IIT Madras Centre for Theoretical Computer Science का नाम पूर्व छात्र Arvind Raghunathan, Roc360 के सह-संस्थापक, के नाम पर रखा गया

चेन्नई, भारत, 29 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) ने आज IIT के पूर्व छात्र Arvind Raghunathan द्वारा Centre for Theoretical Computer Science को दिए गए उदार योगदान की घोषणा की है। Arvind Raghunathan Centre for Theoretical Computer Science (ARtCS) नामित नवस्थापित केंद्र गहन, जिज्ञासा-प्रेरित अनुसंधान के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान की गणितीय बुनियाद को आगे बढ़ाएगा और दीर्घकालिक सैद्धांतिक जांच के लिए एक स्थायी बौद्धिक घर प्रदान करेगा।

IIT Madras के निदेशक, Prof. V. Kamakoti, ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, "Mr. Raghunathan की उदारता और ARtCS के माध्यम से IIT Madras के छात्रों के प्रति उनकी अनवरत प्रतिबद्धता, इस क्षेत्र में एक सक्रिय बनाने वाले समय में, कम्प्यूटेशनल विज्ञान के क्षेत्र में नवप्रवर्तनशील अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी।"

Mr. Raghunathan ने कहा, "IIT Madras में बिताए मेरे पांच परिवर्तनकारी वर्षों ने मुझमें अटूट जिज्ञासा पैदा की, और मुझे उम्मीद है कि ARtCS भावी पीढ़ियों को सैद्धांतिक विषयों में उनके बौद्धिक प्रयासों में विश्व स्तरीय प्रोफेसरों और अनुसंधान तक पहुंच प्रदान करेगा।"

Prof. Kamakoti द्वारा एक समारोह के दौरान ARtCS का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस केंद्र को एक प्रतिष्ठित सलाहकार बोर्ड का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अन्य लोगों के साथ Prof. Shafi Goldwasser (MIT, Weizmann, UC Berkeley), Dr. Prabhakar Raghavan (Google), Prof. Venkat Guruswamy (UC Berkeley), Mr. Ashwin Mahalingam (IIT Madras), Mr. R Anand (Chartered Accountant) और Mr. Raghunathan, सम्मिलित हैं।

सभी कम्प्यूटेशनल नवाचारों की आधारशिला ARtCS, मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देकर और स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्टडॉक्टरेट स्तरों पर छात्रों का पोषण करके, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में IIT और भारत के प्रतिनिधित्व को मजबूत करेगा। यह क्रिप्टोग्राफ़ी, कम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एल्गोरिदम, ग्राफ थ्योरी लॉजिक और डेटाबेस, सैद्धांतिक मशीन शिक्षण, क्वांटम कंप्यूटिंग और AI में गोपनीयता के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान को बढ़ावा देगा।

IIT Madras से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद, Mr. Raghunathan ने कंप्यूटर विज्ञान में बर्कले की University of California से अपनी Ph.D. प्राप्त की थी। शिक्षा जगत में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, उन्होंने Credit Suisse and Deutsche Bank में इक्विटी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में एक सफल कैरियर बनाया, जिसके बाद Mr. Raghunathan ने एक बड़ा हेज फंड और हाल ही में फिनटेक/निवेश मैनेजमेंट और AI क्षेत्र में दो कंपनियों सहित कई बिज़नेस स्थापित किए हैं।

आज Mr. Raghunathan अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ न्यूयॉर्क में रहते हैं। वे निवेशक के रूप में और House IQ के संस्थापक और CEO, तथा Roc360 के प्रमुख निवेशक और बोर्ड सदस्य के रूप में अपना समय व्यतीत करते हैं।

Roc360 का परिचय:

आवासीय रियल एस्टेट निवेशक बाजार पर केंद्रित Roc360 एक एकीकृत वित्तीय सेवा और निवेश मंच है। रियल एस्टेट निवेशकों को ऋण उत्पत्ति, अंडरराइटिंग, सर्विसिंग, परिसंपत्ति मैनेजमेंट, बीमा और मूल्यांकन सहित संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी ने AI और डेटा-संचालित एनालिटिक्स का उपयोग किया है।

HouseIQ का परिचय:

एक अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनी House IQ घर के मालिक होने के संपूर्ण अनुभव को बेहतर बनाती है। यह घर के संपूर्ण जीवनचक्र के दौरान खोज एवं खरीद से लेकर सुधार, मैनजमेंट और पुनर्विक्रय सहित AI मार्गदर्शन प्रदान करती है। कंपनी का मिशन ऐसी विचारशील तकनीक बनाना है जो घर ढूंढने और उसका मैनेजमेंट करने को सरल और अधिक आनंददायक बनाए, और यह सब उसकी निम्न प्रदान करने की प्रतिबद्धता में समाहित है: "Your Home. One Intelligent App."

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