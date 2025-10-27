NUTS 2025 में विश्व के अग्रणी पोशण शोधकर्ताओं ने नट्स और सूखे मेवों पर भविष्य के अनुसंधान पर चर्चा की

रीस, स्पेन, 27 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- पूरे विश्व के प्रमुख स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने नट्स और सूखे मेवों पर अनुसंधान में नई प्राथमिकताओं और दिशाओं की पहचान की है, और उनके सेवन को बेहतर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य, हृदय स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, प्रतिरक्षा प्रणाली, हड्डियों के स्वास्थ्य और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से जोड़ने वाले बढ़ते प्रमाणों पर प्रकाश डाला है। विशेषज्ञों के गट माइक्रोबायोम और अखरोट के सेवन के बायोमार्करों पर उभरते निष्कर्षों का भी पता लगाया है।

ये निष्कर्ष International Nut and Dried Fruit Council (INC) द्वारा 9-10 अक्टूबर, 2025 को आयोजित NUTS 2025 सम्मेलन से सामने आए थे। इस इवेंट का आयोजन Rovira i Virgili University, Pere Virgili Institute of Health Research और CIBERobn द्वारा किया गया था, तथा इसकी अध्यक्षता World Forum for Nutrition Research and Dissemination के अध्यक्ष Prof. Jordi Salas-Salvadó ने की थी।

विशेषज्ञों ने लोगों के सामने आने वाली मुख्य स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ-साथ संभावित अंतर्निहित तंत्रों के संबंध में नट्स और सूखे मेवों पर नवीनतम अनुसंधान प्रस्तुत किया था।

इवेंट के दौरान, INC द्वारा वित्तपोषित NUTPOOL अध्ययन का अपडेट प्रस्तुत किया गया था। यह वैश्विक पहल, नट्स के सेवन के स्वास्थ्य लाभों पर वैज्ञानिक प्रमाण को मजबूत करने के लिए विभिन्न समूहों के लगभग एक मिलियन व्यक्तियों के डेटा को जोड़ती है। चर्चाओं में प्रारंभिक प्राथमिकता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में नट्स के लिए स्वास्थ्य दावा प्राप्त करने के मार्ग की भी खोज की गई, तथा बाद में अन्य क्षेत्रों में भी प्रयासों का विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

भविष्य को देखते हुए, शोधकर्ताओं ने मधुमेह की रोकथाम को भविष्य के अनुसंधान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में पहचाना, जिसके बाद संज्ञानात्मक कार्य और गट माइक्रोबायोटा को स्थान मिला। इस संदर्भ में और नट्स ग्लूकोज मेटामेटाबॉलिज़्म पर प्रभाव डाल सकने वाले मौजूदा वैज्ञानिक साक्ष्यों मे मद्देनज़र मधुमेह की रोकथाम में नट्स के सेवन के लाभों का पता लगाने के लिए एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय बहुकेंद्रीय परीक्षण का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार का अध्ययन, वैज्ञानिक समाजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के आधिकारिक आहार संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे न केवल हृदय संबंधी लाभ के लिए बल्कि मधुमेह की रोकथाम में भी नट्स के सेवन की अनुशंसा की जा सकेगी। इससे आधिकारिक स्वास्थ्य दावा प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।

Prof. Jordi Salas-Salvadó ने कहा, "इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक में पूरे विश्व के 28 शीर्ष अनुसंधानकर्ता एकत्रित हुए, ताकि नट्स और सूखे मेवों के बारे में उपलब्ध जानकारियों की समीक्षा की जा सके - और, महत्वपूर्ण रूप से, यह निर्धारित किया जा सके कि विज्ञान को आगे किस दिशा में जाना चाहिए।"

INC के कार्यकारी निदेशक, Goretti Guasch, ने कहा, "पोषण अनुसंधान INC के लक्ष्य का मूल है। पूरे विश्व में नट्स के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उनके स्वास्थ्य लाभों पर वैज्ञानिक प्रमाण को मजबूत करना आवश्यक है।"

