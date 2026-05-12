HSG Laser India ने लगातार चार वर्षों तक बाजार में अग्रणी स्थान बनाए रखने का समारोह मनाया और स्थानीयकरण के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि की

चेन्नई, भारत, 12 मई, 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser की सहायक कंपनी HSG Laser India लगातार चार वर्षों से लेजर उपकरण क्षेत्र में भारत के बाजार अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति का समारोह मना रही है। कंपनी ने इस उपलब्धि को पूरे देश में गहन स्थानीयकरण के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करके मनाया है।

2012 में भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से, HSG Laser India ने पूरे देश में 2,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। इस उपलब्धि के पीछे एक ऐसी रणनीति है जो कंपनी को दूसरों से अलग बनाती है: सिर्फ मशीनें बेचना ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण स्थानीय इकोसिस्टम का निर्माण करना।

स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर: बाजार नेतृत्व की रीढ़

प्रत्येक ग्राहक को त्वरित और विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए, HSG Laser India ने निम्न व्यवस्थाएं स्थापित की हैं:

चेन्नई, दिल्ली और बैंगलोर में स्थानीय स्पेयर पार्ट्स गोदाम – त्वरित प्रतिक्रिया और निर्बाध उत्पादन को सक्षम बनाते हैं।

बैंगलोर में स्थित एक समर्पित लेजर और कटिंग हेड मरम्मत केंद्र और प्रयोगशाला – स्थानीय रखरखाव, मरम्मत और तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और बहुभाषी सहायता – ग्राहकों की टीमों को परिचालन क्षमताओं और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव से सशक्त बनाती है।

"हम कोई दूरस्थ केंद्र नहीं हैं। हमारा ध्यान पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर केंद्रित है," HSG Laser India के MD, Johnson Li ने कहा। "हमारे पास उत्तर से दक्षिण तक स्थानीय प्रतिभा, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रत्येक ग्राहक को हर बार सेवा देने की स्थानीय प्रतिबद्धता है।"

चार वर्ष से शीर्ष पर: किस्मत नहीं, केवल टीम वर्क

कंपनी ने अपनी अनवरत बाजार नेतृत्व की स्थिति का श्रेय अपनी भारतीय टीम की ताकत और भरोसे को दिया है। हाल ही में, HSG Laser India के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों की टीमें अपनी वार्षिक बैठक के लिए एक साथ आई हैं। Johnson ने कहा, "चार वर्ष तक नंबर एक बने रहना संयोग से नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब कोई टीम हार मानने से, समझौता करने से और टूटने से इनकार कर देती है।"

भारत के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, HSG Laser अपना निवेश बढ़ाते हुए व्यवस्थित रूप से अपनी स्थानीय उपस्थिति का विस्तार - भारत के धातु निर्माण इकोसिस्टम में गहराई से एकीकृत करते हुए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए एक स्थायी आधार का निर्माण कर रही है।

HSG Laser का परिचय

धातु काटने, मोड़ने, वेल्डिंग और स्वचालन समाधानों में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी के रूप में, HSG Laser 2026 में अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रही है। 2012 में भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से, कंपनी ने लगातार अपनी स्थानीय उपस्थिति को मजबूत किया है और पूरे देश में 2,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान की है। चेन्नई में स्थित और बैंगलुरु में एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, HSG Laser India स्थानीयकृत बिक्री, तकनीकी सहायता और अनुकूलित बिक्री पश्चात सेवाएं प्रदान करती है ताकि मशीन का अधिकतम संचालन समय सुनिश्चित और ग्राहकों की दीर्घकालिक सफलता में सहयोग किया जा सके।

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