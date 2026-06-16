Hexagon के एक अध्ययन में पाया गया है कि लोग अस्पतालों या स्कूलों में नहीं, बल्कि गोदामों और कारखानों में रोबोट चाहते हैं

सबसे बड़ा मतभेद देखभाल के संबंध में है: Hexagon के वैश्विक Robot Generation अध्ययन के अनुसार, 68% वयस्क भारी सामान उठाने के लिए रोबोट को प्राथमिकता देंगे, लेकिन केवल 12% ही देखभाल के लिए रोबोट का चयन करेंगे।

रोबोटों का स्वीकरण सशर्त होता है, सार्वभौमिक नहीं, क्योंकि आधे वयस्क खतरों की निगरानी (52%), साझा स्थानों की सफाई (50%), और जानकारी खोजने (50%) के लिए भी रोबोटों को पसंद करते हैं, जबकि 86% का कहना है कि रोबोट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके लिए स्पष्ट नियम आवश्यक हैं।

अगली पीढ़ी पहले से ही रोबोट के साथ अधिक सहज है, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में रोबोट के प्रति कहीं अधिक खुले हैं, और वयस्कों की तुलना में कार्यस्थल पर रोबोट को "पूर्ण सहकर्मी" के रूप में देखने की 50% अधिक संभावना है।

लंदन, 16 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Hexagon के वैश्विक Robot Generation अध्ययन के नए निष्कर्ष बताते हैं कि वयस्क और बच्चे दोनों ही कार्यस्थल पर रोबोट के लिए खुले हैं, लेकिन वे इस बात के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित कर रहे हैं कि उनका उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए।

जब वयस्कों से पूछा गया कि क्या वे कार्यस्थल के विशिष्ट कार्यों के लिए किसी मनुष्य या रोबोट को प्राथमिकता देंगे, तो शारीरिक, दोहराव वाले और खतरनाक कार्यों के लिए उन्होंने रोबोट को ही चुना। 68% लोग भारी वस्तुओं को उठाने और ले जाने के लिए रोबोट को पसंद करते हैं, 54% लोग सामान ढोने और पहुंचाने के लिए और 52% लोग खतरों की निगरानी के लिए रोबोट को पसंद करते हैं। बच्चे भी इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं, लेकिन और भी अधिक खुलेपन के साथ, जिनमें से 69% भारी सामान उठाने के लिए रोबोट को पसंद करते हैं, और 59% सामान ले जाने और पहुंचाने के लिए रोबोट को पसंद करते हैं।

लेकिन जहां किसी कार्य के लिए सहानुभूति या जवाबदेही की आवश्यकता होती है, वहां दोनों समूह निर्णायक रूप से मनुष्यों की ओर रुख करते हैं। सबसे बड़ा अंतर देखभाल करने के क्षेत्र से संबंधित है: 67% बच्चे और 71% वयस्क चाहते हैं कि बीमार, बुजुर्ग या बच्चों की देखभाल कोई मनुष्य करे। अन्यत्र, क्रमशः केवल 16% और 12% लोग ही रोबोट को चुनेंगे, जो परीक्षण किए गए किसी भी कार्य के लिए सबसे कम रोबोट वरीयता है।

नैतिक मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर, Dr Jim Everett, ने कहा, "बुजुर्गों की देखभाल या कक्षाओं जैसे क्षेत्रों में सहायक उपकरणों के रूप में रोबोटों की वास्तविक क्षमता है, न कि उस आवश्यक मानवीय भूमिका के प्रतिस्थापन के रूप में।"

टेक्नोलॉजी नीतिशास्त्री, Dr Blay Whitby, ने कहा, "लोगों से पूछें कि क्या वे रोबोट द्वारा देखभाल करवाना चाहते हैं, तो अधिकांश लोग 'नहीं' कहेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या टेक्नोलॉजी उन्हें अपने घर में लंबे समय तक स्वतंत्र रहने में सहायता कर सकती है, तो ज्यादातर लोग हां कहेंगे। यह वही टेक्नोलॉजी है, परंतु इसे अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है।"

रोबोट सहायक युग

वास्तव में लोग क्या चाहेंगे के संबंध में, वयस्कों और बच्चों दोनों समूहों के लिए व्यावहारिक सहायता, उत्तर होता है। वयस्क लोग माप लेने या सरल शोध करने (53%), प्रशासनिक प्रबंधन (38%) और कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करने (34%) जैसे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। बच्चे ऐसे सहायक चाहते हैं जो उन्हें स्कूल के पाठों को समझने (60%) और विचार उत्पन्न करने (48%) में सहायता करें। लेकिन दोनों समूह इस बात पर अलग-अलग राय रखते हैं कि वे इस रिश्ते को कितनी दूर तक ले जाना चाहते हैं।

केवल 21% वयस्क ही सोचते हैं कि रोबोट को पूर्ण सहकर्मी माना जाना चाहिए, और केवल 14% ही उन्हें प्रभारी बनाना चाहेंगे, जबकि बच्चों में रोबोट को पूर्ण सहकर्मी के रूप में देखने की संभावना 50% अधिक है, जो पहले से ही चल रहे एक पीढ़ीगत बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर भी, माहौल मिश्रित बना हुआ है। 40% वयस्क कहते हैं कि एक रोबोट सहकर्मी रोमांचक होगा, लेकिन 38% कहते हैं कि यह डरावना होगा, जो अध्ययन की पहली लहर में दर्ज की गई जिज्ञासु-लेकिन-सतर्क प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

उद्योग: रोबोटिक्स के लिए सुरक्षित परीक्षण स्थल

वह वातावरण भी मायने रखता है जिसमें रोबोट इन व्यावहारिक कार्यों को अंजाम देते हैं। वयस्क लोग फैक्ट्रियों और गोदामों में रोबोटों की सहायता से अत्यंत सहज महसूस करते हैं (63%), जो अस्पतालों और क्लीनिकों (45%) या कक्षाओं (39%) से काफी आगे है। यह पैटर्न सभी बाजारों में समान रूप से लागू होता है: चीन में, जहां 75% वयस्कों ने वास्तविक जीवन में रोबोट का सामना किया है, 63% लोगों ने घर में रोबोट होने से सहज महसूस किया है। इसके विपरीत, UK में यह आंकड़ा मात्र 32% है, जहां सर्वेक्षण किए गए किसी भी बाजार की तुलना में जोखिम सबसे कम है। अध्ययन की पहली लहर में पाया गया है कि चिंता का स्तर उन स्थानों पर सबसे अधिक होता है जहां रोबोट सबसे कम दिखाई देते हैं।

वरीयता मानव-सदृश (22%) की तुलना में मशीन-सदृश रोबोट (28%) की ओर अधिक झुकी हुई है, जो यह दर्शाता है कि विश्वास कार्यक्षमता के माध्यम से बनता है, न कि दिखावट के माध्यम से। फिर भी स्वीकरण के लिए शर्तें लगाई जाती हैं: 86% वयस्कों का कहना है कि रोबोट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके लिए स्पष्ट नियम होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा (51%), विश्वसनीयता (21%), और विश्वास (26%) से संबंधित चिंताएं संचालन और परिनियोजन में तालमेल बिठाने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

"लोग हमें ठीक-ठीक बता रहे हैं कि रोबोट कहाँ होने चाहिए और कहाँ नहीं, और उनकी प्रवृत्ति बाजारों में उल्लेखनीय रूप से सुसंगत है," Hexagon के CTO, Burkhard Boeckem ने कहा। "औद्योगिक वातावरण ही वे स्थान हैं जहां रोबोटों के लिए कार्य सबसे अधिक परिभाषित होते हैं, सुरक्षा के मामले परिपक्व होते हैं और संचालन सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है। वहीं पर लोग मानव जैसे दिखने वाले रोबोटों के साथ काम करने में सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं, और जहां हमारी टेक्नोलॉजियाँ पहले से ही काम कर रही हैं। यह आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्वीकरण का मार्ग उद्योग से होकर गुजरता है, न कि उससे बचकर।"

कार्यप्रणाली:

Hexagon Robot Generation अध्ययन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ब्राजील और भारत में 8-18 वर्ष की आयु के 9000 वयस्कों और 9000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण Hexagon की ओर से Vitreous World द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच किया गया था।

इस संदर्भ में 'Robot' का अर्थ एक ऐसी मशीन है जो या तो पूरी तरह से अपने दम पर या मानव मार्गदर्शन के साथ कार्य कर सकती है। ये कार्य पहले से प्रोग्राम किए जा सकते हैं या रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। रोबोट कई रूपों में पाए जा सकते हैं - उदाहरण के लिए, ऐसी मशीनें जो उत्पाद बनाती हैं, सामान पहुंचाती हैं या घर के कामों में सहायता करती हैं। वे हमेशा मनुष्यों जैसे नहीं दिखते हैं।

Hexagon का परिचय:

Hexagon माप टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। हमारे सटीक मापन, स्थिति निर्धारण और स्वायत्त समाधान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में बदलाव लाते हैं। एयरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव, निर्माण, सामान्य मैन्यूफ़ैक्चरिंग से लेकर खनन और अन्य क्षेत्रों में, हम वह भरोसा प्रदान करते हैं जिस पर ग्राहक निर्माण, संचालन और नवाचार करने के लिए निर्भर करते हैं।

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) के 50 देशों में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं और इसकी कुल बिक्री लगभग 3.7bn EUR है।

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