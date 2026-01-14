Pearson और Deloitte ने AI-संचालित शिक्षण से उद्यमों और सरकारी संगठनों को लैस करने और वैश्विक कौशल अंतर को दूर करने के लिए एक नए गठबंधन की घोषणा की

न्यूयॉर्क और लंदन, 14 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Pearson (FTSE: PSON.L) और Deloitte ने आज वैश्विक उद्यमों और सरकारी संगठनों के लिए प्रतिभा, नेतृत्व और कार्यबल विकास समाधानों को संयुक्त रूप से विकसित तथा वितरित करने के लिए एक गठबंधन की घोषणा की है।

यह सहयोग Deloitte और Pearson के विशिष्ट, उद्योग-विशिष्ट अनुभव और क्षमताओं की व्यापकता का लाभ उठाते हुए AI शिक्षण, नेतृत्व विकास और ग्राहकों तथा भागीदारों के लिए शिक्षण के समाधानों सहित तत्काल मार्केट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद और सेवाएं विकसित करेगा।

प्रतिभा की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए, Pearson और Deloitte नई शिक्षण क्षमताएं भी विकसित करेंगे। इन प्रस्तुतियों में AI द्वारा संवर्धित समाधानों की उद्योग और भूमिका-आधारित कौशल इंटेलिजेंस प्लेटफार्मों से लेकर व्यापक शिक्षण, सामग्री वितरण, मूल्यांकन और प्रमाणन तक की एक रेंज शामिल होगी। इन समाधानों का उद्देश्य अग्रणीयों, कर्मचारियों और कैरियर से पहले की प्रतिभाओं को अनुकूलन और सफलता प्राप्ति में सहायता करने के साथ-साथ पूरे विश्व के उद्यमों और सरकारी संगठनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त उत्पन्न करना है।

Pearson के रणनीतिक टेक्नोलॉजी सहयोगियों में से एक के रूप में, Deloitte द्वारा Pearson को उसके पूरे पोर्टफ़ोलियो में AI को अपनाने में तेजी लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उसकी विकास रणनीति का समर्थन करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके समानांतर, Deloitte, Pearson का एक महत्वपूर्ण ग्राहक होगा और कंपनी के AI-संचालित शिक्षण उत्पादों और सेवाओं को आंतरिक रूप से परिनियोजित करेगा।

Pearson के CEO, Omar Abbosh, ने कहा: "टेक्नोलॉजी से कार्यस्थल को पहले से कहीं अधिक तेजी से नया आकार प्राप्त हो रहा है, और आज सीखने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। कौशल की अर्धायु कम होते जाने के साथ-साथ संगठनों को निरंतर, अनुकूलनीय और कार्यप्रवाह में अंतर्निहित शिक्षण की आवश्यकता होती है। Deloitte के साथ हमारा गठबंधन Pearson के शिक्षण विज्ञान और AI-संचालित उत्पादों को Deloitte की परिवर्तन विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है - जिससे नियोक्ताओं को उन्नति करने के लिए आवश्यक दक्षता और क्षमता विकसित करने में सहायता मिलती है। हम सब मिलकर लोगों को बड़े पैमाने पर शिक्षण, उन्नति और बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बना रहे हैं।"

Deloitte Global के CEO, Joe Ucuzoglu, ने आगे कहा: "भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करना प्रत्येक संगठन के रणनीतिक एजेंडे में सबसे आगे है। हम इस सहयोग के माध्यम से इंजीनियरिंग, प्रतिभा और कौशल के भविष्य की पुनर्कल्पना, कार्यबल डिज़ाइन अनुभव और Pearson के विश्व स्तरीय शिक्षण और कौशल समाधानों सहित Deloitte की अग्रणी क्षमताओं को मार्केट में ला रहे हैं। साथ मिलकर, हम ग्राहकों को काम के बदलते स्वरूप को आकार देने और उसके अनुकूल ढलने में सहायता करेंगे और भविष्य के लिए टिकाऊ, नवप्रवर्तनशील कार्यबल का निर्माण करेंगे।"

Pearson में हमारा उद्देश्य सरल है: व्यक्तियों को शिक्षा के माध्यम से उनकी कल्पना के अनुसार जीवन जीने में सहायता करना। हमारा मानना है कि शिक्षण का प्रत्येक अवसर व्यक्तिगत सफलता का एक अवसर होता है। इसी कारण से हमारे लगभग 18,000 Pearson कर्मचारी वास्तविक जीवन पर प्रभाव डालने वाले जीवंत और समृद्ध शिक्षण अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लगभग 200 देशों में ग्राहकों को डिजिटल सामग्री, मूल्यांकन, योग्यता और डेटा प्रदान करने वाली विश्व की आजीवन शिक्षण कंपनी हैं। हमारे लिए केवल शिक्षण ही हमारा काम नहीं है। हम और क्या करते हैं? कृपया हमारी वेबसाइट plc.pearson.com पर जाएँ।

Deloitte से तात्पर्य Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), इसके सदस्य फर्मों के वैश्विक नेटवर्क और उनकी संबंधित संस्थाओं (सामूहिक रूप से, "Deloitte organization") में से एक या अधिक इकाइयों से है। DTTL (जिसे "Deloitte Global" भी कहा जाता है) और इसकी प्रत्येक सदस्य फर्म और संबंधित संस्थाएं कानूनी रूप से अलग और आत्मनिर्भर इकाइयां हैं, जो तृतीय पक्षों के संबंध में एक दूसरे को बाध्य या प्रतिबंधित नहीं कर सकती हैं। DTTL और प्रत्येक DTTL सदस्य फर्म और संबंधित इकाई केवल अपने स्वयं के कार्यों और भूलों के लिए उत्तरदायी है, न कि एक दूसरे के कार्यों और भूलों के लिए। DTTL ग्राहकों को सेवाएं प्रदान नहीं करता है। अधिक जानने के लिए कृपया www.deloitte.com/about देखें।

Fortune Global 500® की लगभग 90% कंपनियों और हजारों निजी कंपनियों को Deloitte अग्रणी पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है। हमारे लोग पूंजी बाजारों में जनता के विश्वास को मजबूत करने में सहायता करने और ग्राहकों को रूपांतरित होने और उन्नति करने में सक्षम बनाने वाले ठोस और स्थायी परिणाम देते हैं। अपने 180+-वर्षों के इतिहास के आधार पर, Deloitte का कार्यक्षेत्र 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है। पूरे विश्व में Deloitte के 470,000 से अधिक लोगों द्वारा प्रतिदिन एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली उनकी कार्यविधियों को जानने के लिए www.deloitte.com पर जाएं।

