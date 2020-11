பூனாவிலிருந்து மும்பைக்கு Panchshil Realty's YOO Villas Helipadல் ஹெலிகாப்டர் சேவைகளை Fly Blade India அறிமுகப்படுத்துகிறது

பூனா மற்றும் மும்பைக்கு இடையில் எந்த கமர்ஷியல் விமானங்களும் செயல்படாத இந்நேரத்தில் தற்போது செயல்படும் ஒரே ஹெலிகாப்டர் சேவை இது ஒன்று மட்டுமே. விரைவான விமான சேவைக்கான தேவை இருக்கும் உள்மாநில மற்றும் வெளிமாநில பயணிகளுக்கு இப்போது வசதியான தேர்வாக இது உள்ளது.

மற்ற கமர்ஷியல் விமானங்களில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் சீட்டுகளுக்கு பணம் செலுத்துவதைப் போலவே பயனர்களுக்கு fly-by-seat தீர்வை இந்த ஹெலிகாப்டர் சேவை அளிக்கிறது.

Fly Blade India பூனாவிலிருந்து மும்பைக்கு YOO Villas helipad லிருந்து ஒரு நாளைக்கு இரு சேவைகளையும் மும்பையிலிருந்து YOO Villas helipadக்கு ஒரு நாளைக்கு இரு சேவைகளையும் தற்போது அளிக்கிறது. தெற்கு மும்பையில் Mahalaxmi Race Course மற்றும் suburban Juhuவுக்கும் சேவைகள் அளிக்கப்படுகிறது.

அட்டவணைகள் மற்றும் பயண வரவேற்பு சேவைகள் உள்ளிட்ட ஹெலிகாப்டர் சேவைகள் பற்றி கூடுதல் தகவலுக்காக தயவுசெய்து Fly Blade Indiaவுக்கு 1-800-102-5233 அழைக்கவும் அல்லது [email protected] ஈமெயிலுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது https://flyblade.in/ வருகை தரவும்.

"YOO Villas helipadலிருந்து செயல்படும் முதல் வகையான ஹெலிகாப்டர் சேவை அறிமுகத்துடன், பூனா மற்றும் மும்பைக்கு இடையிலுள்ள பயண நேரம் சாலை போக்குவரத்தைவிட சில நிமிடங்களாக குறைந்துள்ளது. பூனாவாசிகளும் மும்பைவாசிகளும் இப்போது ஒரு நாள் பயணங்களை செய்யலாம்," இவ்வாறு Sagar Chordia, Director, Panchshil Realty கூறுகிறார்.

"Panchshil homesன் முதலாளிகள் மற்றும் Kharadiக்கு அருகிலுள்ள எங்களது கார்ப்பரேட் நிறுவன நபர்களுக்கு இப்போது விரைவான மற்றும் வசதியான பயணத் தேர்வு உள்ளது. எங்களது ஹெலிபேட் YOO Villas உடன் இணைந்திருப்பதால், பூனாவிற்கு வெளியே உள்ள முதலாளிகள் இப்போது தங்கள் வாசலிலேயே இறங்கலாம். வீடு வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்ட வாங்குபவர்களுக்கு இப்போது Panchshil homeல் முதலீடு செய்யவும் வாங்கவும் இன்னொரு முக்கிய காரணம் அமைந்துவிட்டது," என்றும் அவர் கூறினார்.

"Blade India நகர்ப்புற விமான சேவை நிறுவனமாகும் அது தனது பயனாளிகள் மற்றும் கூட்டாளிகளுக்கு உகந்த பயணத்தீர்வுகளை அளிப்பதில் எப்போதும் கவனம் கொள்கிறது. தரம் வாய்ந்த வேலை-வாழ்க்கை சமநிலைக்கான முக்கிய அம்சமான முன்னோக்கு, பாதுகாப்பான மற்றும் வசதியான அணுகலையும் திட்டமிட்டுள்ளது" என்று Karanpal Singh, Founder & Managing Director-Hunch Ventures & Investments Pvt. Ltd. கூறினார்.

"மும்பை மற்றும் பூனாவுக்கு இடையில் தடையற்ற இணைப்பை வழங்கும் இந்த சேவைக்காக Panchshil Realty உடன் இணைந்திருப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். சாலை வழியாக பயணம் செய்யும் பல மணிநேர பயணத்திற்கு பதிலாக இப்போது மக்களுக்கு சிறந்த தேர்வு உள்ளது" என்றும் அவர் கூறினார்.

நோய் பாதுகாப்பு (இன்குபேசன்) மற்றும் வளர்ச்சி மூலதனம் மீது சிறப்பு கவனம் கொண்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் துணிகர மூலதன நிறுவனமான Hunch Ventures & Investments Pvt. Ltd.ன் போர்ட்ஃபோலியோ நிறுவனமாக Fly Blade India Pvt. Ltd. உள்ளது.

YOO Villas பற்றி

தனித்துவமான அனுபவங்களை மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்காக மேம்படுத்தப்பட்ட மற்றும் அற்புதமான ஓர் அழகிய ஆற்றங்கரையில் வாழும் அனுபவத்தை வழங்கும், மிக நேர்த்தியான வாழ்க்கை முறைகளுக்கான சுவை உள்ளவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதே YOO Villas. சர்வதேச புகழ்பெற்ற டிசைனர் Kelly Hoppen வடிவமைக்கப்பட்ட YOO Villas இயற்கையுடன் இணைந்து வாழும்படி கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆச்சர்யப்படவைக்கும் இன்டீரியர் ஸ்டைல் தேர்வுகளுடன்- கடல்காற்று மற்றும் விண்டேஜ் உடன் உள்ள கலைநயமிக்க YOO Villas ஒவ்வொரு நவீன வசதி மற்றும் தடையற்ற சொகுசு அம்சங்களுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு புள்ளிகள்:

சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை வழங்கும் ஐந்து-நட்சத்திர கேட்டட் டெவலப்மென்ட்

நவீன வசதிகள், சேவைகள் உடன் 'The Panchshil Club' கிளப்ஹவுஸ்

கிழக்கு மற்றும் மேற்கத்திய முறைகளின் இணைப்புகளுடன் இரட்டை-உயரத்துடன் கட்டமைக்கப்பட்ட வில்லாஸ்

தோட்டங்கள், அழகான புதர்ச்செடிகள், நீருற்றுகள், நீர்தொட்டிகள், விளையாட்டு மைதானங்கள், ஓய்வெடுக்க அமைதியான இடங்கள் உடன் 'சென்ட்ரல் பார்க்'

Kharadi க்கான நன்மைகள்

அதிகளவில் ஐடி மற்றும் ஐடிஈஎஸ் நிறுவனங்கள் நிறைந்த வர்த்தக மாவட்டமான மற்றும் ஐடி ஹப்பான Kharadiக்கு மிக அருகில் YOO Villas அமைந்துள்ளது.

Kharadi பூர்த்திசெய்யப்பட்ட 10 மில்லியன் சதுர அடி அலுவலக இடம் கொண்டது

அடுத்து 3 முதல் 5 வருடங்களுக்குள் Kharadiல் இன்னும் 14 மில்லியன் சதுர அடி இடத்தில் அலுவலகம் கட்டப்பட உள்ளது.

Kharadiல் Panchshil'ன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அலுவலக போர்ட்ஃபோலியோ 8 மில்லியன் சதுர அடி மற்றும் Panchshil'ஆல் பூர்த்திசெய்யப்பட உள்ளது மற்றொரு 8 மில்லியன் சதுர அடி இடம்.

பூனா விமான நிலையத்திலிருந்து வெறும் 10 கிமீ தொலைவில் Kharadi அமைந்துள்ளது மற்றும் Kalyani Nagar, Koregaon Park, Magarpatta மற்றும் Hadapsarக்கு Kharadiலிருந்து எளிதாக செல்ல முடியும். மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், மால்ஸ் மற்றும் இன்னும் அமைக்கப்பட உள்ள பிற வசதிகள் அடங்கியதாக Kharadi சமூக உட்கட்டமைப்பு உள்ளது.

World Trade Centreன் Cityhub, பூனாவில் பல்வேறு கேஃபே, ரெஸ்டாரன்ட் மற்றும் லாஞ்சுகளை அளித்து அலுவலக நேரத்திலும் அதற்கு பிறகும் கூட ஓய்வெடுக்க தளங்களை வழங்குகிறது.

Panchshil'ன் வியாபாரங்கள் - முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

Panchshil Realty 23 மில்லியன் சதுர அடி ரியல் எஸ்டேட் போர்ட்ஃபோலியோவை பூர்த்தி செய்துள்ளது மற்றும் 20 மில்லியன் சதுர அடி வளர்ச்சியின் கீழ் உள்ளது.

வர்த்தக அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் Residential உள்ளிட்ட Panchshil Realty'ன் மூன்று முக்கிய வர்த்தக பிரிவுகள்

உள்ளிட்ட Panchshil Realty'ன் மூன்று முக்கிய வர்த்தக பிரிவுகள் பொருத்தமான கட்டமைப்பு கொண்ட இடங்கள், சிறப்பு எகனாமிக் ஜோன்கள், ஐடி பார்க்குகள், ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பணியிடங்கள், மால்ஸ் & பல் பயன்பாட்டு மேம்பாடுகள் உள்ளிட்ட ரீடெய்ல் மற்றும் உணவு மற்றும் பானங்கள் அடங்கிய Commercial போர்ட்ஃபோலியோ.

போர்ட்ஃபோலியோ. Ritz-Carlton, JW Marriott, Marriott Suites, Courtyard By Marriott, Oakwood and Double Tree By Hilton போன்ற முன்னணி பிராண்டுகளுடன் கிட்டத்தட்ட 1200 அறைகள் கொண்ட Panchshil's Hospitality போர்ட்ஃபோலியோ.

போர்ட்ஃபோலியோ. Panchshil Realty அலுவலக போர்ட்ஃபோலியோவின் குறிப்பிடத்தக்க பிரிவு, Blackstone Group LP மூலம் நிதியளிக்கப்படும் மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் Blackstone Real Estate Private Equity Fundஆல் ஆதரவளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Panchshil Realty பற்றி

2002ல் உருவாக்கப்பட்ட Panchshil Realty இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த சொகுசு, ரியல் எஸ்டேட் பிராண்டுகளில் ஒன்று. ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சியில் தலைமையாகவும் சிறந்தும் விளங்கும் இந்த குழுவின் அணுகல், வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டிட அமைப்பு மூலமாக திட்டமிடப்பட்ட வளர்ச்சியிலும், மதிப்புமிக்க சொத்துகளை உருவாக்குவதிலும் மற்றும் வாழ்க்கைமுறை அனுபவங்களை வடிவமைப்பதிலும் கவனம் கொண்டுள்ளது. கூடுதல் தகவலுக்கு தயவுசெய்து www.panchshil.com க்கு வருகை தரவும்

YOO Villas Pune சம்பந்தப்பட்ட விற்பனை தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு தயவுசெய்து தொடர்பு கொள்ளவும் +918970007700

YOO Villasல் உங்கள் விருப்பத்தை பதிவு செய்ய தயவுசெய்து இங்கே கிளிக் செய்யவும் click here.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த அறிவிப்பு Villa Type V2 (Nos. 285 to 290) மற்றும் Villa Type V3 (Nos. 109 to 117 & 122 to 151) க்கு மட்டுமே, அவை 1 ஆம்தேதி மே, 2017க்கு முன்னர் முடிந்துவிடும். அறிவிப்பானது கருத்து சார்ந்தது மட்டுமே. படங்கள், இமேஜ்கள் அனைத்தும் மேற்கோள் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. முன்மொழியப்பட்ட மற்றும் காட்டப்பட்ட எலிவேசன் மற்றும் காட்சிகள் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. உங்களுக்கும் Panchshil Infrastructure Holdings Pvt. Ltd.க்கும் இடையில் கையெழுத்திடப்படும் விற்பனை ஒப்பந்தத்தில் உள்ள பகுதிகள், விலைகள், எலிவேசன் மற்றும் குறிப்புகள் மட்டுமே இறுதியானவை மற்றும் பிணைப்புக்குரியவை. இந்த அறிவிப்பு எந்த விதமான சலுகையையும் கூறவில்லை. வாங்குபவர் விற்பனை ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக்கு பிறகு புக்கிங் அனுமதிக்கப்படும்.

The Panchshil Club (YOO Villas)

இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள clubhouse புராஜெக்டின் குடியிருப்பவர்களுக்கு பிரத்யேகமானது அல்ல. அது PIHPLஆல் உருவாக்கப்பட்ட தற்சார்பான clubhouse. இந்த புராஜெக்டில் குடியிருக்காதவர்களையும் உறுப்பினராக்க மற்றும் அனுமதிக்க PIHPLக்கு உரிமை உண்டு.

