव करने की कला को मूर्त रूप देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, तथा इस यात्रा को वैश्विक दर्शकों के साथ साझा करती है।

बड़े सपने देखने वालों के लिए एक आह्वान
DAMAC का अभियान DAMAC द्वीपसमूहों के लिए उसके व्यापक अभियान का भाग है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों, कहानीकारों, सामग्री निर्माताओं, खोजकर्ताओं और दूरदर्शी लोगों को आवेदन करने और यह दिखाने के लिए आमंत्रित करता है कि उन्हें The Ultimate DAMAC Islander क्यों बनना चाहिए। चयनित एम्बेसडर एक आधिकारिक कर्मचारी के रूप में काम करेंगे और DAMAC की सूर्य की रोशनी में शांति, सहज लालित्य और खोज से परिभाषित विश्व को प्रदर्शित करने वाली प्रमुख ट्रॉपिकल द्वीप जीवनशैली का चेहरा होंगे।

"यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं है," Amira Sajwani, प्रबंध निदेशक, DAMAC Properties ने कहा। "यह किसी व्यक्ति की स्वर्ग की आवाज बनने की यात्रा के माध्यम से एक जीवित, सांस लेते ब्रांड की कहानी है। हम ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो आश्चर्य, रचनात्मकता और साहस की भावना से युक्त हो, संक्षेप में कहें तो, ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा जीवन को जीने के लिए तैयार हो जिसका अन्य लोग केवल सपना देखते हैं।"

इस अनुभव को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कहानियों और एक विशेष कंटेंट-शैली श्रृंखला के माध्यम से वैश्विक दर्शकों के साथ साझा किया जाएगा, जिसमें द्वीपवासियों की चयन से स्वर्ग तक की यात्रा को दर्शाया जाएगा।

आवेदन कैसे करें
जल्द ही DAMAC के प्लेटफ़ॉर्म www.damacislander.com पर वैश्विक स्तर पर आवेदन खुलेंगे, जहाँ उम्मीदवार अपनी रचनात्मक प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें वे बता सकते हैं कि उन्हें The Ultimate DAMAC Islander के रूप में क्यों चुना जाना चाहिए।

DAMAC Properties का परिचय

2002 से DAMAC Properties मध्य-पूर्व के लग्ज़री रियल एस्टेट बाजार में अग्रणी रही है, और इस क्षेत्र में तथा UAE, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, लेबनान, इराक, मालदीव, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता आवासीय, कमर्शियल और विश्राम संपत्तियों की आपूर्ति करती रही है।

तब से, कंपनी ने 49,000 से अधिक घर डिलीवर किए हैं, तथा इसके 54,000 से अधिक घर विभिन्न नियोजन और विकास चरणों में हैं। विश्व के Versace, Roberto Cavalli, या de GRISOGONO जैसे कुछ सबसे अधिक प्रतिष्ठित फ़ैशन और जीवनशैली ब्रांडों के साथ मिलकर यह जबरदस्त जीवन अनुभव का निर्माण कर रही है। एक सतत दृष्टिकोण और गति के साथ, DAMAC पूरे विश्व में लग्ज़री जीवन की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रही है।

लग्ज़री का जीवन जिएँ।

www.damacproperties.com पर हमसे मिलें।

