Kaizen Circularity AI ने समर्पित Global Capability Center (GCC) के लिए Kaizen Analytix का चयन किया।

पांच वर्षीय अनुबंध धातु और सामग्री विनिर्माण में AI-संचालित सततता समाधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए साझेदारी को मजबूत करता है।

ATLANTA और CHENNAI, India, 16 अप्रैल 2026 /PRNewswire / -- AI, डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी समाधानों के अग्रणी प्रदाता, Kaizen Analytix ने आज घोषणा की कि Kaizen Circularity AI, Inc., जो धातुओं और सामग्रियों के निर्माण में circularity और sustainability को आगे बढ़ाने पर केंद्रित एक क्लाउड आधारित SaaS कंपनी है, ने अपने समर्पित Global Capability Center (GCC) की स्थापना और संचालन के लिए Kaizen Analytix को चुना है।

Kaizen Circularity AI GCC का मुख्यालय Chennai, India में होगा, यह पांच साल के समझौते की अवधि के दौरान विशेष रूप से Kaizen Circularity AI के लिए होगा, और यह वैश्विक स्तर पर उत्पाद नवाचार, डेटा विज्ञान और ग्राहक वितरण संचालन के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में कार्य करेगा।

"Kaizen Circularity AI का प्लेटफॉर्म धातु निर्माताओं द्वारा लागत, गुणवत्ता और सस्टेनेबिलिटी के प्रबंधन के तरीके को बदल रहा है," Krishna Arangode, संस्थापक और CEO, Kaizen Analytix ने कहा। "Kaizen Circularity AI के GCC के साथ, हम एक नवाचार केंद्र का निर्माण कर रहे हैं जो Kaizen Analytix के सिद्ध वितरण मॉडल, प्रक्रिया उत्कृष्टता और AI प्रतिभा को एक साथ लाता है, ताकि वैश्विक स्तर पर Kaizen Circularity AI के प्रभाव को GCC उत्पाद रोडमैप के क्रियान्वयन में तेजी लाने, प्लेटफॉर्म में डेटा साइंस को एकीकृत करने और इंजीनियरिंग तथा एनालिटिक्स क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो धातु और सामग्री विनिर्माण, EV बैटरी, ई-कचरा और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में Kaizen Circularity AI के विकास के अगले चरण को गति प्रदान करती हैं। हमारा प्रारंभिक ध्यान एल्युमीनियम, तांबा और बैटरी रीसाइक्लिंग पर है।"

Circularity AI के लिए समर्पित GCC निम्नलिखित कार्य करेगा:

समर्पित उत्पाद टीमों के माध्यम से AI मॉडल विकास और प्लेटफ़ॉर्म इंजीनियरिंग में तेजी लाएं।

धातुओं और सामग्रियों के क्षेत्र में पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डेटा साइंस, एनालिटिक्स और सिमुलेशन टीमों को केंद्रीकृत करें।

उद्यम ग्राहकों के लिए 24x7 परिचालन सहायता और निरंतर सुधार प्रदान करना।

अनुसंधान एवं विकास, ज्ञान प्रबंधन और स्थिरता विश्लेषण के लिए एक साझा इनोवेशन सेंटर स्थापित करें।

Matthew Bolton, उत्पाद और प्रौद्योगिकी प्रमुख, Kaizen Circularity AI ने कहा, "Kaizen Analytix के साथ साझेदारी करके अपना GCC स्थापित करने से हमें गति और सटीकता के साथ विस्तार करने में मदद मिलती है।" "हमारा सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि Kaizen Circularity AI नवाचार और ग्राहक परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जबकि Kaizen Analytix विश्व स्तरीय प्रतिभा, शासन और वितरण उत्कृष्टता के माध्यम से परिचालन आधार प्रदान करता है और Kaizen सिद्धांतों के साथ निष्पादन करता है।"

Kaizen Analytix के SPEED–SCOPE–SCALE फ्रेमवर्क पर निर्मित GCC मॉडल, उद्यमों को पारंपरिक परामर्श या सिस्टम इंटीग्रेटर मॉडल की तुलना में वितरण क्षमता का विस्तार करने, AI विकास में तेजी लाने और लागत दक्षता बनाए रखने की अनुमति देता है। यह onshore लीडरशिप को offshore चपलता के साथ जोड़ता है, जिससे तेज़ परिणाम, निरंतर EBITDA प्रभाव और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित होती है।

यह साझेदारी Kaizen Analytix और Kaizen Circularity AI के बीच सहयोग के एक नए चरण का प्रतीक है, जो डेटा और AI के माध्यम से लाभदायक, टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला और संचालन के साथ स्थिरता को एकीकृत करने के तरीके को बदलने के उनके साझा मिशन को और गहरा करती है।

Kaizen Analytix के बारे में

Kaizen Analytix AI, डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी सेवाओं और समाधानों का एक अग्रणी प्रदाता है। Kaizen Analytix मजबूत व्यावसायिक सूझबूझ, गहन विषय विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी को मिलाकर मूल्य श्रृंखला में तेज़, कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और स्थायी व्यावसायिक लाभों को उजागर करता है। Gartner, Forbes, Entrepreneurऔर Inc. 5000 द्वारा अमेरिका की सबसे तेज़ी से बढ़ती निजी कंपनियों में से एक के रूप में गति और लचीलेपन के लिए मान्यता प्राप्त, Kaizen Analytix का मुख्यालय Atlanta में है, जिसके कार्यालय प्रमुख अमेरिकी शहरों में और एक वैश्विक वितरण नेटवर्क में फैले हुए हैं।

अधिक जानकारी के लिए, www.kaizenanalytix.com पर जाएँ।

Kaizen Circularity AI के बारे में

Kaizen Circularity AI, Inc. एप्लाइड AI और एडवांस्ड एनालिटिक्स के माध्यम से धातु और सामग्री उद्योग को लाभप्रदता और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करती है। इसका प्रमुख Kaizen Circularity AI प्लेटफॉर्म कच्चे माल की लागत को कम करने और गुणवत्ता से समझौता किए बिना पुनर्चक्रित सामग्री की मात्रा बढ़ाने के लिए भट्टी संचालन, मिश्र धातु रसायन विज्ञान, इन्वेंट्री और आपूर्तिकर्ता प्रबंधन को अनुकूलित करता है। निकट भविष्य में Kaizen Circularity AI प्लेटफॉर्म का विस्तार ऑटोमोटिव बैटरी और बैटरी सामग्री के क्षेत्र में भी होगा।

अधिक जानकारी के लिए, देखें www.kaizencircularity.ai.

Kaizen Analytix के लिए मीडिया संपर्क:

Paulette Brown

Carabiner Communications

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770.577.3881