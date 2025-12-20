FITUR 2026 भारत की अपार पर्यटन क्षमता और यूरोप के साथ व्यापारिक अवसरों को प्रदर्शित करने का एक मंच होगा।

News provided by

IFEMA Madrid

20 Dec, 2025, 17:45 IST

India-Spain Dual Year 2026 की तैयारियों के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत ने FITUR में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है।

मैड्रिड, दिसंबर, 20 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- 21 से 25 जनवरी तक IFEMA MADRID में आयोजित किए जाने वाला FITUR 2026 स्पेन और भारत के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटन संबंधों को बढ़ावा देगा। Turespaña के अनुसार, पर्यटन प्रवाह की चक बंदी की ओर इशारा करते हुए 2024 में 229,745 आगमन के साथ स्पेन में भारतीय पर्यटकों की संख्या स्थिर बनी हुई है। इस बीच, भारत की विरासत और सांस्कृतिक अनुभवों में यूरोपीय पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

Continue Reading
India is strengthening its presence at FITUR with a large institutional representation headed by the Ministry of Tourism, which is increasing its stand space compared to 2025.
India is strengthening its presence at FITUR with a large institutional representation headed by the Ministry of Tourism, which is increasing its stand space compared to 2025.

मैड्रिड, स्पेन, 19 दिसंबर, 2025, /PRNewswire/ -- बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रचार अभियानों के कारण भारत का पर्यटन उद्योग अनवरत वृद्धि दिखा रहा है। ICEX के एक अध्ययन की भविष्यवाणी के अनुसार रोजगार में वृद्धि और आध्यात्मिक पर्यटन, कल्याण और सांस्कृतिक अनुभवों की मांग में वृद्धि के साथ 2027 तक यह पर्यटन बाजार 125 MMUSD तक पहुंच जाएगा। इस उद्योग में 2028 तक वार्षिक GDP की वृद्धि दर 7.1% तक पहुंचने और 30.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की उम्मीद है।

इस संदर्भ में, पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में एक बड़े संस्थागत प्रतिनिधित्व के साथ FITUR में भारत अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, जिसके तहत इसने 2025 की तुलना में अपने स्टैंड के क्षेत्र में विस्तार, तथा तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश तथा केरल राज्यों के कार्यालयों के साथ-साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए पहले से ही स्थान आरक्षित किए हुए हैं। भारतीय प्रदर्शकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिनमें Le Passage to India, Vasco Travel, Cholan Tours और Indo Asia Tours जैसी कंपनियां शामिल थीं।

स्पेन और भारत के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। National Statistics Institute (INE) के आंकड़ों से पता चलता है कि स्पेन में भारतीय पर्यटकों के कुल व्यय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2024 की इसी अवधि की तुलना में, जनवरी से अगस्त 2025 तक के आंकड़ों में 2.6% की मामूली वृद्धि देखी गई है। और 2024 की तुलना में इस वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग 11.5% बढ़कर 2,608 यूरो तक पहुंच गया है।

स्पेन के Ministry of Industry and Tourism ने बताया है कि India-Spain Dual Year 2026 की गतिविधियों का उद्देश्य भारत से स्पेन आने वाले पर्यटकों के भौगोलिक, मौसमी और प्रेरक विविधीकरण को बढ़ावा देना है, जिसके लिए पर्यटन की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने और स्पेन के लिए भारत में पसंदीदा यूरोपीय गंतव्यों में से एक के रूप में अपनी छवि बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।

मीडिया संपर्क: 

Helena Valera
अंतर्राष्ट्रीय प्रेस
फ़ोन: +34 629 64 42 08
[email protected]

Alejandra Elorza
मुख्य प्रेस
फ़ोन: +34 629 64 49 68
[email protected]

IFEMA Madrid प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित International Tourism Fair, FITUR, ने अपने नए संस्करण में 156 देशों की उपस्थिति और पेशेवरों और आगंतुकों सहित 250,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए एक मानदंड के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2849875/FITUR_Madrid.jpg

Also from this source

FITUR 2026 to be a showcase for India's great tourism potential and business opportunities with Europe

FITUR 2026 to be a showcase for India's great tourism potential and business opportunities with Europe

India's tourism industry is showing sustained growth driven by improved infrastructure and promotional campaigns. An ICEX study predicts that this...
More Releases From This Source

Explore

Travel

Travel

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics