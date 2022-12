Minna Bank के कोर सिस्टम के डेवेलपर Zerobank Design Factory द्वारा फुल-क्लाउड बैंकिंग सिस्टम की पेशकश

गुरूग्राम, भारत, 30 नवंबर, 2022 /PRNewswire/ -- Zerobank Design Factory Co., Ltd. (ZDF), जो कि Fukuoka Financial Group, की एक सहायक कंपनी है, ने घोषणा की है कि यह फुल-क्लाउड बैंकिंग सिस्टम की पेशकश शुरू करेगी। यह सिस्टम उस कोर सिस्टम पर आधारित होगा जिसे ZDF और Accenture ने Minna Bank के लिए विकसित किया है। ZDF यह सिस्टम घरेलू और विदेशी वित्तीय संस्थानों, तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय व्यवसायों को उपलब्ध कराएगी जो नई बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के इच्छुक हैं। वैश्विक वित्तीय उद्योग में डिज़िटल रूपांतरण को बढ़ावा देते हुए, 'हर किसी को मूल्यवान संपर्क प्रदान करने' का अपना मिशन साकार करना ZDF का ध्येय है।

सिस्टम का अवलोकन

यह सिस्टम व्यवसायों को एकदम शुरूआत से लेकर क्लाउड तक बैंकिंग सिस्टम्स को तेजी से निर्मित करने में सक्षम बनाएगा, जिससे वे प्रत्येक ग्राहक के लिए अनुकूलित अपनी वित्तीय सेवाओं का तेजी से विस्तार कर सकेंगे। सभी सेवाएं, एक शिक्षाप्रद उपयोक्ता इंटरफेस के माध्यम से, जो कि खाते खोलना, पैसे जमा करना, पैसे ट्रांसफर करना और लोन के लिए आवेदन करना बहुत सरल बनाता है, एक स्मार्टफोन पर पूरी की जा सकती हैं। इसके अलावा, सिस्टम में एक एनालिटिक्स इंजन है जो ऑपरेटर को खाता प्रक्रियाएं जैसे कि जमा और निकासी, ब्याज लगना, और शुल्क आदि को देखने की सुविधा देता है जिससे प्रत्येक ग्राहक के लिए बेहतर व्यक्तिगत पेशकश की जा सकती हैं। ये नई तरह की डिज़िटल सेवाएं और नए ग्राहक अनुभव, कारपोरेट मूल्य में वृद्धि करेंगे।

तकनीकी विशेषताएं

सिस्टम का आर्किटेक्चर, एक सार्वजनिक क्लाउड का उपयोग करते हुए विस्तारक्षमता, फाल्ट सहनशीलता, और लोचशीलता सुनिश्चित करता है। शिथिल ढंग से जुड़ी माइक्रोसेवाओं और API आर्किटेक्चर को शामिल करने वाले डिज़ाइन के कारा इस पर निर्मित ऐप्लिकेशंस को लचीले ढंग से विकसित किया जा सकता है। सुचारू ढंग से लागू करने के लिए, कार्यक्षम विकास और संचालन के लिए संबंधित एसेट्‌स भी है, जिनमें पाइपलाइनें और संपत्ति प्रबंधन (एसेट मैनेजमेन्ट) शामिल हैं। इसके अलावा, BaaS प्लेटफार्म, एक API एकीकरण सिस्टम जो कि FAPI अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है, यह API प्रदाताओं और साझेदार व्यवसायों से आसान एकीकरण सक्षम बनाता है जो नई सेवाएं निर्मित करने में रूचि रखते हों। इस सिस्टम विकास पहल को Japan Financial Innovation Award 2020 में भव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

Google Cloud, Google LLC का ट्रेडमार्क है

Kenichi Nagayoshi, प्रेसिडेंट और CEO, ZDF और Minna Bank ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा:

"जापान के पहले डिज़िटल बैंक के रूप में मई 2021 में खुला Minna Bank, अपने लक्ष्य वाली डिज़िटल प्रेरित पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है जिसके पहले ही वर्ष में 1 मिलियन ऐप डाउनलोड किए गए और 400,000 खाते खोले गए। इस अवधि के दौरान, हमने Accenture के साथ मिलकर काम करना जारी रखते हुए डिज़िटल बैंकों द्वारा अपेक्षित सिस्टम्स, फंक्शन्स और डिज़ाइनों का अपना ज्ञान बढ़ाया और उसी के हिसाब से अपनी तकनीक को अपडेट किया। हमें पता था कि यह फुल क्लाउड सिस्टम, बैंकिंग व्यवसाय में आने की इच्छुक कंपनियों के सामने आने वाली अनेक चुनौतियों का समाधान है। विविध उद्योग क्षेत्रों में ग्राहकों के साथ हमारे सफल अनुभव को साझा करते हुए, हमें उम्मीद है कि जापान और विदेशों में डिज़िटल बैंकिंग के विकास में हम योगदान करेंगे।"

Zerobank Design Factory (ZDF) के बारे में

ZDF सिस्टम विकास कंपनी है जिसने Minna Bank के कोर सिस्टम को निर्मित किया है, और यह जापान में सार्वजनिक क्लाउड पर कोर बैंकिंग सिस्टम निर्मित करने वाली पहली डेवेलपर है, ZDF, Fukuoka Financial Group के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

https://www.zdf.jp/en/

Minna Bank के बारे में

Minna Bank, Ltd. जापान का पहला डिज़िटल बैंक है जिसने 28 मई 2021 को वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया। जापानी भाषा में Minna Bank का अर्थ "हर किसी के लिए एक बैंक" होता है। "हर किसी के लिए मूल्यवान कनेक्शन प्रदान करना" इसका मिशन है। Minna Bank वित्तीय सेवा उद्योग में अग्रणी बनने, उपभोक्ताओं, और व्यावसायिक ग्राहकों, और विविध समुदायों को शामिल करते हुए परिवेश निर्मित करने व जोड़ने के लिए तत्पर है। Minna Bank, Fukuoka Financial Group के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। https://corporate.minna-no-ginko.com/information/corporate/2021/01/14/14/?wovn=en

Fukuoka Financial Group के बारे में

Fukuoka Financial Group, Inc. (FFG, TOKYO:8354), 2007 में स्थापित, जापान का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वित्तीय समूह है। FFG का व्यापक नेटवर्क पूरे क्यूशू क्षेत्र में फैला हुआ है। FFG डिज़िटल रूपातरण (DX) रणनीति को सक्रियता से आगे बढ़ा रहा है, और इसने Minna Bank की स्थापना की है, जो आम जनता के लिए निर्मित जापान का पहला डिज़िटल बैंक है।

https://www.fukuoka-fg.com/en/

SOURCE Zerobank Design Factory