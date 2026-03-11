FICER ने Digital India को सशक्त बनाया: Convergence India 2026 में Smart Cities, Smarter Connections

स्केलेबल, उच्च-क्षमता वाले शहरी ढांचों के लिए F520 OTN DWDM सिस्टम और DCO सिरीज़।

800G/400G & BiDi मॉड्यूलों द्वारा AI इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने और घनी आबादी वाले महानगरों में फाइबर की कमी को हल करने के लिए किया जाएगा।

अंत:स्थापित नेटवर्क निगरानी और शून्य-फुटप्रिंट एम्प्लीफिकेशन के लिए प्लगेबल EDFA & OTDR।

एकीकृत आवासीय, उद्यम और 5G बैकहॉल कनेक्टिविटी के लिए XGS-PON & 25G-PON।

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- FICER, विश्व को ऑप्टिकल संचार समाधान प्रदान करने वाली ताइवान की अग्रणी कंपनी, ऑप्टिकल नेटवर्किंग और संचार के लिए विश्व के केंद्र Convergence India Expo 2026 में अपनी भागीदारी की घोषणा कर रही है। "Digital India" की राष्ट्रीय परिकल्पना और एक्सपो के "Smart Cities" विषय के अनुरूप, FICER "Smart Cities, Smarter Connections" शीर्षक के तहत एक व्यापक पोर्टफ़ोलियो का अनावरण करेगा। यह प्रदर्शनी "ताइवान से भारत के स्मार्ट शहरों के लिए भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किए गए विश्वसनीय ऑप्टिकल समाधानों पर प्रकाश डालती है: बैंडविड्थ बढ़ाना, मैनेजमेंट स्वचालन और स्वामित्व की कुल लागत में कमी।

FICER Technology Introduces “Smart Cities, Smarter Connections” Optical Solutions at Convergence Inida Expo 2026. Speed Speed Convergence Inida Expo 2026_FICER Optical Network Solution for Smart Cities.

कृपया 23-25 मार्च, 2026, को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित हॉल 5 के बूथ B5-89 में FICER से जुड़ें।

शहरी ढांचे का निर्माण

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीव्र शहरीकरण और डेटा खपत को सपोर्ट करने के लिए, FICER F520 OTN DWDM सिस्टम को DCO (Digital Coherent Optics) सिरीज़ ट्रांससीवरों के साथ प्रस्तुत करता है। यह संयोजन बढ़ते शहरों के लिए आवश्यक "Scalable & Future-Proof Solutions" प्रदान करता है। F520 सिस्टम एक मॉड्यूलर, उच्च-घनत्व वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो नेटवर्क टोपोलॉजी को सरल बनाता है, जबकि मेट्रो और लंबी दूरी के लिंक के लिए एक सीधा, कम विलंबता वाला मार्ग प्रदान करते हुए, DCO मॉड्यूल जटिल फैलाव क्षतिपूर्ति को समाप्त करते हैं। यह आर्किटेक्चर दूरसंचार ऑपरेटरों को शहरों की आबादी और डेटा की मांग में वृद्धि होने पर लचीले ढंग से क्षमता बढ़ाने को सरल बनाता है।

AI को गति देना और फाइबर संपत्तियों को अधिकतम करना

आधुनिक AI क्लस्टरों और घनी आबादी वाले शहरी केंद्रों की "व्यापक कवरेज और विश्वसनीयता" की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, FICER 800G/400G ट्रांससीवरों के साथ 25G/40G/100G BiDi समाधान परिनियोजित करता है। 800G मॉड्यूल AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा केंद्रों की उच्च-थ्रूपुट मांगों को पूरा करते हैं। साथ ही, BiDi पोर्टफ़ोलियो पुराने शहरी जिलों में फाइबर की कमी की गंभीर समस्या का समाधान करता है। एक ही फाइबर स्ट्रैंड पर डेटा ट्रांसमिट और प्राप्त करके, BiDi मॉड्यूल किसी पारंपरिक टरेंचिंग या नए फाइबर बिछाए बिना मौजूदा केबलिंग क्षमता को दोगुना कर देते हैं, जिससे परिनियोजन का समय और पूंजीगत व्यय काफी कम हो जाता है।

कनेक्टिविटी में इंटेलिजेंस का समावेश करना

स्मार्ट शहरों के लिए "Intelligent Connectivity" आवश्यक है। ट्रांसीवर नेटवर्क रखरखाव में क्रांति लाने के लिए, FICER प्लग करने योग्य EDFA और OTDR। अतिरिक्त विशेष उपकरणों की आवश्यकता समाप्त करते हुए, ये विशिष्ट प्लग करने योग्य उपकरण सिग्नल विस्तार और भौतिक परत की निगरानी को सीधे QSFP-DD जिसे मानक इंटरफेस में एकीकृत करते हैं। अंत:स्थापित OTDR ट्रांसीवर में क्रॉसस्टॉक को समाप्त और फाइबर क्षमता को अधिकतम करने के लिए Single Fiber Single Wavelength ऑपरेशन की सुविधा होती है। DWDM Optical Supervisory Channels (OSC) जैसी एप्लीकेशनों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह वास्तविक समय में दोष का पता लगाने को सक्षम बनाता है - फील्ड तकनीशियनों को भेजे बिना दूर से फाइबर ब्रेक की पहचान करना - जिससे मरम्मत के औसत समय (MTTR) में काफी कमी आती है। इसके अतिरिक्त, Dual EDFA मॉड्यूल सिग्नल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए Automatic Gain Control (AGC) और तीव्र ट्रांजिएंट अवरोध की सुविधा प्रदान करता है। यह इंटेलिजेंट आर्किटेक्चर Metro-Ethernet और Wireless Backhaul जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए SLAs में सुधार करते हुए CAPEX और OPEX, दोनों को कम करता है।

एज पर सेवाओं का मिलना

इकोसिस्टम को पूरा करते हुए, FICER XGS-PON और 25G-PON टेक्नोलॉजियों का प्रदर्शन करता है। ये समाधान आवासीय ब्रॉडबैंड, उद्यम लीज्ड लाइनों और 5G xHaul (फ्रंटहॉल/बैकहॉल) को एक एकीकृत फाइबर प्लांट में मिलाते हैं। भारतीय ऑपरेटर एक सुव्यवस्थित, लागत प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विविध सेवाएं प्रदान करते हुए, विशेष रूप से, 25G-PON मॉड्यूल भविष्य की 5G एप्लीकेशनों की कड़ी विलंबता और बैंडविड्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थ्रूपुट को चार गुना बढ़ा देता है।

FICER टेक्नोलॉजी का परिचय

ताइवान में मुख्यालय वाली FICER Technology वैश्विक बाजारों में पेशेवर, त्वरित और सुरक्षित फाइबर ऑप्टिक उत्पाद वितरित करती है। दूरसंचार प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और क्लाउड क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हुए, FICER अनुकूलता और उच्च-प्रदर्शन समाधान प्रदान करता है जो इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी के भविष्य को आगे बढ़ाते हैं।

मीटिंग आरक्षण

Convergence India Expo के दौरान FICER की इंजीनियरिंग टीम के साथ एक विशेष बैठक का समय निर्धारित करने के लिए, कृपया यहाँ जाएं:

यहां मीटिंग बुक करें

OTN DWDM और Fiber Optical Transceivers के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.ficer.com

पर जाएं; FICER का लिंक्डइनपर अनुसरण करें।

संपर्क:

FICER PR

ईमेल: [email protected]

वीडियो - https://www.youtube.com/watch?v=ISkwWUJdKNg

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2920011/Convergence_Inida_2026_FICER_Optical_Network_Solution_for_Smart_Cities.jpg