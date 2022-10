NEC ने उन्नत एआई अनुसंधान के लिए जापान के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटरों में से एक के लिए Supermicro जीपीयू सिस्टम का चयन किया

समाधान एआई (AI) प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एआई परफारमेंस के 580 PetaFLOPS जोड़ता है और Supermicro के व्यापक पोर्टफोलियो व बड़े पैमाने पर एआई समग्र समाधानों में प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाता है

सैन जोस, कैलिफोर्निया, 10 अक्तूबर, 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (नैस्‍डेक: SMCI), जो क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/एज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता कंपनी है, घोषणा कर रही है कि NEC कॉर्पोरेशन ने 116 से अधिक Supermicro जीपीयू सर्वरों का चयन किया है जिनमें डुअल सॉकेट 3rd Gen Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर और प्रत्येक में आठ NVIDIA A100 80GB जीपीयू हैं। इसके पर‍िणामस्‍वरूप, Supermicro जीपीयू सर्वर लाइन में नवीनतम और सबसे शक्तिशाली Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर और NVIDIA के सबसे उन्नत एआई (AI) जीपीयू शामिल हो सकते हैं।

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा, "Supermicro अपने विश्वव्यापी एआई प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 580 PFLOPS एआई प्रशिक्षण ताकत प्रदान करने के लिए रोमांचित है।" "Supermicro जीपीयू सर्वर NEC Corporation में स्थापित किए गए हैं और इनका उपयोग अत्याधुनिक एआई (AI) अनुसंधान में क‍िया जाता है। हमारे सर्वर उच्चतम प्रदर्शन करने वाले सीपीयू और जीपीयू का उपयोग करके सबसे अधिक मांग वाले एआई वर्कलोड के लिए डिजाइन किए गए हैं। हम अपने उन्नत रैक-स्केल सर्वर समाधानों के जर‍िए दुनिया भर के अग्रणी ग्राहकों के साथ काम करना जारी रखते हैं ताक‍ि वे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को तेजी से व और अधिक कुशलता से प्राप्त कर सकें।"

एआई अनुसंधान के लिए NEC सुपरकंप्यूटर का उपयोग एआई विकास में इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने व उसे और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। 580 PFLOPS से अधिक परफारमेंस के साथ यह एआई सुपरकंप्यूटर जापान के उद्योग में सबसे बड़ा बन जाएगा। NEC में सैकड़ों एआई शोधकर्ता पहले से ही सिस्टम के एक भाग का उपयोग कर रहे हैं। Supermicro के 580 PFLOPS सिस्टम को जोड़ने से यह एआई के लिए समर्पित, जापान का अग्रणी अनुसंधान और विकास पर‍िवेश बन जाएगा जो अधिक उन्नत एआई एल्गोरिदम के विकास में तेजी लाने में मदद करेगा। यह समाधान NVIDIA HGX™ AI सुपरकंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसमें NVIDIA NVLink® व NVIDIA NVSwitch™ शामिल हैं।

NEC के वरिष्ठ एआई प्लेटफॉर्म आर्किटेक्ट ताकातोशी कितानो ने कहा, "NEC कॉर्पोरेशन, Supermicro जीपीयू सर्वरों का उपयोग से अग्रणी अनुसंधान का संचालन करके एआई क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।" "Supermicro जीपीयू सर्वर अत्यधिक एक्स्टेंसिबल और अनुकूलन योग्य है, जिससे भविष्य में एआई अनुसंधान के व‍िकास में सिस्टम को लचीले ढंग से विकसित करने की अनुमति मिलती है। हम अपने एआई अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए Supermicro के साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं।"

विशेष रूप से, Supermicro के नए सिस्टम में SYS-420GP-TNAR सर्वर शामिल है, जो बड़े पैमाने पर वितरित लर्निंग ऐप्‍लीकेशंस के लिए अनुकूलित है। प्रत्येक सर्वर में दो Intel Xeon Platinum 8358 प्रोसेसर (32 कोर, 2.6 GHz), 1TB मेमोरी और आठ NVIDIA A100 80GB Tensor Core जीपीयू शामिल हैं। प्रत्येक सर्वर में डेटा के लिए 1.9TB NVMe एसएसडी और चार 7.6TB NVMe एसएसडी लोकल स्‍टोरेज होते हैं। सर्वर के बीच इंटरकनेक्ट में पांच NVIDIA ConnectX-6 सिंगल पोर्ट इंटरफेस और स्टोरेज के लिए एक NVIDIA ConnectX-6 डुअल-पोर्ट इंटरफेस होता है।

NEC कैसे Supermicro जीपीयू सर्वर का उपयोग कर रहा है, इस बारे में और अधिक जानने के लिए कृपया देखें: NEC एआई अनुसंधान बढ़ाने के लिए Supermicro सर्वर का उपयोग करता है

Supermicro GPU सर्वर के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां देखें: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

