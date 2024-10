NVIDIA GB200 NVL72 और NVIDIA HGX B200 सिस्टम द्वारा संचालित AI डेटा सेंटर के लिए Supermicro के लिक्विड-कूल्ड SuperCluster, ऊर्जा-कुशल एक्सास्केल कंप्यूटिंग का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं

Supermicro के शुरू-से-अंत-तक लिक्विड-कूल्ड समाधानों के NVIDIA Blackwell प्लेटफॉर्म के साथ उद्योग के दीर्घकालिक AI डेटा सेंटर में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 17 अक्टूबर, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), जो AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, NVIDIA Blackwell प्लेटफॉर्म के साथ लिक्विड-कूल्ड डेटा सेंटर में उद्योग के परिवर्तन को गति दे रहा है, ताकि नए AI इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए ऊर्जा-दक्षता का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया जा सके। Supermicro के उद्योग-अग्रणी शुरू-से-अंत-तक लिक्विड-कूलिंग समाधान सिंगल रैक में एक्सास्केल कंप्यूटिंग के लिए NVIDIA GB200 NVL72 प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हैं और चौथी तिमाही के अंत में उन्होंने पूरे पैमाने पर उत्पादन के लिए चुनिंदा ग्राहकों के लिए सैंपलिंग शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में घोषित किए गए Supermicro X14 और H14 4U लिक्विड-कूल्ड सिस्टम और 10U एयर-कूल्ड सिस्टम NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टम के लिए उत्पादन के लिए तैयार हैं।

Nvidia Blackwell AI End-to-End Solutions

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "हम दीर्घकालिक AI कंप्यूटिंग के भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे लिक्विड-कूल्ड AI समाधानों को विश्व की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी AI इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है व जून 2024 से लेकर आज तक 2000 से अधिक लिक्विड-कूल्ड रैक भेजे जा चुके हैं। Supermicro का NVIDIA Blackwell प्लेटफॉर्म के साथ शुरू-से-अंत-तक लिक्विड-कूलिंग समाधान, अगली पीढ़ी के GPUs की कम्प्यूटेशनल शक्ति, लागत-प्रभावशीलता और ऊर्जा-दक्षता को अनलॉक करता है, जैसे कि वे जो NVIDIA GB200 NVL72 का हिस्सा हैं, और जो सिंगल रैक में निहित एक एक्सास्केल कंप्यूटर है। Supermicro का सर्वसमावेशी ऑन-साइट सेवाओं, प्रबंधन सॉफ्टवेयर और वैश्विक विनिर्माण क्षमता, ग्राहकों को सबसे शक्तिशाली और टिकाऊ AI समाधानों के साथ डेटा सेंटरों में परिवर्तन लाकर विशिष्ट लाभ उपलब्ध करवाने के साथ-साथ लिक्विड-कूल्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापन में व्यापक अनुभव है।"

https://www.supermicro.com/en/solutions/ai-supercluster

NVIDIA GB200 NVL72 प्लेटफॉर्म-आधारित सिस्टमों के लिए Supermicro के लिक्विड-कूल्ड SuperClusters में नए उन्नत इन-रैक या इन-रो कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स (CDUs), और एक 1U फॉर्म फैक्टर में दो NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips युक्त कंप्यूट ट्रे के लिए डिज़ाइन किए गए कस्टम कोल्ड प्लेट्स सम्मिलित हैं। Supermicro का NVIDIA GB200 NVL72 द्वारा Supermicro के शुरू-से-अंत-तक लिक्विड-कूलिंग समाधान के साथ सिंगल रैक में एक्सास्केल AI कंप्यूटिंग क्षमताएं प्रदान की जाती है। रैक समाधान में NVIDIA की पांचवीं पीढ़ी के NVLink नेटवर्क से परस्पर जुड़े 72 NVIDIA Blackwell GPUs और 32 NVIDIA Grace CPU होते हैं। NVIDIA NVLink स्विच सिस्टम अत्यंत कम विलंबता के साथ 130 टेराबाइट प्रति सेकंड (TB/s) की कुल GPU संचार सुविधा प्रदान करती है, जिससे AI और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) कार्यभारों के लिए प्रदर्शन में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, Supermicro हाल ही में घोषित NVIDIA GB200 NVL2 प्लेटफॉर्म, 2U एयर-कूल्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें दो NVIDIA Blackwell GPUs और दो NVIDIA Grace CPUs को कसकर जोड़ा गया है, जो कि बड़े LLM इंफरेंस, RAG, डेटा प्रोसेसिंग और HPC एप्लीकेशनों जैसे विविध कार्यभारों के साथ आसान तैनाती के लिए उपयुक्त हैं।

Supermicro के अग्रणी 4U लिक्विड-कूल्ड सिस्टम और नए 10U एयर-कूल्ड सिस्टम अब NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और उत्पादन के लिए तैयार हैं। नव विकसित कोल्ड प्लेट्स और 250kW क्षमता वाली इन-रैक कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट 8-GPU सिस्टम के प्रदर्शन और दक्षता को अधिकतम करती है, तथा सिंगल 48U रैक में 64x 1000W NVIDIA Blackwell GPUs और 16x 500W CPUs प्रदान करती है। नए 10U एयर-कूल्ड सिस्टमों में से 4 को एक रैक में स्थापित और पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है, जिसका घनत्व पिछली पीढ़ी के समान ही होता है, और जो 15x इंफरेंस और 3x प्रशिक्षण प्रदर्शन प्रदान करता है।

SuperCloud Composer सॉफ्टवेयर, Supermicro का सर्वसमावेशी डेटा सेंटर प्रबंधन प्लेटफॉर्म, लिक्विड-कूल्ड सिस्टम और रैक, कूलैन्ट वितरण इकाइयों और कूलिंग टावरों पर दबाव, नमी, पंप और वाल्व की स्थिति आदि सहित महत्वपूर्ण जानकारी की निगरानी के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। SuperCloud Composer का Liquid Cooling Consult Module (LCCM) परिचालन लागत को अनुकूलित करता है और लिक्विड-कूल्ड डेटा सेंटरों की अखंडता का प्रबंधन करता है।

मल्टी-ट्रिलियन पैरामीटर AI मॉडल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए, NVIDIA Blackwell प्लेटफॉर्म के लिए 800Gb/s नेटवर्किंग प्राप्त करने के लिए Supermicro 400Gb/s पर NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs और NVIDIA ConnectX®-7, NVIDIA ConnectX®-8, Spectrum™-4, और NVIDIA Quantum-3 सहित InfiniBand और Ethernet दोनों के लिए नेटवर्किंग नवाचारों को अपनाने में सबसे आगे है। Supermicro के 4U लिक्विड-कूल्ड और 8U एयर-कूल्ड NVIDIA HGX H100 और H200 सिस्टम क्लस्टर के साथ NVIDIA Spectrum-X™ Ethernet अब तक की सबसे बड़ी AI तैनाती में से एक को शक्ति प्रदान करता है।

प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC) से लेकर पूर्ण पैमाने पर तैनाती तक, Supermicro एक वन-स्टॉप शॉप है, जो सभी आवश्यक टेक्नोलॉजियां, लिक्विड-कूलिंग, नेटवर्किंग समाधान और ऑनसाइट इंस्टॉलेशन सेवाएं प्रदान करता है। Supermicro एक सर्वसमावेशी, इन-हाउस-डिज़ाइन किया गया लिक्विड-कूलिंग इकोसिस्टम प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न GPUs, CPUs और मेमोरी मॉड्यूल के लिए अनुकूलित कस्टम-डिज़ाइन किए गए कोल्ड प्लेट्स के साथ-साथ कई CDU फॉर्म फैक्टर और क्षमता, मैनिफोल्ड्स, होज़, कनेक्टर, कूलिंग टॉवर और मॉनिटरिंग और प्रबंधन सॉफ़्टवेयर होते हैं। यह शुरू-से-अंत-तक समाधान रैक-स्तरीय कॉन्फ़िगरेशन में सहजता से एकीकृत हो जाता है, जिससे सिस्टम दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, थर्मल थ्रॉटलिंग में कमी आती है, और साथ ही AI के युग में डेटा सेंटर संचालन के स्वामित्व की कुल लागत (TCO) और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों में कमी आती है।

2024 OCP Global Summit में Supermicro

NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टम के साथ नया X14 4U लिक्विड-कूल्ड सिस्टम

Supermicro का SuperCluster NVIDIA GB200 NVL72 प्लेटफॉर्म 4

NVIDIA HGX H200 8-GPU सिस्टम के साथ H13 4U लिक्विड-कूल्ड सिस्टम

X14 JBOF सिस्टम

OCP DC-MHS डिज़ाइन के साथ X14 1U CloudDC

OCP Global Summit बूथ #21, सैन जोस, कैलिफोर्निया, 15-17 अक्टूबर, 2024 पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए Cloud से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए, Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और भी अधिक समर्थ बनाती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, Storage, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2531103/Supermicro_Nvidia_Blackwell_AI.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg