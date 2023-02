FatPipe नेटवर्क ने घोषणा की कि संचिता दत्ता को Silicon Slopes Hall of Fame CTO of the Year चुना गया

सॉल्ट लेक सिटी व चेन्नई, भारत, 17 फरवरी, 2023 /PRNewswire/ -- Fatpipe Inc, ने घोषणा की कि SDWAN की आविष्कारक, अध्यक्ष व मुख्य तकनीकी अधिकारी, संचिता दत्ता को Silicon Slopes Hall of Fame and Awards 2022 Chief Technology Officer of the Year 2022 चुना गया।

Sanchaita Datta, Silicon Slopes Hall of Fame CTO of the Year

सम्मानित प्रौद्योगिकी उद्यमी मिस. दत्ता ने उस तकनीक का आविष्कार किया जिसे अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (SD-WAN) कहा जाता है। उनके पास SDWAN के मुख्य पहलुओं को कवर करने वाले 13 अमेरिकी पेटेंट हैं। उनकी तकनीक ने कई डेटा वाहकों में नेटवर्क लचीलापन, अतिरेक और WAN सुरक्षा प्रदान करके विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क पर डेटा प्रसारण में क्रांति ला दी।

सम्मानित प्रौद्योगिकी उद्यमी मिस. दत्ता को गवर्नर स्पेंसर कॉक्स द्वारा यूटा सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन के ट्रस्टी के रूप में और इससे पहले गवर्नर गैरी हर्बर्ट द्वारा बोर्ड ऑफ रीजेंट्स के रूप में नियुक्त किया गया था। वे यूटा वैली यूनिवर्सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं और सॉल्ट लेक कम्युनिटी कॉलेज के लिए ट्रस्टी के रूप में काम करती हैं। वे महिला प्रौद्योगिकी परिषद के संस्थापक सदस्यों में से एक थीं और 802.3, 802.11 व 802.12 के लिए ईथरनेट और वायरलेस IEEE मानक समितियों की सदस्य थीं।

उन्हें YWCA का उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार मिला और उन्हें यूटा में 30 महिलाओं में से एक और शीर्ष 25 सबसे प्रभावशाली व्यवसायिक लोगों में से एक के रूप में भी पहचाना गया। उन्हें यूटा बिजनेस पत्रिका द्वारा टेक ट्रेलब्लेजर और सीएक्सओ ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है।

Epic Ventures के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार केंट मैडसेन ने कहा, "यह बहुत अच्छी खबर है और सैंच इसकी हकदार हैं। वह पिछले कई दशकों में न केवल Fatpipe Inc. की बल्कि यूटा में तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की संस्थापक सदस्य रही हैं। उनके योगदान असंख्य हैं। आज यूटा जो तकनीकी हब बना है वह उनके बिना नहीं हो सकता था। उनको जानना और उनके साथ काम करना खुशी की बात है।"

Fatpipe Inc. के बारे में

FatPipe नेटवर्क्स ने सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्किंग (SD-WAN) और हाइब्रिड WANs की अवधारणा का आविष्कार किया, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को समाप्त करता है, या ISPs से सहयोग करता है और कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को मल्टी-लिंक नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। FatPipe के पास वर्तमान में 13 अमेरिकी पेटेंट हैं और मल्टीपाथ, सॉफ्टवेयर-परिभाषित नेटवर्किंग और ब्रॉडबैंड नेटवर्क के सिलेक्टिव एन्क्रिप्शन से संबंधित 180 से अधिक प्रौद्योगिकी दावे हैं। कई हजार ग्राहकों के साथ FatPipe के अमेरिका और दुनिया भर में कार्यालय हैं, और इसके उत्पाद दुनिया भर में पुनर्विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं।

संपर्क:

FatPipe Networks

www.fatpipe.com

[email protected]

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2004622/FATPIPE_Networks_CTO_Of_The_Year.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/654439/FatPipe_Networks_Logo.jpg

SOURCE FatPipe Networks