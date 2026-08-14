Jio Credit Limited में 49.9% तक की भागीदारी हासिल करने के लिए Bank of America ने Jio Financial Services Limited के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया

प्रमुख बिंदु

इक्विटी शेयर और वारंटों (यदि पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाते हैं) सहित Bank of America का निवेश ₹18,268 करोड़ (~$1.9 बिलियन USD [1] ) होगा।

) होगा। Jio Credit को भारत में अपने विकास और एक वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म की विशेषज्ञता का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्राप्त हुई है।

यह निवेश भारत में एक मजबूत स्थानीय भागीदार के साथ Bank of America की वैश्विक फ्रेंचाइजी के प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

मुंबई, भारत और न्यूयॉर्क, 14 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- Jio Financial Services Limited (JFSL) और Bank of America Corporation (BofA) ने आज घोषित किया कि JFSL की एक पूर्ण स्वामित्व वाली NBFC (गैर-बैंक वित्तीय कंपनी) ऋण देने वाली सहायक कंपनी, BofA द्वारा Jio Credit Limited (JCL) में संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में इक्विटी शेयरों और वारंटों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से कुल 49.9% तक की भागीदारी का अधिग्रहण करने के लिए उन्होंने एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस उद्यम में JFSL की डिजिटल पहुंच और भारतीय बाजार के ज्ञान को BofA की वैश्विक वित्तीय सेवा विशेषज्ञता के साथ जोड़ा जाएगा। दोनों कंपनियां अत्याधुनिक डिजिटल पहुंच, नवाचार, ऋण तक पहुंच और मजबूत जोखिम प्रबंधन के माध्यम से ग्राहकों के वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के साझा दृष्टिकोण को साझा करती हैं।

JCL भारत की सबसे अधिक गति से बढ़ती गैर-वित्तीय कंपनियों में से एक है, जिसने परिचालन के मात्र दो वर्षों के भीतर 30 जून, 2026 तक ₹30,667 करोड़ (~$3.2 बिलियन USD) की प्रबंधित संपत्ति (AUM) सृजित की है। डिजिटल-फर्स्ट ऋणदाता का लक्ष्य अपने विविध प्रकार के ऋण उत्पादों के माध्यम से पारंपरिक वित्त और आधुनिक पहुंच के बीच के अंतर को दूर करने पर केंद्रित करते हुए भारत में मौजूदा तथा नए उत्पादों में ऋण लेने के अवसर प्रदान करके जिम्मेदारी से अपनी विकास यात्रा को जारी रखने की महत्वाकांक्षा रखना है।

इस निवेश से वैश्विक विकास दर से दोगुनी दर से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था BofA को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिसे करने के लिए उसे एक स्थानीय विशेषज्ञता और विशिष्ट क्षमताओं के धारक भागीदार की आवश्यकता होगी।

भारत के मजबूत आर्थिक विकास के साथ-साथ भारत के वित्तीय क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है, जिससे यह भागीदारी उद्योग में उभरते विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए इस उद्यम को तैयार करती है। सतत ऋण वृद्धि के लिए दीर्घकालिक पूंजी सुरक्षित करने के अतिरिक्त, यह सहयोग उद्यम को वित्तीय सेवाओं, संचालन, जोखिम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से संबंधित BofA की विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेगा।

₹18,268 करोड़ (~$1.9 बिलियन USD) तक का निवेश इक्विटी शेयरों और वारंटों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। इस सौदे से शुरुआत में Bank of America को JCL में 26.5% इक्विटी भागीदारी प्राप्त होगी, जो वारंटों के प्रयोग से 49.9% तक जा सकती है। यह सौदा नियामक और वैधानिक अनुमोदनों के तहत होगा।

इस सौदे के अनुसार, JCL के निदेशक मंडल में JFSL और BofA दोनों का समान प्रतिनिधित्व होगा। JCL की मौजूदा मैनेजमेंट टीम NBFC में कूटनीति और संचालन को आगे बढ़ाते हुए JFSL की वित्तीय रिपोर्टिंग में एक सहायक कंपनी के रूप में JCL को मज़बूत बनाती रहेगी।

प्रस्तावित भागीदारी पर टिप्पणी करते हुए Mukesh D. Ambani ने कहा: "2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में हमारे देश की प्रगति के लिए पैमाने, विश्वास और समावेशिता पर निर्मित एक वित्तीय इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इस यात्रा का केंद्र बिंदु जिम्मेदार ऋण का लोकतंत्रीकरण है — जो ग्राहक के लिए कम लागत, पूर्ण पारदर्शिता और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पूंजी तक विशेषता प्राप्त विस्तार तक पहुंच प्रदान करता हो।

नई तकनीक का लाभ उठाते हुए और शासन के उच्चतम मानकों पर आधारित होकर Jio Financial Services भारतीयों के लिए वित्त को पहले से कहीं अधिक सहज और सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। Bank of America के साथ हमारी कूटनीतिक भागीदारी इस मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अपनी डिजिटल पहुंच को Bank of America की वैश्विक वंशावली के साथ मिलाकर, हम सभी भारतीयों के लिए ऋण वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, जिससे उन्हें पूरे राष्ट्र के लिए एक समृद्ध और समावेशी मार्ग प्रशस्त करने का अधिकार मिलेगा।"

Brian Moynihan, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Bank of America ने कहा: "भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण विकास बाजारों में से एक है, और यह निवेश एक भलीभांति परिचित और दशकों से सपोर्ट किए जा रहे बाजार के भविष्य में हमारे विश्वास को दर्शाता है। कम समय में उल्लेखनीय विस्तार हासिल करने और केवल दो वर्षों में $3 बिलियन से अधिक की संपत्ति को मैनेज करने वाली Jio Financial Services के भागीदार बनने पर हम उत्साहित हैं।

Jio Financial Services के व्यापक नेटवर्क, स्थानीय विशेषज्ञता और ग्राहक आधार को Bank of America की वैश्विक पहुंच, डिजिटल अनुभव और बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 250 वर्षों के नेतृत्व के साथ मिलाकर, हम वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और भारत के अनवरत आर्थिक विकास में सहयोग करने में सहायता कर सकते हैं।"

Jio Credit Limited का परिचय

Jio Credit Limited (JCL, पूर्व में Jio Finance Limited के नाम से प्रसिद्ध), भारत के ऋण परिदृश्य को पुन: परिभाषित करने वाली एक डिजिटल-नेटिव NBFC, Jio Financial Services Limited की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। JCL, Mortgages and Loans Against Securities जैसी रिटेल परिसंपत्तियों से लेकर Commercial और Supply Chain Finance तक, सुरक्षित ऋण की एक पूरी रेंज के माध्यम से पारंपरिक वित्त और आधुनिक पहुंच के बीच के अंतर को दूर करती है। JCL, उन्नत जोखिम फ़्रेमवर्कों में अपने विविध पोर्टफ़ोलियो को आधार बनाकर, व्यक्तियों और उद्यमों दोनों के लिए आत्मनिर्भर, उच्च गुणवत्ता पूर्ण विकास प्रदान करती है।

Jio Financial Services Limited का परिचय

Jio Financial Services Limited (JFSL), Reserve Bank of India के साथ पंजीकृत एक Core Investment Company (CIC) है। एक आधुनिक संस्थान के रूप में, JFSL द्वारा ग्राहकों से Jio Credit Limited, Jio Insurance Broking Limited, Jio Payment Solutions Limited, Jio Leasing Services Limited, Jio Finance Platform and Service Limited, और Jio Payments Bank Limited जैसी सीधे जुड़ने वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से एक पूर्ण-स्तरीय वित्तीय सेवा इकोसिस्टम का संचालन किया जाता है।

BlackRock के साथ 50:50 के एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से, JFSL भारत में Jio BlackRock Asset Management Private Limited के माध्यम से Mutual Funds और SIFs प्रस्तुत करता है; और Jio BlackRock Investment Advisers Private Limited के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट की सेवाएं प्रदान करता है। BlackRock के साथ इस JV का Jio BlackRock Broking Private Limited के माध्यम से ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव भी है।

JFSL ने Allianz Group के साथ 50:50 के संयुक्त उद्यम किए हैं, जिसके तहत भारत में पुनर्बीमा सेवाओं के लिए Allianz Jio Reinsurance Limited और सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा के लिए Jio Allianz General Insurance Limited की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जीवन बीमा में भविष्य के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

डिजिटल-फर्स्ट मॉडल के साथ, JFSL भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे आसानी से ऋण प्राप्त, सौदें, बचत और निवेश कर सकें। JioFinance ऐप के माध्यम से, ग्राहक ऋण, बचत खाते, निवेश उत्पाद और समाधान, UPI, बिल भुगतान, रिचार्ज, डिजिटल बीमा, वित्तीय ट्रैकिंग और मैनेजमेंट टूल्स इत्यादि सहित कई प्रकार के समाधानों का लाभ उठा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.jfs.in पर जाएं। JFSL का Instagram पर अनुसरण करें: Instagram: @OfficialJioFinance | X: @JioFinance1 | Facebook: @JioFinance | LinkedIn: @Jio Financial Services Limited | JioFinance ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।

Bank of America

Bank of America विश्व के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और बड़े निगमों को बैंकिंग, निवेश, परिसंपत्ति मैनेजमेंट और अन्य वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन उत्पादों और सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान करने वाले अग्रणी वित्तीय संस्थानों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह कंपनी अद्वितीय सुविधा प्रदान करती है, जो लगभग 3,500 रिटेल वित्तीय केंद्रों, लगभग 15,000 ATMs (स्वचालित टेलर मशीनें) और लगभग 60 मिलियन सत्यापित डिजिटल उपयोगकर्ताओं के साथ पुरस्कार विजेता डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से 69 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। Bank of America पूरे विश्व में निगमों, सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाली एक वेल्थ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग और परिसंपत्ति वर्गों की एक विस्तृत रेंज में व्यापार करने की वैश्विक अग्रणी कंपनी है। Bank of America संयुक्त राज्य अमेरिका में #1 लघु व्यवसाय ऋणदाता (FDIC) के रूप में लगभग 4 मिलियन लघु व्यवसाय परिवारों को नवप्रवर्तनशील, उपयोग में आसान ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं के एक ग्रुप के माध्यम से उद्योग-अग्रणी सहायता प्रदान करता है। यह कंपनी पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके क्षेत्रों और 35 से अधिक देशों और/या अधिकारक्षेत्रों में अपने परिचालन के माध्यम से ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। Bank of America Corporation स्टॉक (NYSE: BAC) New York Stock Exchange में सूचीबद्ध है।

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भविष्योन्मुखी वक्तव्य

Bank of America

इस समाचार विज्ञप्ति में निहित कुछ वक्तव्य 1995 के Private Securities Litigation Reform Act के अर्थ के तहत "भविष्योन्मुखी" वक्तव्य हो सकते हैं। ये भविष्योन्मुखी वक्तव्य उपलब्ध जानकारियों के आधार पर Bank of America की वर्तमान अपेक्षाओं, योजनाओं या पूर्वानुमानों को दर्शाते हैं। भविष्योन्मुखी वक्तव्यों की पहचान इस तथ्य से की जा सकती है कि वे सख्ती से ऐतिहासिक या वर्तमान तथ्यों से संबंधित नहीं होते हैं। इन वक्तव्यों में अक्सर "अपेक्षा," "पूर्वानुमान," "विश्वास," "अनुमान," "लक्ष्य," "इरादा," "योजना," "भविष्यवाणी," "उद्देश्य" और इसी प्रकार के अन्य भाव या भविष्य या सशर्त क्रियाएँ जैसे "करेगा," "हो सकता है," "शायद," "चाहिए," "होगा" और "सकता है" का प्रयोग किया जाता है। भविष्य से संबंधित वक्तव्य केवल उन्हें दिए जाने वाली की तिथि तक ही मान्य होते हैं, और भविष्य से संबंधित वक्तव्य दिए जाने की तिथि के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों या घटनाओं के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने वाले भविष्य से संबंधित किसी भी वक्तव्य को अपडेट करने के लिए Bank of America बाध्य नहीं है।

भविष्योन्मुखी वक्तव्य Bank of America की भविष्य के परिणामों, राजस्व, व्यय, लाभांश, दक्षता अनुपात, पूंजीगत उपायों और भविष्य की व्यावसायिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में वर्तमान अपेक्षाओं, योजनाओं या पूर्वानुमानों और अन्य भविष्य के मामलों को दर्शाते हैं। ये वक्तव्य इसके भविष्य के परिणामों या प्रदर्शन की गारंटी नहीं हैं और इनमें कुछ ज्ञात और अज्ञात जोखिम, अनिश्चितताएं और धारणाएं शामिल हैं जिनका अनुमान लगाना मुश्किल है और जो अक्सर Bank of America के नियंत्रण से बाहर होती हैं। विभिन्न कारकों के कारण वास्तविक परिणाम और निष्कर्ष, भविष्योन्मुखी वक्तव्यों में व्यक्त या निहित बातों से काफी भिन्न हो सकते हैं। आपको किसी भी भविष्योन्मुखी वक्तव्य पर अनावश्यक विश्वास नहीं करना चाहिए और Bank of America द्वारा Securities and Exchange Commission (SEC) के साथ दायर किए गए दस्तावेजों में, आइटम 1A के तहत, चर्चा किए गए सभी एहतियाती वक्तव्यों, अनिश्चितताओं और जोखिमों पर विचार करना चाहिए। Bank of America की 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फॉर्म 10-K पर वार्षिक रिपोर्ट के "जोखिम कारक" और Bank of America द्वारा SEC में दाखिल किए गए किसी भी अन्य फ़ाईलिंग के दस्तावेजों में दिए गए विवरण देखें।

Jio Financial Services Limited

इस प्रस्तुति में भविष्योन्मुखी वक्तव्य शामिल हैं जिनकी पहचान "योजनाएं," "अपेक्षाएं," "होंगे," "अनुमान," "विश्वास," "इरादे," "परियोजनाएं," "अनुमान" या इसी प्रकार के अर्थ वाले अन्य शब्दों के उपयोग से की जा सकती है। भविष्य के बारे में अपेक्षाओं या अनुमानों से संबंधित सभी वक्तव्य, जिनमें विकास की कूटनीति, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय परिणाम शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, भविष्योन्मुखी वक्तव्य कहलाते हैं। भविष्य से संबंधित वक्तव्य भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। इस प्रस्तुति में उल्लिखित कंपनियां इस बात की गारंटी नहीं दे सकतीं कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या पूरी होंगी। इसलिए वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियां, भविष्य से संबंधित किसी भी वक्तव्य में अनुमानित परिणामों से काफी भिन्न हो सकती हैं। ये कंपनियां भविष्य से संबंधित किसी भी वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से संशोधित करने, बदलने या उसमें सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, चाहे वह किसी भी बाद के घटनाक्रम, जानकारी या घटनाओं के आधार पर या किसी अन्य कारण से हों।

रिपोर्टर निम्न से संपर्क कर सकते हैं

JFSL

Aveek Datta, Jio Financial Services Limited

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Shruti Singh, Jio Financial Services Limited

[email protected]

Bank of America

Linus Chettiar, Bank of America

फ़ोन: 91.98200.37765

[email protected]

Jocelyn Seidenfeld, Bank of America

फ़ोन: 1.646.743.3356

[email protected]

टिप्पणी

[1] US$1 = INR 96 की विदेशी मुद्रा विनिमय दर मानते हुए