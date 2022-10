NEC selecteert GPU-systemen van Supermicro voor een van Japans grootste supercomputers voor geavanceerd AI-onderzoek

De oplossing voegt 580 PetaFLOPS aan AI-prestatie toe om te voldoen aan de groeiende vraag naar AI-training en maakt gebruik van Supermicro's uitgebreid portfolio en bewezen staat van dienst voor grootschalige totale AI-oplossingen

SAN JOSE, Californië, 10 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt aan dat NEC Corporation meer dan 116 Supermicro GPU-servers heeft geselecteerd die schaalbare Intel Xeon-processors met twee sockets van de derde generatie bevatten, telkens met acht NVIDIA A100-GPU's van 80 GB. Bijgevolg kan de Supermicro GPU-serverlijn de nieuwste en krachtigste schaalbare Intel Xeon-processors en de meest geavanceerde AI GPU's van NVIDIA bevatten.

"Supermicro is verheugd om nog eens 580 PFLOPS aan AI-trainingskracht te leveren aan zijn wereldwijde AI-installaties", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Er zijn GPU-servers van Supermicro geïnstalleerd bij NEC Corporation en deze worden gebruikt om hypermodern AI-onderzoek uit te voeren. Onze servers zijn ontworpen voor de meest veeleisende AI-workloads met behulp van de best presterende CPU's en GPU's. We blijven samenwerken met toonaangevende klanten over de hele wereld om hun zakelijke doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken met onze geavanceerde rack-scale serveroplossingen."

De NEC-supercomputer voor AI-onderzoek wordt gebruikt om de reputatie in AI-ontwikkeling te behouden en versterken. Deze AI-supercomputer wordt de grootste in de branche in Japan, met een prestatie van meer dan 580 PFLOPS. Bij NEC maken al honderden AI-onderzoekers gebruik van een deel van het systeem. Door het 580 PFLOPS-systeem van Supermicro toe te voegen wordt het Japans toonaangevende onderzoeks- en ontwikkelingsomgeving die zich toelegt op AI, wat de ontwikkeling van meer geavanceerde AI-algoritmen zal helpen versnellen. Deze oplossing is gebaseerd op het NVIDIA HGX™ AI-supercomputerplatform dat NVIDIA NVLink® en de NVIDIA NVSwitch™ omvat.

"NEC Corporation leidt de AI-revolutie door toonaangevend onderzoek te doen met behulp van GPU-servers van Supermicro", zegt Takatoshi Kitano, Senior AI Platform Architect bij NEC. "De GPU-server van Supermicro is uiterst uitbreidbaar en aanpasbaar, waardoor het systeem flexibel kan evolueren naarmate toekomstig AI-onderzoek zich ontwikkelt. We blijven nauw samenwerken met Supermicro om ons AI-onderzoek te bevorderen."

De nieuwe systemen van Supermicro omvatten met name de SYS-420GP-TNAR- -server, die is geoptimaliseerd voor grootschalige gedistribueerde leertoepassingen. Elke server bevat twee Intel Xeon Platinum 8358-processors (32 core, 2,6 GHz), 1 TB geheugen en acht NVIDIA A100 80 GB Tensor Core GPU's. De lokale opslag in elke server bestaat uit een 1,9 TB NVMe SSD en vier 7,6 TB NVMe SSD's voor data. De onderlinge verbinding tussen servers bestaat uit vijf NVIDIA ConnectX-6 Single Port-interfaces en één enkele NVIDIA ConnectX-6-interface met twee poorten voor opslag.

Ga voor meer informatie over hoe NEC GPU-servers van Supermicro gebruikt naar: NEC AI gebruikt Supermicro-servers om AI-onderzoek te vergroten

Ga voor meer informatie over de GPU-servers van Supermicro naar: https://www.supermicro.com/en/products/gpu

