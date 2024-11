ProofID और Midships ने विश्व स्तरीय Ping Identity सेवाएं प्रदान करने के लिए रणनीतिक गठबंधन किया

मैनचेस्टर, इंग्लैंड और सिंगापुर, 8 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- ProofID, एक अग्रणी पहचान सुरक्षा विशेषज्ञ और Midships, एक अग्रणी Customer Identity & Access Management (CIAM) और Fraud Prevention परामर्शदाता, ने आज पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ Ping Identity सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। यह गठबंधन, Ping Identity स्टैक में आर्किटेक्चर और परिनियोजन से लेकर वर्तमान में जारी प्रबंधित सेवाओं तक, सर्वसमावेशी पहचान समाधान संभव करने के लिए दो अग्रणी Ping Identity भागीदारों को एक साथ लाता है।

यह गठबंधन, Ping Identity द्वारा हाल ही में ForgeRock के अधिग्रहण के बाद, Ping Identity और ForgeRock सॉफ्टवेयर समाधानों के एकीकरण को गति प्रदान करेगा। गहन उत्पाद और वितरण विशेषज्ञता को मिलाकर, ProofID और Midships सॉफ्टवेयर से SaaS (S2S) में माइग्रेशन को सुव्यवस्थित करने और परिनियोजन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्नत टूलिंग और स्वचालन विकसित कर रही हैं।

दोनों कंपनियों ने हाल ही में एक संयुक्त समाधान PingFederate MFA Accelerator विकसित करने के लिए गठबंधन किया है, Ping Identity और ForgeRock घटकों का परिनियोजन और एकीकरण को स्वचालित करती है, तथा वर्तमान PingFederate ग्राहकों के लिए पहले से अनुपलब्ध ऑन-प्रिमाइसेस Multi-Factor Authentication (MFA) समाधान प्रदान करती है।

चूंकि Ping Identity अपने पूरे इकोसिस्टम में शक्तिशाली समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए है, यह गठबंधन वैश्विक ग्राहकों के लिए निर्बाध समाधान वितरण को सपोर्ट करके इसके रणनीतिक उद्देश्यों को भी सपोर्ट करेगा।

"मैं दो अग्रणी विशेषज्ञ Ping Identity सेवा भागीदारों के बीच इस गठबंधन को लेकर अत्यंत उत्साहित हूं। Ping Identity द्वारा ForgeRock के अधिग्रहण के बाद, हमारे वैश्विक ग्राहकों को संपूर्ण संयुक्त सॉफ्टवेयर सैट में विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञ इंटीग्रेटर्स की आवश्यकता होती है, और यह गठबंधन हमें तुरंत यह सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।" ProofID के CEO Tom Eggleston ने कहा। "उद्यम IAM और CIAM बाजारों में अग्रणी बने रहते हुए हमारा रणनीतिक गठबंधन दोनों कंपनियों को हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने तथा Ping Identity को सपोर्ट करने में गठबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है।"

"ProofID के साथ गठबंधन करके Midships रोमांचित है। यह भागीदारी हमें अपने ForgeRock एक्सेलरेटर्स और विशेषज्ञता को एशिया, ANZ, और UK के मौजूदा बाजारों के अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है।" Midships के CEO, Ajit Gupta, ने कहा। "हम इन क्षेत्रों में अपने ग्राहकों तक ProofID की अद्वितीय Ping विशेषज्ञता लाने के लिए भी उत्साहित हैं। अपने संयुक्त गठबंधन के माध्यम से, हम ग्राहकों के लिए नई और रोमांचक प्रस्तुतियाँ ऑफर करने की आशा करते हैं, जो Ping और ForgeRock की सर्वोत्तम सुविधाओं का लाभ उठाएंगी।"

ProofID का परिचय

ProofID एक वैश्विक पहचान सुरक्षा भागीदार, इंटीग्रेटर और सेवा प्रदाता है। एक प्रमाणित पहचान विशेषज्ञ के रूप में, परियोजना की किसी भी जटिलता के बावज़ूद ProofID एक कष्ट-मुक्त, सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। IAM और IGA सेवाओं को डिज़ाइन, वितरित और प्रबंधित करने के लिए पूरे विश्व के टियर-1 उद्यमों और मध्य-बाज़ार व्यवसायों द्वारा भरोसा किया जाता है। ProofID ने गतिशील कार्यबल आवश्यकताओं और निर्बाध ग्राहक संलग्नता के साथ सभी बाजार क्षेत्रों में उद्योग की अग्रणी टेक्नोलॉजियों का सफलतापूर्वक परिनियोजन किया है। लगातार 6 वर्षों तक Global Delivery Partner of the Year Award अर्जित, तथा SailPoint ने SailPoint Delivery Admiral (SaaS) का दर्जा प्राप्त करने वाली ProofID की अत्यधिक कुशल टीम को Ping Identity सहित उनके सभी चयनित भागीदारों द्वारा सर्वोच्च तकनीकी मान्यता प्रदान की गई है। अधिक जानकारी के लिए www.ProofID.com पर जाएं।

Midships का परिचय

Midships एक अग्रणी Customer Identity & Access Management and Fraud Prevention परामर्शदाता है। 2018 से Ping Identity (ForgeRock) की एक मान्यता प्राप्त भागीदार, Midships को 2022/23 के लिए ForgeRock APAC Best Systems Integrator के रूप में मान्यता और 2024 में Delivery Excellence in Asia Pacific के लिए Ping का पुरस्कार दिया गया है। उनकी मुख्य विशेषज्ञताओं में Ping One Advanced Cloud Services, Fraud Prevention, Containerization (Kubernetes), and DevSecOps सम्मिलित हैं। Midships के पास प्रमाणित और अनुभवी डिलीवरी टीम है, जिसका ध्यान व्यवसायिक परिणाम देने पर केंद्रित है। Identity Management की महत्वपूर्ण प्रकृति के मद्देनज़र वे शून्य डाउनटाइम समाधान प्रदान करने, मूल्य निर्धारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक्सिलरेटर प्रदान करने और ऑन-प्रिमाइसेस और SaaS दोनों वातावरणों में CIAM समाधानों के परिनियोजन को पूरी तरह से स्वचालित करने में विशेषज्ञ हैं। उनके Fraud Prevention समाधान वास्तविक समय में घोटालों और धन के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से पहचानने में प्रमाणित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए www.midships.io पर जाएं।

संपर्क:

Saffron Wynn-Jones

079889 63716

[email protected]

वीडियो: https://www.youtube.com/watch?v=zGLk6Jy7Ifs

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/1999484/5012837/ProofID_Logo.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/2551542/Midships_Logo.jpg