Hexagon के एक नए वैश्विक अध्ययन के अनुसार सबसे कम रोबोट दिखाई देने वाले स्थानों पर रोबोट के संबंध में अधिकतम चिंता होती है

वयस्कों की सबसे बड़ी चिंता (51%) हैकिंग है, जो काम पर प्रतिस्थापित होने (41%) और विश्वास (24%) से कहीं आगे है। Hexagon के वैश्विक अध्ययन में पाया गया है कि "रोबोट चिंता" निम्न संदर्भ पर निर्भर होती है: सबसे कम रोबोट दिखाई देने वालों स्थानों पर यह सबसे अधिक होती है, और लोगों द्वारा रोबोटों को मनुष्यों के साथ सुरक्षित रूप से काम करते हुए दिखाई देने वालों पर स्थानों पर कम हो जाती है

लंदन, 10 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- माप टेक्नोलॉजियों में वैश्विक अग्रणी Hexagon के एक नए वैश्विक अध्ययन से पता चलता है कि रोबोटिक्स के संबंध में पूरे विश्व के लोगों द्वारा महसूस करने की धारणाओं में व्यापक अंतर हैं। नौ प्रमुख बाजारों और 18,000 प्रतिभागियों तक फैले Robot Generation अनुसंधान से पता चलता है कि दैनिक जीवन में सबसे कम रोबोट दिखाई देने वाले स्थानों पर रोबोट के संबंध में सबसे तीव्र चिंताएँ होती है।

नौ प्रमुख बाजारों में, रोबोट को लेकर चिंता के मामले में UK शीर्ष पर है, जहां 52% वयस्क कहते हैं कि जब वे रोबोट के साथ बातचीत करने या काम करने के बारे में सोचते हैं तो उन्हें कुछ गलत होने की संभावना की चिंता होती है। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया में केवल 29% वयस्कों में चिंता का स्तर न्यूनतम है।

रोबोट संबंधी चिंता लीग तालिका

निम्न प्रतिशत वाले वयस्क रोबोट के संबंध में सोचते हुए महसूस करते और कहते हैं कि "मुझे चिंता होती है (कि कुछ गलत हो सकता है)"

UK — 52% US — 45% ब्राजील — 45% जर्मनी — 44% चीन — 44% भारत — 42% स्विट्जरलैंड — 39% जापान — 35% दक्षिण कोरिया — 29%

अध्ययन से पता चलता है कि दैनिक जीवन में रोबोट के संपर्क में आने से चिंता का स्तर काफी हद तक संबंधित होता है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश वयस्कों में वास्तविक जीवन में रोबोट को देखने या उपयोग करने की संभावना न्यूनतम (30%) है और वे सबसे अधिक चिंतित (52%) हैं। दिलचस्प बात यह है कि AI के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटेन के 61% वयस्कों ने पिछले तीन महीनों में इसका उपयोग करने की बात स्वीकार की, और 56% ने कहा कि वे AI चैटबॉट को रोबोट मानते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग दैनिक जीवन में अभिन्न रूप से समाहित हो गई सॉफ्टवेयर-आधारित टेक्नोलॉजियों के बजाय फिज़िकल AI के बारे में सोचते हैं, तो चिंता का स्तर बढ़ जाता है।

वहीं, चीनी वयस्कों में रोबोट को देखने या उपयोग करने की संभावना सबसे अधिक (75%) है और वे उनकी भविष्य की क्षमता को लेकर सबसे अधिक उत्साहित (81%) भी हैं। चीन में, 90% वयस्कों ने पिछले तीन महीनों में AI का उपयोग किया है, और 76% वयस्क AI चैटबॉट को 'रोबोट' मानते हैं।

रोबोट संबंधी चिंता संदर्भ पर निर्भर करती है

इन निष्कर्षों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अधिकांश लोग "रोबोट विरोधी" नहीं हैं। इसके विपरीत, दृष्टिकोण स्थान और कार्य से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। रोबोट को स्पष्ट और व्यावहारिक समस्याओं को हल करते देखते हुए आराम के स्तर तेजी से बढ़ते हैं।

इसी कारण से, वयस्क कारखानों और गोदामों में रोबोट के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं (63%, जबकि घर में रोबोट के साथ सहज महसूस करने वाले 46% या कक्षाओं में 39% लोग सहज महसूस करते हैं), जहां कार्य अच्छी तरह से परिभाषित होते हैं और सुरक्षा मानकों को अच्छी तरह से समझा जाता है। खतरनाक या शारीरिक रूप से कठिन काम करने वाले रोबोटों के लिए भी समर्थन अधिकतम होता है, जिसमें आधे उत्तरदाताओं ने इन संदर्भों में रोबोटों के मुख्य लाभों के रूप में बेहतर सुरक्षा (50%) और उत्पादकता (51%) का उल्लेख किया है।

दिलचस्प बात यह है कि इससे पता चलता है कि लोगों की रोजगार छूटने या मशीनों के "बेकाबू हो जाने" को लेकर सबसे अधिक चिंतित होने की आम धारणा, वास्तव में जनता की सबसे बड़ी चिंता नहीं है। इसके विपरीत, चिंता का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा है।

जब वयस्कों से पूछा गया कि कार्यस्थल पर रोबोट के बढ़ते उपयोग के बारे में उन्हें सबसे अधिक किस बात की चिंता होती है, तो अधिकांश वयस्कों (51%) ने डेटा और सिस्टमों को खतरे में पड़ सकने का हवाला देते हुए रोबोटों के हैक होने या दुरुपयोग होने के बारे में बात की। यह शारीरिक विकृतता या क्षति (41%) और रोजगार प्रतिस्थापन (41%) से संबंधित चिंताओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

रोबोट के प्रति चिंता को कम करने के उपाय

Hexagon के अनुसार, निम्न निष्कर्ष सार्वजनिक विश्वास हासिल करने का एक स्पष्ट मार्ग दिखाते हैं: दृश्यता, उद्देश्य और नियंत्रण।

Hexagon के CTO, Burkhard Boeckem ने कहा, "लोग 'रोबोटिक्स' के बारे में एक भी काल्पनिक बहस नहीं कर रहे हैं। वे इस बारे में व्यावहारिक निर्णय ले रहे हैं कि रोबोट, अपने सभी स्वरूपों में, कहाँ होने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें कितने सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। रोबोटों को अदृश्य, कम समझे जाने वाले या मानव नियंत्रण से बाहर महसूस करने पर चिंता बढ़ती है।"

अध्ययन से पता चलता है कि जब लोग रोबोटों को मनुष्यों के साथ सुरक्षित रूप से काम करते हुए, स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य करते हुए, और डेटा तथा निर्णय लेने के संबंध में मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ देख सकते हैं, तो उनके संबंध में चिंता कम हो जाती है।

Boeckem ने आगे कहा, "अनुभव और स्पष्ट सीमाओं के माध्यम से विश्वास बनता है। जब लोग रोबोट की उपयोगिता और उद्देशयों को समझ जाते हैं, तो विश्वास स्वत: ही उत्पन्न हो जाता है।"

विश्वास

"यह केवल 'क्या आप AI पर भरोसा करते हैं?' का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह है कि किस उपकरण का किसलिए उपयोग किया जाता है? बच्चों को सीखने में सहायता करने वाला रोबोट, रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले AI सिस्टम से बहुत भिन्न है, भले ही हम अक्सर उन्हें एक ही चीज मानते हों।" डॉ. जिम एवरेट, नैतिक मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा। "दरअसल आप उचित विश्वास या उचित भरोसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, जहां लोग स्पष्ट रूप से समझ सकें कि कोई सिस्टम कब उपयोगी है और उन्हें कब सतर्क रहना चाहिए।"

"जब लोग वास्तव में किसी रोबोट से मिलते हैं, विशेषत: किसी छोटे, मिलनसार रोबोट से, तो अक्सर डर गायब हो जाता है। आप लगभग उन्हें यह सोचते हुए सुन सकते हैं, 'ओह, यह विश्व पर कब्जा नहीं करने वाला है।' प्रचार-प्रसार से वार्तालाप की दिशा अति शीघ्र बदल जाती है।" Michael Szollosy, रोबोटिक्स में रिसर्च फेलो, ने कहा। "यदि वैज्ञानिक और इंजीनियर इस यात्रा में लोगों को उनके साथ आना चाहते हैं, तो यह उनका दायित्व है कि वे उन्हें इन टेक्नोलॉजियों की उपस्थिति और उद्देश्य के बारे में समझाएं। अगर आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जाते हैं, तो विपरीत धारणा हावी हो जाती है और एक बार ऐसा हो जाने पर, इसे पलटना बहुत कठिन होता है।"

कार्यप्रणाली:

Hexagon Robot Generation अध्ययन में USA, UK, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ब्राज़ील और भारत में 8-18 आयु वर्ग के 9000 वयस्कों और 9000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। यह सर्वेक्षण Hexagon की ओर से Vitreous World द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच किया गया था।

इस संदर्भ में 'रोबोट' का अर्थ एक ऐसी मशीन है जो या तो पूरी तरह से अपने दम पर या मानव मार्गदर्शन के साथ कार्य कर सकती है। ये कार्य पहले से प्रोग्राम किए जा सकते हैं या रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। रोबोट कई रूपों में पाए जा सकते हैं - उदाहरण के लिए, ऐसी मशीनें जो उत्पाद बनाती हैं, सामान पहुंचाती हैं या घर के कामों में सहायता करती हैं। वे हमेशा इंसानों जैसे नहीं दिखते हैं।

Hexagon का परिचय:

Hexagon माप टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। हम वह भरोसा प्रदान करते हैं जिस पर महत्वपूर्ण उद्योग निर्माण, संचालन और नवाचार के लिए निर्भर करते हैं। माइक्रोन से लेकर मंगल ग्रह तक, हमारे समाधान मैन्यूफ़ैक्चरिंग तथा निर्माण से लेकर खनन और स्वायत्त सिस्टमों तक प्रत्येक गतिविधि में उत्पादकता, गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) के 50 देशों में लगभग 24,800 कर्मचारी हैं और इसकी कुल बिक्री लगभग 5.4 बिलियन यूरो है।

अधिक जानने के लिए hexagon.com पर जाएं।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

Carla Gutierrez, वरिष्ठ निदेशक, संचार, [email protected]

Harriet Funston, वरिष्ठ खाता निदेशक, MikeWorldWide (MWW), [email protected]