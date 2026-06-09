Lawh Wa Qalam: Qatar Foundation के M. F. Husain Museum को TIME World's Greatest Places 2026 में से एक नामित किया गया है।

Accolade ने Education City-स्थित संग्रहालय को विश्व के शीर्ष सांस्कृतिक स्थलों में स्थान दिया

दोहा, कतर, 9 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation का Lawh Wa Qalam: कतर के दोहा में स्थित M. F. Husain Museum को TIME World's Greatest Places 2026 मैगज़ीन की वार्षिक सूची में पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त 100 असाधारण स्थलों में से एक के रुप में नामित किया गया है।

नवंबर 2025 में इसके उद्घाटन के बाद संस्थान के लिए यह मान्यता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इसे विश्व के उत्कृष्ट सांस्कृतिक स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करती है और कतर के कला तथा संस्कृति परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ती है।

The museum building was designed by Indian architect Martand Khosla Commissioned by Qatar Foundation and nestled in its Education City campus, the museum was inaugurated on November 28, 2025 The museum traces Husain's artistic journey through over 150 works including never-before-seen works from his Arab Civilization series.

Qatar Foundation (QF) Education City, में स्थित Lawh Wa Qalam: M. F. Husain Museum, आधुनिक कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक, Maqbool Fida Husain को समर्पित विश्व का पहला और सबसे बड़ा संस्थान है। यह संग्रहालय Hussain की कलात्मक यात्रा को उनके दृष्टिकोण और रचनात्मक प्रक्रिया को उजागर करने वाली चित्रकलाओं, मूर्तिकला, फिल्म, टेपेस्ट्री, फोटोग्राफी, कविता, स्थापनाओं और व्यक्तिगत वस्तुओं सहित 150 से अधिक कलाकृतियों और वस्तुओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इसका आर्किटेक्चर Hussain की दृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि इसे Hussain द्वारा स्वयं तैयार किए गए एक अवधारणात्मक रेखाचित्र के आधार पर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट Martand Khosla द्वारा डिज़ाइन किया गया था।

यह संग्रहालय कतर और पूरे विश्व के लोगों को कला से जुड़ने के अवसर प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में QF की भूमिका को और मजबूत करता है - Education City में 100 से अधिक सार्वजनिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं, जो एक ऐसा स्थान है जहां कला और संस्कृति सीखने, नवाचार और अन्वेषण के साथ मिलती हैं।

TIME ने Lawh Wa Qalam: M. F. Husain Museum का वर्णन एक ऐसी संस्था के रुप में किया है जो केवल स्थिर प्रदर्शन से कहीं अधिक व्यापक है, और यह Hussain के जीवन और कार्यों को दक्षिण एशिया, अरब जगत और व्यापक वैश्विक दक्षिण के साथ संवाद में लाने में अपनी भूमिका को उजागर करता है। पत्रिका ने Hussain की अंतिम कृति 'Seeroo fi al ardh' को भी उजागर किया, जिसे संग्रहालय के आर्किटेक्चर में शामिल तथा उनकी 'अरब सभ्यता' श्रृंखला की पहले कभी न देखी गई कृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है।

"TIME World's Greatest Places of 2026 में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करना Lawh Wa Qalam: M. F. Husain Museum, के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है" Qatar Foundation की सामुदायिक सहभागिता और कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक, Kholoud M. Al-Ali, ने कहा।

"यह संग्रहालय M. F. Hussain की असाधारण विरासत का सम्मान करता है, तथा संस्कृतियों, इतिहासों और भूगोलों के बीच नए संवादों के द्वार खोलता है। हमें इस बात पर गर्व है कि संग्रहालय को एक ऐसे स्थान के रुप में मान्यता मिली है जहाँ कला, ज्ञान और अंतर-सांस्कृतिक संवाद एक साथ आते हैं, और जहाँ पूरे विश्व के दर्शक Hussain के कार्यों की संपूर्ण समृद्धि और निरंतर प्रासंगिकता का अनुभव करते हुए उनसे संवाद कर सकते हैं।"

3,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह संग्रहालय एक जीवंत, प्रेरणादायक संस्थान है जहाँ मौलिक कृतियों, अभिलेखीय सामग्रियों, मल्टीमीडिया प्रतिष्ठानों और चिंतन, खोज तथा संवाद के लिए स्थानों को एक साथ लाते हुए कला, संस्कृति और ज्ञान का संगम होता है।

Lawh Wa Qalam: M. F. Husain Museum, के बारे में और अधिक जानकारी के लिए www.lawhwaqalam.org.qa पर जाएं।

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