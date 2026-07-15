IB स्कोर से अधिक: EIS के समुदाय, कल्याण और अपनेपन के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता का निर्माण करने के तरीके

हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, 15 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- 2026 के International Baccalaureate (IB) Diploma के परिणाम घोषित होने के साथ ही, European International School Ho Chi Minh City (EIS) ने IB में उत्कृष्ट उपलब्धि के एक अतिरिक्त वर्ष का समारोह मनाया, जिससे हो ची मिन्ह शहर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले IB स्कूलों में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

औसत स्कोर 33.5, 100% पास दर, और 66% छात्रों को IB Bilingual Diploma से पुरस्कृत किए जाने पर 2026 बैच ने IB Diploma परिणामों का एक और उत्कृष्ट सेट डिलीवर किया है। जब स्नातक पूरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के विश्वविद्यालयों में अपनी यात्रा के अगला अध्याय शुरु करते हैं, तो ये उपलब्धियां उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणामों से कहीं अधिक महत्व रखती हैं।

वे Educational Village दर्शनशास्त्र की शक्ति को दर्शाते हैं, जहां व्यक्तिगत शिक्षण, छात्र कल्याण और एक पूर्णत: एकीकृत IB यात्रा प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और आत्मविश्वास से उनकी ताकत और आकांक्षाओं से सबसे अच्छी तरह मेल खाने वाले उस विश्वविद्यालय के गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाती है।

हो ची मिन्ह सिटी में एकमात्र बुटीक IB कंटीन्यूम स्कूल होने से, EIS छात्रों को Primary Years Programme (PYP) से लेकर Middle Years Programme (MYP) और IB Diploma Programme (DP) तक एक निर्बाध शैक्षिक मार्ग प्रदान करता है। विभिन्न शैक्षिक दर्शनशास्त्रों के बीच गुजरने के बजाय, छात्र एक सामंजस्यपूर्ण शिक्षण ढांचे के भीतर विकसित होते हैं, जिससे शिक्षकों, परामर्शदाताओं और विद्यालय के अग्रणीयों को प्रत्येक शिक्षार्थी को गहराई से समझने, सूचित शैक्षणिक विकल्पों का मार्गदर्शन करने और दीर्घकालिक व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

EIS में शिक्षण केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न स्तरों पर सहयोग, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और परिवारों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और एक शांत, हरे-भरे परिसर का वातावरण एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जहां छात्र सुरक्षित, समर्थित और शिक्षण के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। EIS में, स्वास्थ्य और शैक्षणिक उत्कृष्टता परस्पर विरोधी प्राथमिकताएं नहीं हैं। वे एक दूसरे को मजबूत करती हैं।

इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाला विशिष्ट सह-प्रमुख नेतृत्व मॉडल है, जिसका नेतृत्व Jo Roberts और Ben Armstrong कर रहे हैं, जो छात्रों को तेजी से गतिशील वैश्विक भविष्य के लिए तैयार करते हुए स्कूल के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए शैक्षणिक विशेषज्ञता के साथ लंबे समय से चले आ रहे सामुदायिक नेतृत्व को जोड़ते हैं।

"EIS से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाला प्रत्येक छात्र अपनी-अपनी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ निकलता है, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वह है हमारी देखरेख में रहने वाले प्रत्येक बच्चे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। हमारा मानना है कि सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकने के लिए स्वयं को परिचित, मूल्यवान और समर्थित महसूस करते हैं। हमारे स्नातकों को आत्मविश्वास, दयालुता और उद्देश्य की भावना के साथ विदा होते देखना ही हमें सबसे अधिक गर्व का अनुभव कराता है।" स्कूल की सह-प्रमुख Jo Roberts ने कहा।

Ben Armstrong, स्कूल के सह-प्रमुख, ने आगे कहा:

"उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम छात्रों द्वारा IB परीक्षा में बैठने से बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। Full IB Continuum का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे पास प्रत्येक शिक्षार्थी को सही मायने में समझने, उनकी ताकत की पहचान, उनकी रुचियों को पोषित और उन्हें उनकी आकांक्षाओं से सबसे अच्छी तरह मेल खाने वाले विषयों की ओर मार्गदर्शन करने का समय होता है। जब छात्र सही मार्ग चुनते हैं, तो वे न केवल उच्च अंक प्राप्त करते हैं; बल्कि वे अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और उसके बाद एक सफल भविष्य बनाने के लिए आत्मविश्वास, जिज्ञासा और क्षमता विकसित करते हैं।"