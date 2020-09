PharmaLytica Virtual Expo Connect: API, फार्मा पैकेजिंग, मशीनरी, लैब और एनालिटिकल सेवाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल वर्चुअल मार्केटप्लेस

वर्तमान में COVID-19 से उत्पन्न वैश्विक खतरे और उसके बाद यात्रा प्रतिबंध सहित कड़े सुरक्षा उपायों ने प्रदर्शनी उद्योग को काफी प्रभावित किया है। PharmaLytica Virtual Expo Connect को फार्मा क्षेत्र की जरूरतों को निरंतर ढंग से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है और यह पेशेवरों को उनके महत्वपूर्ण व्यावसायिक संवाद और सहभाागिता बनाए रखने और आमने-सामने की व्यावहारिक गतिविधियों में रूकावट के इस दौर में उन्हें उपयोगी समाधान प्रदान करने में मदद करेगा।

Pharmexcil (Pharmaceuticals Export Promotion Council of India) के सहयोग से PharmaLytica Virtual Expo Connect में निम्न कंपनियों की भागीदारी होगी, जिनमें -MPA Technical Devices, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies India Pvt. Ltd., Shimadzu Analytical (India) Pvt Ltd, Pactech Machinery LLP, Adelbert Vegyszerek, Nicomac CleanRooms Far East LLP, Sun Teknovation Pvt. Ltd. कुछ प्रमुख नाम हैं।

इस ई-इवेंट के प्रति बड़ी संख्या में पेशेवरों ने भी रुचि दिखाई है और 51 देशों से प्री-रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इस इवेंट में दिलचस्प खूबियों जैसे कि एक ई-कॉन्फ्रेन्स और थॉट लीडरशिप फोरम आदि को भी शामिल किया गया है।

Covid -19 के कारण आर्थिक गतिविधियों में रुकावट उत्पन्न होने के साथ, active pharmaceutical ingredients (API) और key starting materials (KSM) की कीमतों में अपेक्षित बढ़ोत्तरी को देखते हुए भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग अल्पावधि में अपने लाभ के मार्जिन में कमी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता तथा दवा के मामले में सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने active pharmaceutical ingredients (API) के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में US$ 1.3 बिलियन का जो हेल्थकेयर पैकेज मंजूर किया है, वह इस उद्योग को नई जिंदगी प्रदान करने वाली रणनीति है।

PharmaLytica Virtual Expo Connect, की घोषणा के अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए Mr. Yogesh Mudras, मैनेजिंग डायरेक्टर, Informa Markets in India, ने कहा कि, "अपने नए डिजिटल अवतार में PharmaLytica फार्मा उद्योग में विशिष्ट वर्गों जैसे कि लैब और एनालिटिकल उपकरण और फार्मा पैकेजिंग समाधान और फार्मा मशीनरी आदि की पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ उत्पादों और सेवाओं के एक अग्रणी बाज़ारस्थल की अपनी विरासत को जारी रखेगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया भर की फार्मा कंपनियां नई दवाएं खोजने, R&D पर खर्च बढ़ाने, तकनीक अपनाने और उत्पादन गुणवत्ता में सुधार की नई विधियां लागू करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। PharmaLytica में हम कंपनियों को भारतीय फार्मा उद्योग के बढ़ते व्यवसायों में नवप्रवर्तन से परिचित कराने पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। COVID 19 के हाल के प्रसार के इस दौर में यह 2 दिवसीय वर्चुअल एक्सपो एकदम उपयुक्त समय पर आयोजित किया जा रहा है, जब पैकेजिंग निर्माता, सप्लाई चेन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं और रणनीतिक महत्त्व के सेक्टरों जैसे कि API, KSM और इंटरमीडिएट्‌स आदि में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत का आत्मनिर्भरता का आह्‌वान, समय की माँग बन गया है। वहीं दूसरी तरफ फार्मा क्षेत्र के लिए इस वायरस के कारण उत्पन्न अवसरों और संपर्कों का लाभ उठाना भी महत्त्वपूर्ण है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "Informa Markets in India के सुपर सितम्बर- वर्चुअल B2B सेलिब्रेशन के भाग के रूप में PharmaLytica Virtual Expo Connect को पेश करते हुए हमें बहुत खुशी है, जो बहुचर्चित सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। Covid-19 के कारण उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, Informa Markets in India ने अपने लीडरशिप के विज़न को आगे बढ़ाया है और उद्योग क्षेत्र की सेवा करने व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद के लिए अपने रूपांतरणकारी डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के लिए तत्पर है।"

फार्मास्युटिकल और इसके सहायक उद्योग क्षेत्रों के लगातार फोकस में बने रहने के साथ, महामारी की वर्तमान स्थिति में इसका आयोजन एक बड़ी चुनौती होने के साथ महत्त्वपूर्ण अवसर भी है। इस वर्चुअल एक्सपो में वैश्विक फार्मा क्षेत्र में प्राप्त बाजार संबंधी गहन जानकारियों को प्रस्तुत करने पर विचार किया गया और इस वर्चुअल एक्सपो में एक 2 दिवसीय नॉलेज कॉन्फ्रेन्स शामिल की गई है, जिसमें इन प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी जैसे कि- 'फार्म्युलेशंस के लिए पश्चवर्ती एकीकरण के रूप में KSM और API की भारत की भावी शक्तिशाली संभावनाओं द्वारा 2030 तक निर्यातों में US 50 बिलियन की बढ़ोत्तरी- R&D केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भूमिका'; 'पैकेजिंग वर्ग में माँग के पैटर्नों में बदलाव'; 'महामारी संबंधी क्लीनिकल अनुसंधान- क्या यह भारत में CRO आदि का भाग्य जगा सकता है'; 'फार्मा औषधि विकास का रूपांतरण करने वाली क्रांतिकारी तकनीकें'; 'वैश्विक महामारी का सामना करने के लिए पूर्वतैयारी' आदि कुछ प्रमुख हैं।

कॉन्फ्रेन्स के वेबिनार में बहुत महत्त्वपूर्ण वक्ताओं की भागीदारी होने वाली है, जिनमें ये शामिल हैं - Dr. Dinesh Dua, चेयरमैन, Pharmexcil | एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, Nectar Life Sciences; Dr. Subhadeep Sinha, सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट और मेडिकल डायरेक्टर, Hetero Drugs; Dr. Narendra Chirmule, सह-संस्थापक और CEO, SymphonyTech Biologics; Dr. Ranjana B. Pathak - प्रेसिडेंट-ग्लोबल क्वॉलिटी, मेडिकल अफेयर्स और फार्माकोविजिलेंस, Cipla; Dr. Swapan K Jana, ह्‌यूमन वैक्सीन डेवेलपमेन्ट, Serum Institute of India Pvt. Ltd. और Dr. Ramesh Matur, सीनियर वॉइस प्रेसिडेंट और हेड R&D, Biological E. Ltd व अन्य।

रजिस्टर कराने के लिए कृपया निम्न लिंक पर क्लिक करें: https://bit.ly/3061bnB

