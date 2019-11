OSH India 2019: ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा) हेतु जागरूकता उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए Informa Markets in India की खास पहल

OSH India 2019 जो कि देश में सुरक्षा उद्योग के लिए एक सबसे बहुप्रतीक्षित वार्षिक प्रदर्शनी है, इसमें दुनिया भर से 150 से अधिक प्रदर्शनीकर्ताओं की भागीदारी होने की उम्मीद है। National Small Industries Corporation (NSIC), International Powered Access Federation (IPAF), Indian Society of Ergonomics (ISE), Indian Technical Textiles Association, Safety Appliances Manufacturers Association (SAMA), Air India Engineering Services Ltd (AIESL), National Accreditation Board of Certifying Bodies (NABCB), Board of Certified Safety Professionals (BCSP), MRO Association, Safety Training institutes और अन्य अनेक इसमें शामिल हैं।