ई-शो की प्रभावशाली रेंज के साथ वर्चुअल प्रदर्शनियों के क्षेत्र में Informa Markets in India की शानदार वापसी

मुम्बई, 30 अप्रैल 2020 /PRNewswire/ -- भारत की अग्रणी B2B प्रदर्शनी आयोजक कंपनी Informa Markets in India, (भूतपूर्व UBM India) ने इस वर्ष वर्चुअल व्यापारिक प्रदर्शनियों, कॉन्फ्रेन्स, और ट्रेनिंग की सीरीज़ के साथ अपनी डिजिटल पेशकश बढ़ाते हुए वर्चुअल प्रदर्शनियों की दुनिय में अपनी वापसी करने की घोषणा की है। COVID-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक खतरों और इसके कारण लागू किए गए सुरक्षा उपायों, जिनमें यात्रा प्रतिबंध भी शामिल हैं, ने प्रदर्शनी उद्योग को काफी प्रभावित किया है। Informa Markets in India के डिजिटल प्लेटफार्म में 25 से अधिक ई-कार्यक्रम शामिल हैं, जो इसके कार्यक्षेत्र वाले सेक्टरों की ज़रूरतें उचित प्रकार से पूरी करने, तथा पेशेवरों के लिए महत्त्वपूर्ण कारोबारी चर्चाएं और आपसी संपर्क बनाए रखने के लिए तैयार किए गए हैं। यह महत्त्वपूर्ण बात है कि ये ऐसे निर्बाध साधन उपलब्ध कराते हैं जो वर्तमान रूकावटों जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सुरक्षा उपायों, यात्रा प्रतिबंधों, और कारोबारी निरंतरता का पर्याप्त समाधान करते हैं।

वर्चुअल ट्रेड शो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति ने पूरी तरह वर्चुअल व्यापारिक अनुभवों की दिशा में अत्यधिक लोकप्रिय प्रचलन का मार्ग प्रशस्त किया है। अनेक वजहें ई-ट्रेड शो को व्यावहारिक, आकर्षक, तथा अब प्रदर्शनियों का अभिन्न अंग बना रही हैं। प्रयासों और संसाधनों का समुचित उपयोग, तथा सभी भौगोलिक क्षेत्रों से सुविधाजनक और सरलतापूर्वक भागीदारी, इनमें शामिल हैं। इस तरह से अब वर्चुअल ट्रेड शो, केंद्रित प्रदर्शनीकर्ताओं और आगंतुकों को आकर्षित करते हुए एक उपयुक्त ऑनलाइन दर्शकवर्ग तैयार करने में सक्षम हैं, जहां ब्रांड अपने नवप्रवर्तन और समाधान, निर्णयकर्ताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने पेश कर सकते हैं।

इस प्रगति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India ने कहा कि, "हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हमारी कुछ महत्त्वपूर्ण प्रदर्शनियां और कॉन्फ्रेन्स, वर्चुअल तरीका अपना रही हैं, जिनको समय आने पर ऑफलाइन स्वरूप भी दिया जा सकता है, जिनमें से अनेक को इस वर्ष आखिर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हम सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं, तथा हमारे प्रदर्शनीकर्ताओं, खरीदारों और हमारे टीम सदस्यों की सुरक्षा को Informa Markets in India में सदैव ही सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है। एक तीन दिवसीय बिजनेस टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्रदर्शनी InterOp जिसे पहली बार 2011 में पेश किया गया था, के साथ हम वर्चुअल एक्सपो के क्षेत्र में शुरुआती पहल करने वालों में शामिल हैं। वर्तमान में, हम व्यावसायिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा COVID-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेषज्ञता बढ़ाने हेतु प्रमुख वैश्विक कंपनी के रूप में हमारे पास उपलब्ध प्रभावशाली तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। वर्चुअल इंटरएक्शन प्लेटफार्मों को लागू करने से प्रदर्शनीकर्ताओं और खरीदारों के लिए आपसी सहयोग प्रेरित करने तथा नई संभावनाओं के द्वार खोलने में मदद मिलेगी। भविष्य में भी, हमारा मानना है कि ऑफलाइन एक्सपो के साथ वर्चुअल प्रारूप को जोड़ते हुए तैयार किया जाने वाला यह दोहरा स्वरूप हमारे मूल्यवान हितधारकों की ज़रूरतों को सबसे सम्पूर्ण ढंग से पूरा कर पाएगा।"

इस कदम के साथ Informa Markets in India ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदर्शनीकर्ता अपने उत्पादों को वर्चुअल तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऑडियो/वीडियो कॉलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नेटवर्क बना सकते हैं और कॉन्फ्रेन्स सत्रों में ग्राहकों से बात कर सकते हैं। ग्राहकों को सामान्यतया दी जाने वाली चीज़ें जैसे कि व्हाइट पेपर्स, केस स्टडी, PPT, ब्रोशर और अन्य कोई सूचनाप्रद सामग्रियां प्रसारित करने की निर्बाध सुविधा भी हितधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी, जो उनको निर्बाध रूप से उनके घर में ही सुविधाजनक रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

शुरुआत में Informa Markets in India ने जून में निर्धारित अपने आगामी वर्चुअल ट्रेड एक्सपो की सूची जारी की है, जिनको वार्षिक ऑफलाइन एक्सपो के रूप में इस वर्ष बाद में आयोजित किया जाएगा- Renewable Energy India REI, International Fire & Security Exhibition and Conference (IFSEC) India और Occupational Health and Safety (OSH) India एक्सपो। इस वर्ष जून के महीने में फार्मा उद्योग की वर्चुअल कॉन्फ्रेन्स जैसे कि Biolytica और Nitrosamine Impurities के भी आयोजन किए जाएंगे।

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें।

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक कंपनी है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informa.com देखें।

