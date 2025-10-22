Duck Creek Technologies ने Insurance Transformation के लिए IDC FinTech Real Results Award जीता

यह सम्मान HDFC ERGO की डिजिटल रूपांतरण यात्रा पर Duck Creek के मापनीय प्रभाव को उजागर करता है

बोस्टन, 22 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ --संपत्ति तथा दुर्घटना (P&C) और सामान्य बीमा के भविष्य को परिभाषित करने वाली वैश्विक इंटेलिजेंट समाधान प्रदाता, Duck Creek Technologies ने घोषणा की है कि Insurance Transformation श्रेणी में 2025 IDC FinTech Real Results Awards में उसे सह-विजेता नामित किया गया है। बीमा उद्योग में मापनीय, भविष्य को सक्षम करने वाले रूपांतरण को प्रदर्शित करते हुए, यह अवॉर्ड भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की सामान्य बीमाकर्ता HDFC ERGO General Insurance Company के साथ Duck Creek के काम को मान्यता देता है।

वित्तीय संस्थानों के लिए IDC FinTech Real Results प्रोग्राम ठोस बिज़नेस परिणाम प्रदान करने वाले टेक्नोलॉजी प्रदाताओं को सम्मानित करता है। Duck Creek की प्रस्तुति को वैश्विक प्रविष्टियों के एक प्रतिस्पर्धी पूल से चुना गया था, जिसमें निर्णायकों ने परियोजना के मात्रात्मक प्रभाव और HDFC ERGO की रूपांतरण यात्रा के लिए रणनीतिक मूल्य का हवाला दिया था।

Duck Creek Technologies के प्रबंध निदेशक (APAC), Christian Erickson, ने कहा, "HDFC ERGO के साथ हमारे काम के लिए IDC द्वारा सम्मानित किया जाना Duck Creek के लिए गर्व का क्षण है। यह अवॉर्ड बीमाकर्ताओं को उनके परिचालन को आधुनिक बनाने, असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने तथा बड़े पैमाने पर नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम HDFC ERGO की रूपांतरण कहानी का भाग बनकर गौरवान्वित हैं।"

HDFC ERGO ने मुख्य परिचालन को सुव्यवस्थित करने, ग्राहक सहभागिता बढ़ाने और उत्पाद नवाचार में तेजी लाने के लिए Duck Creek का चयन किया है। Duck Creek के SaaS-आधारित प्लेटफ़ार्म का उपयोग करते हुए, HDFC ERGO ने अपने पॉलिसी ऐड्मिनिस्ट्रेशन और अंडरराइटिंग का आधुनिकीकरण किया, नए उत्पादों के लिए मार्केट में उपलब्धता का समय कम किया, और डिजिटल चैनलों में सेवा वितरण में सुधार किया है।

HDFC ERGO General Insurance के अध्यक्ष और मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी, Sriram Naganathan, ने कहा, "Duck Creek के साथ हमारा सहयोग हमारे ग्राहकों को तेज़ सेवाएं प्रदान करने में सहायक रहा है। उनकी टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता ने हमें वास्तविक, मापनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिससे हम दीर्घकालिक सफलता की स्थिति में आ गए हैं। IDC द्वारा इस सहयोग को मान्यता दिए जाने पर हम रोमांचित हैं।"

Duck Creek Technologies का परिचय

Duck Creek Technologies एक वैश्विक इंटेलिजेंट समाधान प्रदाता है जो संपत्ति तथा दुर्घटना (P&C) और सामान्य बीमा उद्योग के भविष्य को परिभाषित करता है। इस प्लेटफ़ार्म पर आधुनिक बीमा सिस्टम निर्मित किए जाते हैं, जो उद्योग को क्लाउड की शक्ति का लाभ उठाकर दक्ष, इंटेलिजेंट और सदाबहार परिचालन चलाने में सक्षम बनाते हैं। प्रामाणिकता, उद्देश्य और पारदर्शिता Duck Creek के मूल हैं, और हमारा मानना है कि व्यक्तियों और बिज़नेसों के लिए बीमा तब उपलब्ध होना चाहिए, जब, जहां और जिस तरह से उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। हमारे सभी मार्केट-अग्रणी समाधान Duck Creek OnDemand के माध्यम से स्टैंडअलोन आधार पर या पूरे सैट के रूप में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.duckcreek.com पर जाएँ। नवीनतम जानकारी के लिए हमारे सोशल चैनलों पर Duck Creek का अनुसरण करें – LinkedIn और X ।

HDFC ERGO का परिचय:

HDFC ERGO General Insurance Company Limited, भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में से एक है, जिसके प्रमोटर भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक HDFC Bank Limited, और Munich Re Group की प्राथमिक बीमा इकाई ERGO International AG हैं। डिजिटल-प्रथम कंपनी, AI-प्रथम कंपनी में परिवर्तित हो रही है, HDFC ERGO ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी को लागू करने में अग्रणी है।

HDFC ERGO रिटेल क्षेत्र में स्वास्थ्य, मोटर, गृह, कृषि, यात्रा, ऋण, साइबर और व्यक्तिगत दुर्घटना सहित सामान्य बीमा उत्पादों की पूरी रेंज प्रदान करने के साथ-साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र में संपत्ति, समुद्री, इंजीनियरिंग, समुद्री कार्गो, ग्रुप स्वास्थ्य और देयता बीमा भी प्रदान करता है।

चाहे वह अद्वितीय बीमा उत्पाद हों, एकीकृत ग्राहक सेवा मॉडल हों, श्रेणी-में-शीर्ष दावा प्रोसेसिंग हों या तकनीकी रूप से नवीन समाधानों की मेजबानी हो, HDFC ERGO अपने ग्राहकों को प्रत्येक स्पर्शबिन्दु और उपलब्धि पर प्रसन्न करने में सक्षम रहा है।

कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज (NLP) और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके नवप्रवर्तनशील एवं नए उत्पादों के साथ-साथ सेवाओं की एक श्रृंखला बनाई है। पूरे भारत में 299 शाखाओं और 600 से अधिक डिजिटल कार्यालयों के साथ HDFC ERGO सामान्य बीमा उत्पादों की एक रेंज प्रदान करता है और इसकी बिक्री प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। HDFC ERGO के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को 24x7 आधार पर डिजिटल रूप से सेवाएं प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया है, जिसमें रिटेल उत्पादों के लिए 70% से अधिक दावे डिजिटल रूप से सूचित किए जाते हैं और 80% से अधिक सेवा से संबंधित पारस्परिक क्रियाएँ डिजिटल रूप से की जाती हैं, जिनमें से 10% AI-आधारित हैं। कंपनी ने FY25 में ~3.4 करोड़ पॉलिसियां जारी कीं और General Insurance उद्योग में इसका दावों के भुगतान का सर्वश्रेष्ठ अनुपात है।

HDFC ERGO और कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया www.hdfcergo.com पर लॉग ऑन करें या निम्न सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़े रहें।

