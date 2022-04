पोकेमॉन किड्स टीवी ने कैट्स किचन 'स्वीट्स पैराडाइज' के साथ अपनी पहली वर्षगांठ मनाई

चीन में लोकप्रियता के बाद, इस सीरीज को अंग्रेजी में लांच किया हैं और पोकेमॉन किड्स टीवी यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज़ किया गया हैं। इसके कुल तीन एपिसोड हैं, जिन्हें मार्च, अप्रैल और मई में रिलीज़ किया जाएगा। अंग्रेजी के अलावा, थाई, इंडोनेशियाई और हिंदी सब-टाइटल भी जोड़े जाएंगे, इस उम्मीद में कि विभिन्न क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे और माता-पिता पोकेमॉन से जुड़ सकते हैं। पोकेमॉन किड्स टीवी पर "पोकेमॉन स्वीट्स पैराडाइज" का पहला एपिसोड https://youtu.be/i_TBTHk0q4w यहाँ पर देखा जा सकता हैं।

कैट्स किचन चीन की एक प्रसिद्ध वीडियो बनाने वाली टीम हैं, जो भोजन से जुड़े वीडियो बनाती हैं। टीम ने 2013 में अपने काम की शुरुआत की थी। चीन में इसके 60 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और इसे 78 बिलियन वीडियो व्यूज मिले हैं। कंपनी के संस्थापक, लाओ दाओ, जो वीडियो में खुद भी दिखाई देते हैं, इन को अपने स्नेही घर के भोजन के लिए कई प्रशंसकों से बहुत समर्थन मिला हैं। भविष्य में, चैनल विभिन्न रचनाकारों के साथ मिलकर अलग-अलग जॉनर में वीडियो बनाने की भी योजना बना रहा हैं। आप कैट्स किचन यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/channel/UCisCgODN_XZUC-s6Y9iwm7w यहाँ पर देख सकते हैं।

"पोकेमॉन स्वीट्स पैराडाइज" को स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करने के साथ ही चैनल थाई, इन्डोनेशियाई और हिंदी जैसी विभिन्न भाषाओं में पोकेमॉन गीतों को तैयार करने की योजना बना रहा हैं। इसके पहले प्रोजेक्ट के रूप में विभिन्न भाषाओं में "पि-पि-पि-पि-पिकाचु" गीत अब नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

(थाई वर्जन) https://youtu.be/FyBuJpEQ1sE

(इंडोनेशियाई वर्जन) https://youtu.be/pJocc2c3w8U

(हिंदी वर्जन) https://youtu.be/z6yYOWwsIY8

भविष्य में पोकेमॉन किड्स टीवी पर हम और भी लोकल कंटेंट पेश करने वाले हैं, तो इसी तरह से आगे भी हमें सपोर्ट कीजिये।

पोकेमॉन किड्स टीवी आधिकारिक पोकेमॉन यूट्यूब लर्निंग चैनल है, जहां आपको बच्चों से संबंधित वीडियोज़ मिलेंगे. चैनल पोकेमॉन सिंग-अलॉन्ग वीडियोज़, पॉपुलर नर्सरी राइम्स और शैक्षिक सामग्री प्रदान करता है, जिसे पोकेमॉन को पसंद करनेवाले बच्चों में सीखने की कला को सशक्त बनाने के लिए रचा गया है. कृपया पोकेमॉन किड्स टीवी देखें https://www.youtube.com/channel/UCgbfG5HoczHIkpzxLYH-8Ww पर.

पोकेमॉन कंपनी के बारे में

पोकेमॉन कंपनी एक अनोखी कंपनी है जो १९९८ में पोकेमॉन के मूल लेखकों द्वारा लॉन्च की गई थी जो खासकर पोकेमॉन की सामग्री विकसित करने की दृष्टि से रचा गया एक सशक्त ब्रांड है. अपनी विभिन्न गतिविधियों-कंटेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केंटिंग और अन्य के माध्यम से-हम अपने सभी संसाधन लगाकर ८०० से अधिक पोकेमॉन के व्यक्तिगत गुणों को सामने लाने तथा जितना हो सके उतनी अधिक लोकप्रियता दिलाने के लिए इन कैरेक्टर्स को पूरा आधार देने के लिए उन्हें मोहकता प्रदान करते हैं. जब पोकेमॉन अपनी २५वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा तब आज यह एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो सभी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है और सभी पीढियों को जोडता है. पोकेमॉन ग्रुप के पास वर्तमान में जापान और दो विदेशों में चार कंपनियां हैं, जहां कुल तकरीबन १,००० कर्मचारी अपने संबंधित बाजारों के लिए पोकेमॉन का निर्माण कर रहे हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट: https://corporate.pokemon.co.jp/en पर विज़िट करें.

