MineScape 2026: Digital Twin और AI द्वारा संचालित

ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया , 29 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Datamine, माइनिंग सॉफ्टवेयर समाधानों में एक विश्वसनीय अग्रणी, अपने अग्रणी सॉफ्टवेयर समाधानों में से एक, MineScape 2026 के एक प्रमुख विकास की घोषणा करते हुए गर्व महसूस करता है। MineScape इकोसिस्टम को डिज़ाइन के अलावा एक निष्पादन-तैयार खदान योजना और सिमुलेशन वातावरण में विस्तार करते हुए, MineScape 2026 Digital Twin क्षमता, तीव्र डिज़ाइन स्वचालन, उन्नत शेड्यूलिंग और AI-सक्षम सहायक को एक कनेक्टेड अनुभव में लाता है।

MineScape, विशेष रूप से कोयला और स्तरीकृत भंडारों के लिए बनाया गया एक एकीकृत खनन सॉफ्टवेयर है। यह एक ही प्लेटफॉर्म पर भूवैज्ञानिक मॉडलिंग, सतह और भूमिगत संचालन दोनों के लिए खदान डिजाइन, सामरिक और लंबी दूरी की शेड्यूलिंग और ड्रोन सर्वेक्षण को जोड़ता है। इन कार्यप्रवाहों को एकीकृत करके, यह उत्पादकता बढ़ाता, अनियोजित कार्यों को कम करता, और परिचालन लागत को कम करते हुए त्वरित और अधिक सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

Digital Twin ऑपरेशनल इंटेलिजेंस

वास्तविक समय के परिचालन डेटा, नियोजन मॉडल और पूर्वानुमान परिदृश्यों को एक एकीकृत निर्णय वातावरण में एकीकृत करते हुए, Digital Twin खनन कार्य की एक गतिशील, निरंतर अपडेट होने वाली डिजिटल प्रतिकृति स्थापित करता है।

क्रियान्वयन से पहले सिमुलेशन को सक्षम करके, टीमें रणनीतियों का परीक्षण, परिणामों का मूल्यांकन और क्षेत्र में संसाधनों को लगाने से पहले जोखिम का मात्रात्मक आकलन कर सकती हैं। यह क्षमता संचालनों को व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाने, योजनाओं को अनुकूलित करने और निर्णयों को पहले से ही प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करती है। इसके परिणामस्वरूप संचालन अधिक सुरक्षित, उत्पादकता में सुधार, परिचालन संबंधी अनिश्चितता कम और खदान से जुड़े हर निर्णय पर अधिक भरोसा होता है।

AI अब एकीकृत है

MineScape में सीधे तौर पर AI को शामिल किया गया है, और यह एक सत्र के दौरान प्राकृतिक भाषा में बातचीत और संदर्भ-जागरूक मार्गदर्शन को सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ता जल्दी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और लिंक किए गए स्रोत सामग्री के माध्यम से उत्तरों को प्रमाणित कर सकते हैं।

MineScape AI चार क्षमताओं को संयोजित करता है: एक Smart Chat Assistant, File Analyzer, Command Executor, और MPL Expert जो MineScape Process Logic (MPL) को जनरेट, इंटरप्रेट और एक्सप्लेन कर सकता है। ये उपकरण समस्या समाधान को गति देते हैं, स्वचालन में सुधार करते हैं और उपयोगकर्ताओं को कार्यप्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और लागू करने में सहायता करते हैं।

इसमें अंतर्निहित सुरक्षा उपाय व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (PII) का पता लगाते और उसे ब्लॉक करते हैं, और Datamine समझौते सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक डेटा का उपयोग कभी भी AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाए।

Scheduling और Rapid Design

Tactical Scheduler जटिल परिचालन निर्णय समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक शक्तिशाली ऑप्टिमाइजेशन सॉल्वर प्रस्तुत करता है, जबकि Minemax Scheduler एकीकरण निर्बाध रणनीतिक योजना के लिए MineScape के भीतर सीधे उन्नत लंबी दूरी की शेड्यूलिंग को सक्षम करता है।

डिजाइन के क्षेत्र में, Rapid Pit, Rapid Ramps, Rapid Dumps, और Rapid Drive स्वचालित, उच्च-दक्षता वाले डिजाइन उपकरणों के माध्यम से खदान लेआउट विकास को नाटकीय रूप से गति प्रदान करते हैं। ये क्षमताएं भू-तकनीकी और परिचालन संबंधी बाधाओं को लागू करते हुए तेज और अधिक सटीक योजना बनाने में सक्षम बनाती हैं - यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजाइन बिना किसी पुनर्कार्य के सीधे डाउनस्ट्रीम शेड्यूलिंग और सिमुलेशन वर्कफ़्लो में प्रवाहित हों।

इसके बारे में और अधिक जानें https://dataminesoftware.com/minescape-by-datamine/

प्रेस पूछताछ:

Datamine

Clara Ferrari

मार्केटिंग मैनेजर

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