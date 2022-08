Forbes ने AArete को 2022 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन परामर्श फर्म में से एक के रूप में मान्यता दी

शिकागो, 18 अगस्‍त, 2022 /PRNewswire/ -- वैश्विक प्रबंधन और प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म AArete को Forbes World's Best Management Consulting Firms 2022की पहली सूची में शाम‍िल क‍िया गया है। AArete को वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण में शाम‍िल ग्राहकों और सलाहकारों की सिफारिश के आधार पर हेल्थकेयर और लाइफ साइंसेज श्रेणी में अवार्ड द‍िया गया है।

AArete Named to Forbes World's Best Management Consulting Firms 2022

AArete की सीईओ लॉरेन ट्रिम्बल ने कहा, "वित्तीय और परिचालनगत प्रदर्शन में सुधार के लिए डेटा-संचालित रणनीतियां हमारे ग्राहकों के लिए सफलतापूर्वक परिणाम देने की कुंजी रही हैं। "वैश्विक स्तर पर हमारे साथियों के बीच पहचाना जाना बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि AArete ने ग्राहकों को व्यापार परिवर्तन को नेविगेट करने और उनकी सबसे जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद जारी रखी है।"

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार Forbes और दुन‍ि‍या भर में अग्रणी सांख्यिकी पोर्टल और उद्योग रैंकिंग प्रदाता Statista Inc. द्वारा प्रदान किया जाता है। The World's Best Management Consulting Firms 2022 सूची कई देशों में परामर्श बाजार के मूल्यांकन में Statista के वर्षों के अनुभव का परिणाम है। विश्लेषण के लिए, हजारों सलाहकारों और ग्राहकों की सिफारिशों समेत Statista की परामर्श फर्मों की राष्ट्रीय शीर्ष सूचियों का मूल्यांकन किया गया था।

AArete को Forbes list of America's Best Management Consulting Firms2021 व 2022 में नामित किया गया था, और हेल्‍थकेयर ग्राहकों के साथ अपने काम के लिए उसे Forbes आलेख में जगह म‍िली। हेल्‍थकेयर में AArete की विशेषज्ञता में सैकड़ों स्वास्थ्य योजनाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संगठन शामिल हैं।

AArete के बारे में

AArete वैश्विक प्रबंधन व प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म है जो रणनीतिक लाभप्रदता में सुधार, डिजिटल परिवर्तन और सलाहकार समाधानों में विशेषज्ञ है। हमारे क्रॉस-इंडस्ट्री समाधान उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन व कार्रवाई योग्य परिणामों के लिए आधुनिक तकनीक, मार्केट इंटेलीजेंस और डेटा-संचालित रणनीतियों के माध्यम से संचालित होते हैं। हम कंप्रेस्‍ड टाइमफ्रेम में मुनाफे को अनुकूलित करने के लिए सभी उद्योगों और व्यावसायिक पर‍िचालन में काम करते हैं। AArete संख्याओं को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलकर डेटा का मानवीकरण करती है, ग्राहकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और आत्मविश्वास, समानुभूति व उद्देश्य के साथ परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके पक्ष में खड़ी होती है। अधिक जानकारी के लिए AArete.com पर जाएं या LinkedIn व Twitter पर @AArete को फाॅलो करें।

