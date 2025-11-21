National Cancer Institute ने प्रमुख प्रोटोकॉल संगठनों के लिए चिकित्सा और नैदानिक डेटा की बेजोड़ निरंतरता लाने के लिए Medidata के साथ साझेदारी का विस्तार किया

Medidata Data Experience की प्रस्तुति National Cancer Institute के प्रमुख प्रोटोकॉल संगठनों को रोगियों के लिए जीवन रक्षक दवाओं के विकास में तेजी लाने में सक्षम बनाएगी।

सिंगापुर, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- जीवन विज्ञान उद्योग के लिए नैदानिक परीक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता Dassault Systèmes के ब्रांड Medidata , ने आज घोषणा की कि Medidata Health Record Connect और Medidata Rave Companion , जो दोनों Medidata Data Experience के अभिन्न घटक हैं, National Cancer Institute (NCI) लीड प्रोटोकॉल ऑर्गनाइजेशन (LPO) के चयनित समूह के लिए उपलब्ध होंगे। ये समाधान इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) सिस्टमों से रोगियों के डेटा को स्वचालित रूप से Medidata Platform में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होता है, चिकित्सा और नैदानिक अंतर्दृष्टि के नए स्तर उपलब्ध होते हैं, और साइटों को रोगियों की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है।

"कई वर्षों से, उद्योग ने नैदानिक अध्ययनों में EHR का उपयोग करने के लिए एक स्केलेबल तरीके के साथ संघर्ष किया है। Medidata के डेटा एक्सपीरियंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Wayne Walker, ने कहा, "Health Record Connect और Companion के साथ, हम अंततः NCI LPOs के लिए उस चुनौती का समाधान कर रहे हैं। शोध स्थलों के लिए दोहराव वाले कार्यों को कम करके, हम न केवल रोगियों के लिए परीक्षणों में भाग लेना आसान बना रहे हैं, बल्कि समयसीमा में भी तेजी ला रहे हैं और समग्र डेटा गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी चिकित्सा को अधिक विश्वसनीय तरीके से मार्केट में लाने तथा शोधकर्ताओं और रोगियों दोनों के अनुभव को बेहतर बनाने में एक क्रांतिकारी कदम है।"

Health Record Connect और Rave Companion, नैदानिक परीक्षण स्थल के EHR डेटा तक पहुंच को सरल बनाते हैं और नैदानिक परीक्षण स्थल डेटा प्रविष्टि कार्यों को स्वचालित और सटीक रूप से पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। साइट और रोगी डेटा संग्रहण दोनों को सपोर्ट और NCI LPOs को 90% तक तेजी से डेटा इनपुट करने की क्षमता प्रदान करते हुए ये समाधान संपूर्ण डेटा अनुभव के साथ सहजता से एकीकृत हैं।

Medidata ने पिछले 17 वर्षों से NCI Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP) अध्ययन पोर्टफ़ोलियो को Medidata Platform पर उपकरणों के साथ सपोर्ट किया है, जिससे सहयोग मजबूत हुआ है और NCI के नैदानिक संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता सुदृढ़ हुई है।

Medidata Data Experience और इसके समाधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यहाँ जाएँ।

Medidata का परिचय

नैदानिक परीक्षणों को सपोर्ट करने के लिए Medidata डिजिटल समाधानों के माध्यम से बेहतर उपचार और स्वस्थ लोगों को सशक्त बना रहा है। 36,000 से अधिक परीक्षणों और 11 मिलियन रोगियों में 25 वर्षों के अभूतपूर्व टेक्नोलॉजीकल नवाचार का उत्सव मनाते हुए, Medidata उद्योग में अग्रणी विशेषज्ञता, विश्लेषण-संचालित जानकारियाँ और उद्योग में सबसे बड़े नैदानिक परीक्षण डेटा सेटों में से एक प्रदान करता है। लगभग 2,300 ग्राहकों के 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता, रोगियों के अनुभवों को बेहतर बनाने, नैदानिक सफलताओं में तेजी लाने और चिकित्सा को मार्केट में तेजी से लाने के लिए Medidata के निर्बाध, शुरू-से-अंत-तक के प्लेटफॉर्म पर विश्वास करते हैं। Dassault Systèmes ब्रांड (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), के Medidata का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है और इसे Everest Group और IDC द्वारा अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। www.medidata.com पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। हमारा नवीनतम पॉडकास्ट, from Dreamers to Disruptors सुनें, और @Medidata पर हमारा अनुसरण करें।

Dassault Systèmes का परिचय

मानव प्रगति के लिए Dassault Systèmes एक उत्प्रेरक है। 1981 से, कंपनी ने उपभोक्ताओं, रोगियों और नागरिकों के वास्तविक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वर्चुअल दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाई है। Dassault Systèmes के 3DEXPERIENCE प्लेटफ़ार्म के साथ, सभी उद्योगों में, सभी आकारों के 370,000 ग्राहक सहयोग, कल्पना और सार्थक प्रभाव उत्पन्न करने वाले स्थायी नवाचारों का निर्माण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये यहाँ जाएँ: www.3ds.com .

National Cancer Institute (NCI) का परिचय

NCI, कैंसर की व्यापकता में नाटकीय रूप से कमी लाने और कैंसर से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए National Cancer Program और NIH के प्रयासों का नेतृत्व करता है। NCI अनुदान और अनुबंधों के माध्यम से बाह्य रूप से कैंसर अनुसंधान और प्रशिक्षण की एक विस्तृत रेंज को सपोर्ट करता है। Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP) नैदानिक परीक्षणों की एक विस्तृत रेंज को मैनेज करता है, जो पूर्व-नैदानिक खोज और विकास तथा Cancer Treatment and Diagnosis (DCTD) प्रोग्रामों के अन्य प्रभाग द्वारा पोषित जैव सांख्यिकी विशेषज्ञता के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत होते हैं। एक बार जब कोई उपचार दृष्टिकोण पूर्व-नैदानिक परीक्षण में आशाजनक प्रभावकारिता और पर्याप्त सुरक्षा प्रदर्शित कर देता है, तो CTEP-समर्थित नैदानिक परीक्षण नेटवर्क और संसाधन, चिकित्सा को प्रथम मानव सुरक्षा परीक्षणों से लेकर निश्चित, यादृच्छिक, नियंत्रित परीक्षणों तक ले जा सकते हैं। दक्षता में सुधार और लागत कम करते हुए, CTEP अन्य NCI-समर्थित नैदानिक परीक्षण नेटवर्कों के लिए केंद्रीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट भी प्रदान करता है। कैंसर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया NCI की वेबसाइट cancer.gov पर जाएँ या NCI के संपर्क केंद्र पर 1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) पर कॉल करें।

