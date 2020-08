OSH India વર્ચ્યુઅલ એક્સપો : વ્યવસાયિક સુરક્ષા અને આરોગ્ય માટે જાગરૂકતા કેળવવા અને ટકાવી રાખવા માટેની વર્ચુઅલ પહેલ

OSH વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોની પ્રથમ આવૃત્તિ પર બોલતાં, Mr. Yogesh Mudras, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, Informa Markets in India એ કહ્યુ, "વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્ય કામદારો અને નોકરીદાતાઓ બંને માટે સમાન ચિંતા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તે વધતા જતા મહત્વનો વિષય બની ગયો છે, ખાસ કરીને આ ચાલુ રોગચાળા દરમિયાન કે જ્યાં કર્મચારીઓનું આરોગ્ય, શારીરિક સલામતી અને માનસિક આરોગ્યનું ખૂબ મહત્વ છે. આ વિકસિત ખ્યાલ હજી પણ અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં પ્રમાણમાં અસ્તિત્વમાં નથી જ્યારે જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં તેની સંભવિતતા હજી પૂર્ણ રીતે સાકાર થઈ શકી નથી. વધુમાં, ભારત ઉંચી બેરોજગારીનું સ્તર ધરાવતો ગીચ વસ્તીવાળો દેશ છે અને ઓછા વેતન સાથે તૈયાર મજૂર ઉપલબ્ધ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં, કાર્યસ્થળ પર સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી અંગે ઘણીવાર ચેડા કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત, વર્તમાન રોગચાળાની પરિસ્થિતિ સાથે, ધીમે ધીમે વિવિધ ઉદ્યોગો ફરી શરૂ થતાં ફેક્ટરીઓ અને અન્ય સંસ્થાઓને પણ સલામતી અને આરોગ્યના પરિમાણોના પ્રયત્નોમાં નવીકરણની જરૂર પડશે. અમારી બ્રાન્ડ OSH India જાગૃતિ અને ધોરણોને વધારવાની મહત્ત્વની જરૂરિયાતને સંગઠનોને સમગ્ર વિશ્વના સપ્લાયર્સ અને સેવા પ્રદાતાઓ સાથે મળવા અને નેટવર્ક બનાવવા, કે જેમણે તેમની નવીનતાઓ અને જ્ઞાનને બહોળા પ્રમાણમાં બિનઉપયોગી ભારતીય બજાર વચ્ચે દર્શાવ્યું હતું તેમને માટે વાસ્તવિક ઉકેલો પૂરા પાડવા માટે સંબોધે છે."

" વિશ્વભરમાં COVID-19 પરિસ્થિતિએ અમને અમારા નિકાલ પર ઉપલબ્ધ અસરકારક તકનીકોનો લાભ લઈને પરિસ્થિતિઓ, અનુકૂલન, નવીનતા અને આગળ વધવા ફરી વિચાર કરતાં કર્યા છે. અમારા પ્રથમ પ્રયત્નમાં, એક-દિવસીય OSH વર્ચ્યુલ એક્સ્પોએ 8 દેશોમાંથી સંબંધિત ખરીદદારો અને મુલાકાતીઓને આકર્ષિત કરી એક સાથે કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત કર્યા હતાં. પ્રથમ આવૃત્તિની સફળ પૂર્ણતા પછી, અમે OSH ઇન્ડિયા વર્ચ્યુલ એસ્પોની બીજી આવૃત્તિ સપ્ટેમ્બર મહિના, 2020માં OSH ઉદ્યોગને નવી ઉંચાઈએ લઈ જવા પ્રેરણા આપે છે." એવું તેમણે ઉમેર્યુ.

અનલોક તબક્કામાં ઓફિસ ખૂલવાની સાથે, ભારતમાં વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્ય ખૂબ જ અઘરું કાર્ય છે, ખાસ કરીને વર્તમાન રોગચાળાની પરિસ્થિતિમાં. OSH ઇન્ડિયા વર્ચ્યુલ એક્સ્પો સરકારી અધિકારીઓ, HSE નિષ્ણાંતો, ઉદ્યોગ સંગઠનો અને OSH પ્રચારકોને સમાવતી પાવર પેક્ડ કોન્ફરન્સિસ સહિત OSH ઇન્ડિયા વર્ચ્યુલ એક્સ્પોએ વૈશ્વિક કાર્યસ્થળની સલામતીમાં પ્રાપ્ત સંબંધિત આંતરદૃષ્ટિને સક્રિયપણે સમજાવીને માર્કેટ કર્યુ છે. વર્ચ્યુલ એસ્પોમાં 10 વિચારપૂર્વકના સત્રો અને 24 થી વધુ પ્રખ્યાત વક્તાઓ દ્વારા પેનલ ચર્ચાઓ કે જેઓ નીચેના પ્રવર્તમાન વલણો પર ચર્ચા કરશે - કર્મચારી આરોગ્ય અને સુખાકારીમાં નેતૃત્વ; નવા જમાનામાં કાર્યસ્થળ પર એર્ગોનોમિક્સની પ્રેક્ટિસ કરવી; COVID-19 પછી કાર્યસ્થળ પર માનસિક આરોગ્યનો સામનો કરવો; વૈશ્વિક કાર્યબળની સલામતી પર COVID-19 રોગચાળાની અસર; અને સંકટ ઓળખ અને જોખમ નિયંત્રણ: સફળ અકસ્માત નિવારણની વ્યૂહરચના.

OSH વર્ચ્યુલ એક્સ્પો ખાતે વેબિનાર ક્ન્ફરન્સમાં વકતાઓની રસપ્રદ શ્રેણી છે, જે સમાવે છે, , Mr. Shiv Khera, ભારતીય લેખક, activist અને વ્યાવસાયિક વક્તા; Heather Beach, સ્થાપક અને MD, The Healthy Work Company; Shankar R., વડા - સલામતી, ગુણવત્તા, સિસ્ટમો, ટકાઉપણું અને પ્રક્રિયામાં સુધારો, Sterling and Wilson Solar; Srinivasu M., GM-CHSE (ફોર્મ્યુલેશન) અને હેડ-ટકાઉપણું, Hetero Labs Ltd; Hitesh Lachhwani, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. Ltd. ખાતે રાષ્ટ્રીય વડા - સુરક્ષા; Ravindra Dhapola, કોર્પોરેટ હેડ- SHE, CSR અને ટકાઉપણું, Tata Coffee Ltd; Karan Vir Singh, જનરલ મેનેજર - ફાયર એન્ડ સેફ્ટી-મુંબઈ રિફાઇનરી, Hindustan Petroleum; Mohan V.C., જનરલ મેનેજર - EHS, Bosch Ltd; Avinash Harde, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ - IMS HCC Ltd; Shivakumara C., વડા- HSE, JMC પ્રોજેક્ટ અને વિકાસ સેવાઓ, Jones Lang LaSalle; Sri. Arockiasamy, વરિષ્ઠ જનરલ મેનેજર - EHS, JMC Projects India Ltd ને Suresh Tanwar, ઓડિટ અને કન્સલ્ટન્સીના વડા, British Safety Council, India LLP, જેવા અમુક.

OSH India Virtual Expo 2020 વિશે ઉદ્યોગ જગતની પ્રતિક્રિયાઓ

1. Mr. Rana Das, સહયોગી ઉપ-પ્રમુખ, Mallcom India Ltd.

" આ ચાલુ રોગચાળા વચ્ચે, આપણે વર્ચુઅલ એક્સપો અને તકનીકી વેબિનાર સત્રોમાં ઉછાળો જોયો છે કારણ કે ભૌતિક કાર્યક્રમો હવે સ્વપ્ન સમાન છે. Informa Marketનું હાલમાં સમાપન થયેલ OSH INDIA VIRTUAL EXPO ભારતના આજના બદલાતા વાતાવરણમાં મેડિકલ અને ઔદ્યોગિક પીપીઈની સતત વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટેનો આવો એક કાર્યક્રમ છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં આવા અનેક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા સાથે, મહત્તમ વચન સાથે OSH ઇન્ડિયા વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોએ કલ્પનાકરણ, અમલ અને વિતરણની બાબતમાં સૌથી વધુ પહોંચાડ્યું તે આશ્ચર્યજનક નથી. વર્ચુઅલ લેઆઉટની કલ્પનાથી શરૂ કરીને તેને વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ બનાવવું અને ઓનલાઇન વેબિનાર સત્રોને શક્ય તેટલું ઇન્ટરેક્ટિવ અને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે, એક મોડ્યુલમાંથી બીજામાં જવું, કેવી રીતે, શું છે અને શા માટે છે જેવાં સામાન્ય રીતે કોઈપણ ઔદ્યોગિક વેપાર મુલાકાતીઓના મગજમાં ઉભા થાય છે તેના તમામ સ્પષ્ટ દિશા નિર્દેશ સાથે છે.

એક પ્રદર્શકના દ્રષ્ટિકોણથી, આયોજકો દ્વારા અપાયેલ અપવાદરૂપ બેક-એન્ડ સપોર્ટ પણ પ્રશંસાપાત્ર હતો. પ્રદર્શિત સ્ટોલ્સ, વેબિનાર સત્રો અને મુલાકાતીઓ સાથે વાતચીત વચ્ચેનું ક્ષતિ વગરનું ટ્રાન્સમિશન અમને આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમથી અમારા ઉદ્દેશ્યિત માત્રાત્મક લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે. અમે અમારા ઓનલાઇન અતિથિઓ સાથે શેર કરવા માંગતા ડેટા, સમગ્ર જીવંત સત્ર દરમ્યાન વિવિધ તકનીકી સવાલો અને જવાબો સાથે અમારા ઉદ્દેશિત લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એકદંરે, અમારા અનુભવના મૂલ્યને સમૃદ્ધ બનાવવા અમે આખી ટીમને

આભારી છે."

2. Mr. Sunil Kumar Agarwal, ડિરેક્ટર, HINDSIAM Protective Equipment's LLP

"અમે HindSiam Protective Equipments LLP ખાતે OSH India ટીમને OSH Virtual Expo મારફતે નવીન અનુભવ માટે ઉત્તમ સંચાલન, સંકલન અને સપોર્ટ માટે અભિવાદન કરવા માંગીએ છીએ.

વર્ચ્યુલ એસ્પોમાં નવા નિશાળિયા હોવાને કારણે, અમે અમારી સહભાગિતાની અસરકારકતા વિશે શરૂઆતમાં ખૂબ જ ભયગ્રસ્ત હતાં, ખાસ કરીને ગ્રાહકના પ્રતિસાદની દ્રષ્ટિએ કારણ કે અમારા ઉત્પાદનો તદ્દન વિશિષ્ટ સેગમેન્ટના છે. અમછતાં, આ COVID-19 પરિસ્થિતિ દરમ્યાન નિર્માણ પામેલા મુલાકાતીઓની માત્રાએ અમારી સંવેદનાઓ ખોલી નાખી છે અને શક્યતાઓની ક્ષિતિજને વિસ્તૃત કરી છે. અમે સંપૂર્ણ OSH ટીમનો અદ્દભૂત અમુભવ માટે આભાર માનીએ છીએ."

3. Mr. Vivek Prakash, કન્ટ્રી માર્કેટિંગ મેનેજર ભારત, ફિલિપિન્સ, વિયેટનામ, Motorola Solutions

" વર્તમાન રોગચાળોમાં ઉદ્યોગ માટે વાતચીત કરવી, વિચારો વહેંચવા અને નવા ઉત્પાદનો અને ઉકેલો શોધવાનું મુશ્કેલ બન્યું છે. OSH Indiaએ OSH India Virtual Expo અને કોન્ફરન્સનું સંચાલન કરી બ્રીજ બનાવ્યો છે. તે અમને અમારા ગ્રાહકો સાથે વર્ચ્યુઅલ રીતે પડકારો અને ઉકેલોની ચર્ચા કરવાની તકો પૂરી પાડી છે. Motorola Solutions OSHના વર્ચ્યુલ કાર્યક્રમો સાથે સંકળાવવાથી ખૂશ છે અને OSH પ્લેટફોર્મ સાથે ડિજિટલ અવકાશમાં વધુ તકોનું અન્વેષણ કરવાનું ચાલુ રાખશે."

Informa Markets વિશે

Informa Markets ઉદ્યોગો અને નિષ્ણાત બજારોમાં વેપાર, નવીનતા અને વિકાસ માટે પ્લેટફોર્મ બનાવે છે. અમારા પોર્ટફોલિયોમાં 550થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય B2B કાર્યક્રમો અને હેલ્થકેર અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બાંધકામ અને રીઅલ એસ્ટેટ, ફેશન અને એપેરલ, હોસ્પિટાલિટી, ફૂડ અને બેવરેજ અને આરોગ્ય અને પોષણ સહિતની બજારમાં બ્રાન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે. અમે સામ-સામે પ્રદર્શનો, નિષ્ણાત ડિજિટલ સામગ્રી અને એક્શનિએબલ ડેટા સોલ્યુશન્સ દ્વારા સંલગ્ન, અનુભવ અને વ્યવસાય કરવાની તકો સાથે વિશ્વભરના ગ્રાહકો અને ભાગીદારો પ્રદાન કરીએ છીએ. વિશ્વના અગ્રણી એક્સિબિશન આયોજક તરીકે, અમે તકો ઉભી કરી અને વર્ષના 365 દિવસ ખીલવામાં મદદ કરી જીવનમાં વૈવિધ્યસભર બજારોની વિવિધ શ્રેણી લાવીએ છીએ. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી www.informamarkets.com ની મુલાકાત લો.

ભારતમાં Informa Markets અને અમારા વેપાર વિશે

Informa Marketsએ Informa PLCની માલિકી છે, જે એક અગ્રણી B2B માહિતી સેવા ગ્રુપ છે અને વિશ્વમાં સૌથી વિશાળ B2B કાર્યક્રમ આયોજક છે. ભારતમાં Informa Markets (અગાઉ UBM India) ભારતના અગ્રણી એક્ઝિબિશન આયોજક છે, જે એક્સિબિશન, ડિજિટલ સામગ્રી અને સેવાઓ અને કોન્ફરન્સિસ અને સેમિનાર દ્વારા સ્થાનિક અને વિશ્વભરમાં વેપાર, નવીનતા અને વૃદ્ધિ માટે નિષ્ણાત બજારો અને ગ્રાહક સમુદાયોને મદદ કરવા માટે સમર્પિત છે. દરવર્ષે, અમે દેશભરમાં ઉદ્યોગ પુરસ્કારો અને તાલીમ સાથે 25થી વધુ મોટા સ્કેલના એક્સિબિશનો, 40 કોન્ફરન્સિસ કરીએ છીએ; આમ બહુવિધ ઉદ્યોગ યામો પર વેપાર સક્ષમ કરીએ છીએ. ભારતમાં, Informa Marketsની મુંબઈ, નવી દિલ્હી, બેંગલોર અને ચેન્નાઈમાં ઓફિસો છે. વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી www.informa.com ની મુલાકાત લો.

ફોટો: https://mma.prnewswire.com/media/1223650/OSH_India_Virtual_Expo.jpg

OSH લોગો: https://mma.prnewswire.com/media/1223667/OSH_India_Virtual_Expo_Logo.jpg

લોગો: https://mma.prnewswire.com/media/956845/Informa_Markets_Logo.jpg

SOURCE Informa Markets in India