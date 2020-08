OSH India वर्चुअल एक्सपो: व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता सृजित करने और बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल पहल

British Safety Council द्वारा समर्थित और सिल्वर पार्टनरों, Hindsiam, Mac Machine Tools & Automation, Motorola, Mallcom और Venus Health & Safety तथा एक्जिबिशन पार्टनर, Swan Environmental Pvt Ltd. के सहयोग से इस एक्सपो ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नामी ब्रांडों, सलाहकारों, व्यावसायिक विशेषज्ञों और प्रमुख सरकारी अधिकारियों को एक साझा वर्चुअल प्लेटफार्म पर एकजुट किया। इसका वर्चुअल उद्घाटन मुख्य अतिथि , Shri Satyajeet Rajan, IAS, अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम, कौशल एवं उत्पाद शुल्क, केरल सरकार; सम्मानित अतिथि, Sri K.G. Nanjappa, Jt. निदेशक, फैक्टरी, बॉयलर्स, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, और Shri Lalit Gabhane, महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद; Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India और Mr. Pankaj Jain, ग्रुप डायरेक्टर - सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पोर्टफोलियो, Informa Markets in India की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

OSH Virtual Expo के पहले संस्करण के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए समान रूप से चिंता का एक प्रमुख विषय है। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय का महत्त्व काफी बढ़ गया है, विशेषकर महामारी के वर्तमान दौर में जबकि कर्मचारियों के स्वास्थ्य, शारीरिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बन गए हैं। यह विकसित होती अवधारणा अभी भी असंगठित क्षेत्र में लगभग अनुपस्थित है, जबकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं अभी पूरी तरह से समझी जानी बाकी हैं। इसके अलावा, बेरोजगारी के उच्च स्तर के साथ भारत एक घना बसा देश है और यहां कम मजदूरियों पर कामगार आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसी स्थितियों में, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा से अक्सर समझौता किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा महामारी की स्थितियों को देखते हुए, विभिन्न उद्योगों के क्रमिक रूप से फिर से खोले जाने के साथ फैक्टरियों और अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी उपायों का नए मानकों के अनुसार नवीनीकरण करना होगा। हमारा ब्रांड OSH India, OSH को लेकर जागरूकता और मानकों को बढ़ाने के लिए हेतु दबावकारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसके लिए यह कंपनियों को दुनिया भर के सप्लॉयरों और सेवा प्रदाताओं से मिलने व नेटवर्क बनाने के लिए ठोस समाधान प्रस्तुत करता है जो एक व्यापक रूप से अछूते भारतीय बाज़ार में अपने नवप्रवर्तन और ज्ञान को पेश करते हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि, "दुनिया भर में COVID-19 की स्थितियों ने हमें हमारे पास उपलब्ध प्रभावी तकनीकों का लाभ उठाते हुए स्थितियों पर पुनर्विचार करने, अनुकूलन करने, नई पहल करने, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हमारे पहले प्रयास में, एक दिवसीय OSH Virtual Expo ने एक्सपो में उपयुक्त खरीदारों और विजिटरों को आकर्षित किया और 8 से अधिक देशों से लोगों ने कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया। प्रथम संस्करण का सफलतापूर्वक समापन करते हुए , हम आशा करते हैं कि सितंबर 2020 के महीने में OSH India Virtual Expo का दूसरा संस्करण OSH उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा।"

अनलॉक के चरण में ऑफिस खुलने के साथ, विशेष रूप से महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। OSH India वर्चुअल एक्सपो में एक महत्त्वपूर्ण कॉन्फ्रेन्स शामिल करते हुए वैश्विक कार्यस्थल सुरक्षा बाजार से प्राप्त उपयुक्त जानकारियों को पूर्वसक्रिय रूप से प्रस्तुत किया गया जिसमें सरकारी अधिकारी, HSE विशेषज्ञ, औद्योगिक संघ और OSH के पैरोकार शामिल रहे। वर्चुअल एक्सपो में 24 प्रख्यात वक्ताओं द्वारा जानकारियों से भरपूर 10 सत्रों और पैनल चर्चाओं को शामिल किया गया, जिसमें निम्नलिखित मौजूदा रुझानों पर चर्चा की गई - कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण में नेतृत्व; नए दौर के कार्यस्थलों पर एर्गोनॉमिक्स का अभ्यास; COVID-19 के बाद कार्यस्थलों पर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान; वैश्विक कार्यबल की सुरक्षा पर COVID-19 महामारी का प्रभाव; और खतरों की पहचान और जोखिम नियंत्रण: सफल दुर्घटना निवारण के लिए रणनीतियाँ।

OSH वर्चुअल एक्सपो में कॉन्फ्रेन्स वेबिनार में वक्ताओं की रोचक श्रृंखला शामिल है जिनमें, Mr. Shiv Khera, भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और पेशेवर वक्ता; Heather Beach, संस्थापक और MD, The Healthy Work Company; Shankar R., हेड- सेफ्टी, क्वॉलिटी, सिस्टम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्‌स, Sterling and Wilson Solar; Srinivasu M., GM-CHSE (फार्म्युलेशंस) और हेड -सस्टेनेबिलिटी, Hetero Labs Ltd; Hitesh Lachhwani, नेशनल हेड - सेफ्टी, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd.; Ravindra Dhapola, कॉर्पोरेट हेड-SHE, CSR और सस्टेनेबिलिटी, Tata Coffee Ltd; Karan Vir Singh, जनरल मैनेजर - फायर एंड सेफ्टी - मुम्बई रिफाइनरी, Hindustan Petroleum; Mohan V.C., जनरल मैनेजर - EHS, Bosch Ltd; Avinash Harde, वाइस प्रेसिडेंट - IMS HCC Ltd; Shivakumara C., हेड-HSE, प्रोजेक्ट एंड डेवेलपमेंट सर्विसेज, Jones Lang LaSalle; Sri. Arockiasamy, सीनियर जनरल मैनेजर-EHS, JMC Projects India Ltd और Suresh Tanwar, हेड, ऑडिट एंड कंसल्टैंसी, British Safety Council, India LLP आदि कुछ प्रमुख नाम थे।

OSH India Virtual Expo 2020 के बारे में उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं

1. Mr. Rana Das, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, Mallcom India Ltd.

"महामारी का दौर जारी रहने के बीच, हमने वर्चुअल एक्सपो और तकनीकी वेबिनार सत्रों में काफी बढ़ोत्तरी देखी है क्योंकि फिजिक प्रदर्शनियों का आयोजन अब दूर की बात हो गई है। Informa Market की ओर से हाल ही में संपन्न OSH INDIA VIRTUAL EXPO भारत में वर्तमान बदले परिदृश्य में चिकित्सा और औद्योगिक PPE की बढ़ती मांग का समाधान करने वाला ऐसा ही एक कार्यक्रम रहा। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई आयोजनों में भाग लेने के बाद हम निस्संदेह यह कह सकते हैं कि OSH India Virtual एक्सपो ने अवधारणा, कार्यान्वयन और उपलब्धियों के संदर्भ में सबसे बेहतरीन वचनबद्धताओं को साकार किया है। वर्चुअल रूपरेखा की कल्पना करने से लेकर इसे उपयोक्ताओं के अनुकूल बनाने और ऑनलाइन वेबिनार सत्रों को इंटरएक्टिव बनाने और यथासंभव समृद्ध बनाने के के साथ, एक मॉड्यूल से दूसरे में जाना एकदम आसान बनाया गया था और किसी भी औद्योगिक व्यापारिक विजिटर के मन में आ सकने वाले क्यों, क्या और कैसे के बारे में सभी संभावित प्रश्नों का समाधान करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

एक प्रदर्शनीकर्ता के दृष्टिकोण से, आयोजकों द्वारा दिया गया असाधारण बैक-एंड सपोर्ट भी सराहनीय रहा। प्रदर्शनी के स्टालों, वेबिनार सत्रों और विजिटरों से बातचीत के बीच निर्बाध परिवर्तनों ने हमें इस विशिष्ट आयोजन से हमारे इच्छित ठोस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की। जो डेटा हम अपने ऑनलाइन अतिथियों से साथ साझा करना चाहते थे, वह हमारे अपेक्षित लक्ष्यों पर आसानी से सुलभ था और लाइव सत्र में विभिन्न तकनीकी Q&A के उत्तर देने की सुविधा थी। कुल मिलाकर, हम पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं जिसने हमारे अनुभव को भरपूर समृद्ध बनाया।"

2. Mr. Sunil Kumar Agarwal, डायरेक्टर, HINDSIAM Protective Equipment's LLP

"OSH Virtual Expo के माध्यम से एक नवीनतायुक्त अनुभव देने के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन, समन्वय और समर्थन हेतु OSH India टीम का हम HindSiam Protective Equipments LLP की ओर से आभार प्रकट करते हैं।

वर्चुअल एक्सपो के क्षेत्र में नए होने के नाते, शुरुआत में हम अपनी भागीदारी की प्रभावशीलता को लेकर काफी आशंकित थे, विशेष रूप से ग्राहकों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में क्योंकि हमारे उत्पाद एक बिल्कुल अलग ही वर्ग से संबंधित हैं। हालाँकि, प्राप्त भरपूर प्रतिक्रियाओं ने हमें सजग कर दिया है और COVID-19 के इस दौर में संभावनाओं का फलक व्यापक बना दिया है। इस अद्भुत अनुभव के लिए हम पूरी OSH टीम को धन्यवाद देते हैं।"

3. Mr. Vivek Prakash, कंट्री मार्केटिंग मैनेजर, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम, Motorola Solutions

"महामारी के वर्तमान समय में उद्योग जगत के लिए संवाद करना, विचारों का आदान-प्रदान करना और नए उत्पादों और समाधानों की खोजबीन करना काफी चुनौतीपूर्ण बन गया है। OSH India द्वारा OSH India Virtual Expo और Conference के आयोजन द्वारा इसी कमी को दूर किया गया है। इसने हमें हमारे ग्राहकों के साथ वर्चुअल तरीके से चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। OSH Virtual Events से जुड़ना Motorola Solutions के लिए खुशी की बात है, और OSH Platform के साथ डिजिटल क्षेत्र में आगे और अधिक संभावनाओं की खोज की जाएगी"

Informa Markets के बारे में

Informa Markets उद्योगों और विशिष्ट बाज़ारों के लिए व्यापार, नवप्रवर्तन और वृद्धि हेतु प्लेटफार्म निर्मित करती है। हमारे पोर्टफोलियो में, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट, फैशन और एपैरेल, हॉस्पिटैलिटी, फूड और बेवरेज, और हेल्थ व न्यूट्रीशन व अन्य बाज़ार क्षेत्रों से संबंधित 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय B2B इवेंट्‌स और ब्रांड शामिल हैं। हम दुनिया भर में ग्राहकों व साझेदारों को प्रत्यक्ष संपर्क वाली प्रदर्शनियों, विशिष्ट डिजिटल सामग्री, और कार्यवाही योग्य डाटा समाधानों के माध्यम से जुड़ने, अनुभव करने, और कारोबार करने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। दुनिया में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक के रूप में हम विशिष्ट बाज़ारों की बड़ी विविधतापूर्ण रेंज को जीवंत बनाते हैं, अवसर उत्पन्न करते हैं और उनको साल में 365 दिन वृद्धि करने में मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informamarkets.com देखें

Informa Markets और भारत में हमारे व्यवसाय के बारे में

Informa Markets का स्वामित्व Informa PLC के पास है, जो कि एक अग्रणी B2B सूचना सेवा समूह और विश्व में सबसे बड़ी B2B इवेंट्‌स आयोजक कंपनी है। Informa Markets in India (भूतपूर्व UBM India) भारत में अग्रणी प्रदर्शनी आयोजक है जो घरेलू स्तर पर तथा पूरी दुनिया में स्पेशलिस्ट बाज़ारों और ग्राहक समुदायों को प्रदर्शनियों, डिजिटल सामग्री और सेवाओं, और कॉन्फ्रेन्सों और सेमिनारों के माध्यम से व्यापार, नवप्रवर्तन, तथा वृद्धि में मदद करने के लिए समर्पित है। प्रत्येक वर्ष हम 25 से अधिक बड़े पैमाने की प्रदर्शनियां, 40 कॉन्फ्रेन्स, तथा औद्योगिक पुरस्कार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित करते हुए अनेक उद्योग क्षेत्रों में व्यापार सक्षम बनाते हैं। भारत में Informa Markets के कार्यालय मुम्बई, नई दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई में स्थित हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.informa.com देखें।

फोटो: https://mma.prnewswire.com/media/1223650/OSH_India_Virtual_Expo.jpg

OSH का लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1223667/OSH_India_Virtual_Expo_Logo.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/956845/Informa_Markets_Logo.jpg









SOURCE Informa Markets in India