Leadde AI ने भारत में शुरुआत की: दस्तावेजों को व्यावसायिक प्रशिक्षण वीडियो में बदलने वाला व्यावसायिक वीडियो निर्माण के लिए पहला AI Agent

सिंगापुर, 21 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Leadde AI (https://leadde.ai) ने आज विश्व के पहले व्यावसायिक वीडियो निर्माण के लिए AI Agent के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश की घोषणा की है। मनोरंजन के लिए डिज़ाइन किए गए सामान्य AI वीडियो रचयिताओं के विपरीत, Leadde AI उद्यमों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक संगठनों को दस्तावेजों को मिनटों में नियंत्रणीय, ऑडिट और संपादन करने योग्य व्यावसायिक व्याख्यात्मक वीडियो में बदलने में सहायता करता है।

व्यावसायिक वीडियो निर्माण को पुन: परिभाषित करना

Leadde AI एक उपकरण नहीं है; यह पूरे प्रोसेस को मैनेज करने वाला एक AI Agent है: सामग्री को समझना, अभिव्यक्ति को संरचित करना और विशिष्ट व्यावसायिक परिदृश्यों के लिए वीडियो तैयार करना। यह प्लेटफ़ॉर्म PDFs, PPTs, Word फ़ाइलों, SOPs और प्रशिक्षण सामग्रियों के लिए एक-क्लिक दस्तावेज़-से-वीडियो रूपांतरण को सपोर्ट करता है, जबकि Leadde की वीडियो अनुवाद क्षमता तेज़, लागत प्रभावी स्थानीयकरण के लिए 120 से अधिक भाषाओं और उच्चारणों को कवर करती है।

सटीकता और अनुपालन के लिए निर्मित

सामग्री नियंत्रण पर इसका प्रभाव, Leadde AI को असली जनरेटिव वीडियो टूल से अलग करता है। फाइनल आउटपुट से पहले सटीकता, ब्रांड की निरंतरता और अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए प्रत्येक स्क्रिप्ट, घटनाक्रम और अनुवाद की समीक्षा और संपादन किया जा सकता है, जो बीमा, मैन्यूफ़ैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है।

शुरुआती उपयोगकर्ताओं ने अच्छे परिणाम देखे हैं। एक वैश्विक बीमा ग्रुप ने Leadde AI के परिनियोजन के बाद प्रशिक्षण वीडियो निर्माण दक्षता में 90% सुधार, लागत में 70% कमी, और सामग्री पैमाने में 10x वृद्धि रिपोर्ट की है।

भारत के बढ़ते उद्यम क्षेत्र की सेवा करना

भारत के तेजी से बढ़ते उद्यम बाजार को अनुकूलनीय प्रशिक्षण, ज्ञान हस्तांतरण और बहुभाषी संचार की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है। समझ और याद रखने की क्षमता में सुधार करके, Leadde AI अपरिवर्ती दस्तावेजों को वीडियो परिसंपत्तियों में परिवर्तित करके इन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और उद्यम शिक्षण प्लेटफॉर्म भी पाठ्यक्रम समग्रियों और स्वास्थ्य दिशानिर्देशों को सटीक, संपादन योग्य वीडियो में परिवर्तित करके लाभ उठा सकते हैं।

संगठनों को प्रभावशाली शिक्षण अनुभव तैयार और मैनेज करने में सहायता करने के लिए, Leadde ने AI-संचालित Learning Management System (LMS) [Skill Lake](www.skilllake.com), के साथ साझेदारी की है।

इस एकीकरण के माध्यम से, संगठन Leadde का उपयोग करके प्रशिक्षण दस्तावेजों और प्रस्तुतियों को AI-जनित वीडियो पाठ्यक्रमों में बदल सकते हैं, और वीडियो को वितरण, सहभागिता और प्रगति ट्रैकिंग के लिए Skill Lake में वापस सिंक किया जा सकता है।

यह जानने के लिए कि Leadde AI आपके संगठन के वीडियो निर्माण को कैसे बदल सकता है, Leadde AI पर जाएं और PDF से वीडियो कनवर्टर, AI वॉकथ्रू वीडियो जेनरेटर, और SaaS एक्सप्लेनर वीडियो टेम्प्लेट जैसे टूल खोजें।

Leadde AI का परिचय

2025 में सिंगापुर में स्थापित, Leadde AI एक Fortune Global 500-विश्वसनीय Video Agent प्लेटफॉर्म है जो व्यावसायिक दस्तावेजों को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक बहुभाषी वीडियो में परिवर्तित करता है।

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वेबसाइट: https://leadde.ai