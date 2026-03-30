Organon ने 2026 Her Health Grants के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में Women's Health की प्रगति को गति प्रदान की

सिडनी, 30 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Organon Asia Pacific Cluster ने आज, इस क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी पहलों को मजबूत और विस्तारित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 2026 Her Health Grant प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधूरी आवश्यकतों का सामना कर रहे क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए पहुंच, समानता और सूचित विकल्प का विस्तार करने वाले संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए Her Health Grants डिज़ाइन किए गए हैं।

इस वर्ष, Organon के एशिया-प्रशांत क्लस्टर में पांच गैर-लाभकारी संगठनों को Her Health Grant के लिए आवेदन प्राप्त करने में सफलता मिली, जो Organon के वैश्विक मिशन, विशेषत: यौन, प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य के संबंध में, हमारे क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है।

इस वर्ष के अनुदान दौर में पूरे क्षेत्र से विविध समुदायों में महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए विशेषज्ञता, नवाचार और समुदाय-नेतृत्व वाली प्रतिबद्धता की गहराई को प्रदर्शित करते हुए असाधारण रूप से अत्याधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। Organon सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट प्रस्तावों और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए सार्थक, स्थायी प्रभाव प्रदान करने के प्रति उनके समर्पण के लिए बधाई देता है।

महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मजबूत, समुदाय-आधारित समाधान प्रस्तुत करने वाले पांच संगठनों को चुना गया है। ये हैं:

Australia – Menopause and Eczema: Improving Care Navigation and Health Outcomes for Australian Women

Eczema Support Australia रजोनिवृत्ति और एक्जिमा का अनुभव करने वाली महिलाओं को सपोर्ट करने वाली एक परियोजना को लागू करेगा, जिससे देखभाल के रास्ते और अनुरूप जानकारी और समर्थन तक पहुंच में सुधार होगा।

India – AWESOMM_HER: Awareness and Informed Decision–Making for Adolescent Girls

PSI India किशोर लड़कियों की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सुविचारित निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने वाले स्कूल से जुड़े स्वास्थ्य सूचना कार्यक्रमों और सामुदायिक आउटरीच पहलों का समर्थन करेगा।

Indonesia – REACH (Revitalizing Equitable Access and Choice for Her)

UNFPA Indonesia वंचित समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के लिए गर्भनिरोधक विकल्पों और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी तक समान पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

Thailand – Smart Family Planning in Action (Phase 2)

Kenan Asia सामुदायिक आउटरीच और प्रदाता प्रशिक्षण के माध्यम से आधुनिक गर्भनिरोधक तक पहुंच में विस्तार करेगा और साक्ष्य-आधारित परिवार नियोजन कार्यक्रमों को मजबूत करेगा।

Vietnam – Enhancing Access to Contraceptives and Reproductive Health Services for Women Workers in Industrial Zones

UNFPA Vietnam औद्योगिक क्षेत्रों में अक्सर सीमित गतिशीलता और स्वास्थ्य देखभाल में बाधाओं का सामना करने वाली कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए गर्भनिरोधक पहुंच और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम करेगा।

इस वर्ष की घोषणा के महत्व के बारे में बात करते हुए, Organon Asia Pacific के प्रबंध निदेशक, Andreas Daugaard Jørgensen, ने कहा: "एशिया प्रशांत को वैश्विक Her Health Grant आवंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त होने के साथ, इस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती और अपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जा सकता है। व्यावहारिक वकालत और जमीनी स्तर पर समर्थन ही महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सार्थक प्रगति को गति प्रदान करते हैं। ये 'Her Health Grants' सामुदायिक नेतृत्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करती हैं कि समाधान उनके द्वारा देखभाल की जाने वाली महिलाओं की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करें। Organon में, हम महिलाओं की बात सुनते और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं, क्योंकि स्वस्थ महिलाएं और लड़कियां समाजों को मजबूत बनाती हैं - और हम ठोस, सकारात्मक प्रभाव पैदा करने में भागीदार होने पर गर्व महसूस करते हैं।"

Her Health Grants द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम और गतिविधियाँ संबंधित संगठनों द्वारा स्वतंत्र रूप से तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं।

Organon का परिचय

Organon (NYSE: OGN) एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जिसका मिशन स्वस्थ जीवन के लिए प्रभावी दवाएं और समाधान प्रदान करना है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सामान्य चिकित्सा के क्षेत्र में 70 से अधिक उत्पादों के पोर्टफोलियो के साथ, Organon उन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो विशेष रूप से, असमान रूप से या अलग तरीके से महिलाओं को प्रभावित करती हैं, जबकि 140 से अधिक बाजारों में आवश्यक उपचारों तक पहुंच का विस्तार करती हैं।

न्यू जर्सी की जर्सी सिटी में मुख्यालय वाली Organon, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच, सामर्थ्य और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। LinkedIn पर हमारा अनुसरण करें।

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