PharmaLytica Virtual Expo કનેક્ટ: API, ફાર્મા પેકેજીંગ, મશિનરી, લેબ અને એનાલિટિકલ સર્વિસ માટે ભારતનું સૌથી વિશાળ ફાર્માસ્યુટિકલ માર્કેટપ્લેસ

હાલમાં કોવિડ-19 પછી વૈશ્વિક ધમકી અને મુસાફરી પ્રતિબંધો સહિતના કડક સલામતીનાં પગલાંએ પ્રદર્શનો ઉદ્યોગને અસર કરી છે. PharmaLytica વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો કનેક્ટ સતત ફાર્મા ક્ષેત્રની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા અને વ્યવસાયિકોને તેમની ગંભીર વ્યવસાયિક વાતચીત અને સંડોવણી ટકાવી રાખવા અને ભૌતિક વ્યવહાર હોલ્ડિંગ પર હોય ત્યારે તેમને શક્ય ઉકેલો પૂરા પાડવા માટે સક્ષમ બનાવ્યો છે.

Pharmexcil (ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા) દ્વારા સમર્થિત, PharmaLytica વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો કનેક્ટ નીચેની કંપનીઓનો સમાવેશ કરશે - MPA Technical Devices, Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies India Pvt. Ltd., Shimadzu Analytical (India) Pvt Ltd, Pactech Machinery LLP, Adelbert Vegyszerek, Nicomac CleanRooms Far East LLP, Sun Teknovation Pvt. Ltd.

આઇ-ઇવેન્ટમાં 51 દેશોમાંથી પ્રિ-રજીસ્ટ્રેશન સાથે, વ્યાવસાયિકોની વિશાળ સંખ્યામાંથી રસ પણ દાખવવામાં આવ્યો છે. આ ઇવેન્ટ મનોરંજક સુવિધાઓ જેવી કે ચિંતન નેતૃત્વ મંચો સાથેની ઇ-કોન્ફરન્સ દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે

કોવિડ -19 પરિસ્થિતિ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓમાં અવરોધ ઉભો કરે છે ત્યારે, ભારતીય ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ ટૂંકા ગાળામાં નફાના ગાળામાં ઘટાડો સહન કરી રહ્યો છે, સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો (API) અને મહત્વની પ્રારંભિક સામગ્રી (KSM)ની કિંમતોમાં અપેક્ષિત વૃદ્ધિ આપે છે. આયાતની અવલંબન ઘટાડવા અને આત્મનિર્ભરતા અને ડ્રગની સલામતી મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખી, સક્રિય ફાર્માસ્યુટિકલ ઘટકો (API)ના સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારત સરકારે તાજેતરમાં યુ.એસ 1.3 અબજ ડોલરના હેલ્થકેર પેકેજને મંજૂરી આપી હતી તે ઉદ્યોગ માટે એક વળાંકની વ્યૂહરચના રહી છે.

PharmaLytica વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો કનેક્ટની જાહેરાત પર બોલતાં, , Mr. Yogesh Mudras, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, Informa Markets in Indiaએ કહ્યુ, "PharmaLytica તેના નવા ડિજીટલ અવતારમાં ફાર્મા ઉદ્યોગમાં તેના ફાર્મા પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ અને ફાર્મા મશીનરીના વિશ્લેષણાત્મક ઉપકરણો સાથે વિશિષ્ટ સેગમેન્ટમાં સંપૂર્ણ વેલ્યુ ચેઇન સાથે ઉત્પાદનો અને સેવાઓ માટેના અગ્રણી બજાર તરીકેનો વારસો ચાલુ રાખશે. આ પડકારરૂપ સમયમાં, વિશ્વભરની ફાર્મા કંપનીઓ નવી દવાઓ શોધવા, સંશોધન અને વિકાસ ખર્ચ વધારવા, તકનીકીનો અમલ કરવા અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે નવી પદ્ધતિઓ રજૂ કરવાના પ્રચંડ પ્રયાસો કરી રહી છે. PharmaLytica ખાતે અમારૂ ધ્યાન, ભારતના ફાર્મા ઉદ્યોગના વિકસતા ઉદ્યોગોમાં નવીનતાઓ સાથે કંપનીઓને સમાન રાખવાનું છે. વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પોના 2જો દિવસ કોવિડ-19 ફાટી નીકળવાની સાથે જ સમય મૂજબ છે જે દરમિયાન પેકેજિંગ ઉત્પાદકો સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપનો સામનો કરી રહ્યા છે અને બીજી બાજુ વ્યૂહાત્મક ક્ષેત્રો જેમકે APIs, KSMs અને મધ્યસ્થીમાં આત્મનિર્ભર બની આત્મ નિર્ભારનું ભારતનું આહવાન છે, એ સમયની માંગ છે. બીજી બાજુ, ફાર્મા સમુદાય માટે વાયરસ દ્વારા તેના માટે બનાવેલી તકો અને વાતચીતનો લાભ લેવો પણ મહત્વપૂર્ણ છે."

"અમે PharmaLytica વર્ચ્યુઅલ એક્સ્પો કનેક્ટ Informa Markets in Indiaના સુપર સપ્ટેમ્બર- વર્ચ્યુઅલ B2B ઉજવણી, કે જે બહુ ચર્ચિત ક્ષેત્રોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેના ભાગ રૂપે રજૂ કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક છીએ. કોવિડ -19 પરિસ્થિતિ જે રદબાતલ થઈ છે તેની સાથે, Informa Markets in India, તેની નેતૃત્વ દ્રષ્ટિ ચલાવે છે અને સમુદાયની સેવા કરવા અને અર્થવ્યવસ્થાના પુનર્નિર્માણમાં સહાય માટે તેના પરિવર્તનશીલ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરે છે," એમ તેમણે ઉમેર્યુ.

ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને આનુષંગિક ક્ષેત્રો સતત ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા સાથે, વર્તમાન રોગચાળાની પરિસ્થિતિમાં તેનું નિર્માણ એક પડકાર અને તક છે. વર્ચુઅલ એક્સ્પોએ વૈશ્વિક ફાર્મા ક્ષેત્રે મેળવેલ માર્કેટ આંતરદૃષ્ટિને ડિક્રિપ્ટ કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને વર્ચુઅલ એક્સ્પોમાં 2 દિવસની જ્ઞાન કોન્ફરન્સિસ શામેલ છે, જે નીચેના મૂદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે – ' 2030 સુધીમાં નિકાસમાં 50 અબજ યુએસ ડોલરની નિકાસને આગળ ધપાવવા માટેના ફોર્મ્યુલેશન માટે ભારતના ભાવિ KSMs અને API નો પાવર હોર્સ – સંશોધન અને વિકાસ, રસાયણ વિજ્ઞાન અને જીવવિજ્ઞાનની ભૂમિકા'; 'પેકેજિંગ સેગમેન્ટમાં માંગની રીત બદલાતી રહે છે'; ' 'રોગચાળો સંબંધિત ક્લિનિકલ સંશોધન - તે ભારતમાં સીઆરઓ વગેરેના નસીબને જીવંત કરી શકે છે'. 'ફાર્મા ડ્રગ ડેવલપમેન્ટમાં ક્રાંતિ લાવનાર વિક્ષેપિત તકનીકીઓ'; 'વૈશ્વિક રોગચાળા માટે લડવાની તૈયારી' જેવા અમુક.

કોન્ફરન્સ વેબિનારમાં સ્પીકર્સની એક રસપ્રદ લાઇન છે જેમાં શામેલ છે - Dr. Dinesh Dua, ચેરમેન, Pharmexcil | એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર, Nectar Life Sciences; Dr. Subhadeep Sinha, વરિષ્ઠ ઉપપ્રમુખ અને મેડિકલ ડિરેક્ટર, Hetero Drugs; Dr. Narendra Chirmule, કો- ફાઉન્ડર અને સીઈઓ, SymphonyTech Biologics; Dr. Ranjana B. Pathak - પ્રમુખ-Global Quality, Medical Affairs & Pharmacovigilance, Cipla; Dr. Swapan K Jana, માનવ રસી વિકાસ, Serum Institute of India Pvt. Ltd. અને Dr. Ramesh Matur, સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અને હેડ R&D, Biological E. Ltd.

