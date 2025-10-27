Omdia: Viettel ने पूरी तरह से स्व-विकसित 5G Core नेटवर्क और बड़े पैमाने पर कमर्शियल परिनियोजन के साथ एक बड़ी सफलता हासिल की

Viettel High Tech

27 Oct, 2025, 08:08 IST

हनोई, वियतनाम, 27 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- वैश्विक टेक्नोलॉजी अनुसंधान और सलाहकार फ़र्म Omdia ने अपनी निम्न वार्षिक रिपोर्ट में विश्व की शीर्ष कोर नेटवर्क कंपनियों के साथ Viettel को विश्व के अग्रणी 4G/5G कोर नेटवर्क प्रदाताओं में से एक के रूप में मान्यता दी है: "Market Landscape: Core Vendors - 2025"। इस वर्ष कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजियों में अपनी तीव्र प्रगति और रणनीतिक निवेश को दर्शाने वाली Viettel एकमात्र नई प्रवेशक है।

Omdia के अनुसार, मूल्यांकन दो आयामों पर आधारित है: व्यवसाय प्रदर्शन और पोर्टफ़ोलियो की व्यापकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता। Viettel को मजबूत टेक्नोलॉजीकल क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपने वैश्विक प्रभाव का विस्तार करने वाली कंपनियों के "Upcoming Vendors" ग्रुप में रखा गया है। अपने "स्वायत्त - खुले - इंटेलिजेंट" दृष्टिकोण के माध्यम से, Viettel ने सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क और एंटरप्राइज़ Private 5G परिनियोजनों, दोनों को सपोर्ट करने वाला एक पूर्ण 5G Core इकोसिस्टम विकसित किया है।

Omdia ने टिप्पणी की है कि उन्नत नेटवर्क कार्यों, नए बिज़नेस मॉडल को सक्षम और डिज़िटल संप्रभुता को मजबूत करते हुए 5G कोर नेटवर्क में दक्षता प्राप्त करना, एक रणनीतिक उपलब्धि है।

Viettel High Tech के CEO, Nguyen Minh Quang, ने कहा: "Omdia से मान्यता प्राप्ति एक सकारात्मक संकेत है, जो 5G कोर टेक्नोलॉजी में दक्षता प्राप्त करने की दिशा में Viettel के प्रारंभिक कदमों का सही दिशा में अग्रसर होना दर्शाता है। कोर नेटवर्क में दक्षता प्राप्त करने से दूरसंचार से लेकर उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में नई सेवाओं को तेजी से लागू करने के अवसर खुलते हैं। हम इसे एक प्रेरणा और देश के विकास में विश्व के सामने धीरे-धीरे Make in Vietnam समाधान प्रस्तुत करते हुए अपना योगदान जारी रखने का प्रयास मानते हैं।"

Viettel ने 2019 में 5G कोर टेक्नोलॉजियों पर शोध करना शुरू किया था। 2023 तक, यह सिस्टम परीक्षण के लिए चालू हो गया था, और 5G के कमर्शियल लॉन्च के बाद, इसने कई मिलियन 5G NSA और 5G SA सब्स्क्राइबरों को सपोर्ट किया है। Viettel High Tech के पास अब चार प्रमुख टेक्नोलॉजियों का स्वामित्व है, उसने आठ अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्र प्रकाशित और एक U.S. पेटेंट तथा ग्यारह वियतनाम पेटेंट दायर किए हैं। एशिया में उभरते टेलीकॉम टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में वियतनाम की स्थिति मजबूत करते हुए कंपनी द्वारा 6G कोर, AI और स्वायत्त नेटवर्कों में अनुसंधान एवं विकास में विस्तार करना जारी है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2804332/OMDIA_RECOGNIZES_VIETTEL_AS_A_RISING_GLOBAL_CORE_NETWORK_VENDOR.jpg

