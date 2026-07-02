QBE Insurance Group Limited अब Raheja QBE General Insurance Company Limited की एकमात्र स्वामी और शेयरधारक बन गई है।

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QBE Insurance Group Limited

02 Jul, 2026, 12:13 IST

  • ऑस्ट्रेलिया-स्थित वैश्विक बीमा कंपनी ने भारतीय बीमा कंपनी में शेष भागीदारी हासिल कर ली है।
  • यह कदम भारत में QBE के कूटनीतिक विस्तार में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और QBE की क्षेत्रीय विकास योजनाओं में योगदान देगा।
  • इस एकीकरण से नवाचार, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, नए उत्पादों और टेक्नोलॉजी के लिए नए अवसर खुलेंगे - जिसका लक्ष्य भारतीय बीमा क्षेत्र में ग्राहक-केंद्रित समाधानों को बेहतर बनाना और विकसित करना है।

मुंबई, भारत, 2 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- QBE Insurance Group Limited, एक अंतरराष्ट्रीय सामान्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता, ने Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) से अनुमोदन के बाद Raheja QBE General Insurance Company Limited (Raheja QBE) का 100% स्वामित्व हासिल कर लिया है।

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Rob Kosova, CEO of QBE Asia
Rob Kosova, CEO of QBE Asia

यह अधिग्रहण Prism Johnson Limited के साथ 18 वर्षों के संयुक्त स्वामित्व के बाद हुआ है और एशियाई क्षेत्र में QBE के कूटनीतिक विस्तार में एक यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अधिग्रहण के तहत Raheja QBE का नाम भी बदला जा रहा है और इसे QBE के नाम से जाना जाएगा। यह सौदा भारत को एक महत्वपूर्ण विकासशील बाजार के रूप में देखने के QBE के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

"भारत विश्व के सबसे गतिशील बाजारों में से एक है - और हम QBE की क्षमताओं को परिनियोजित करने और एक ऐसे देश में विकास के अगले चरण को अनलॉक करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं, जिसमें हमारा मानना है कि अपार दीर्घकालिक क्षमता है," QBE Asia के CEO, Rob Kosova ने कहा। 

भारतीय बीमा क्षेत्र में ग्राहक-केंद्रित समाधानों को बेहतर बनाने और विकसित करने के लक्ष्य के साथ एकल स्वामित्व से QBE को उत्पाद और परिचालन नवाचार के नए अवसरों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। QBE Asia और Raheja QBE दोनों की टीमें स्थानीय व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रहेंगी।

"स्वामित्व में बदलाव हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल वही बना हुआ है: अपने ग्राहकों, भागीदारों और लोगों का सपोर्ट करना", Kosova ने कहा। "हमारी प्राथमिकता पहले से मौजूद मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ना, ग्राहकों के लिए निरंतरता बनाए रखना और विकास, नवाचार तथा कैरियर विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न करना है। हम भारत की टीम का QBE परिवार में पूर्ण रूप से स्वागत करते हुए और इस व्यवसाय के भविष्य को साथ मिलकर एक नया आकार देने के प्रति उत्साहित हैं।"

QBE एशिया का परिचय

QBE Asia, QBE Insurance Group Limited के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का घटक है। सिडनी में मुख्यालय वाली QBE Insurance Group Limited, Australia Securities Exchange (ASX) पर सूचीबद्ध है। QBE Insurance Group के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया www.qbe.com पर जाएं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/3002977/Rob_Kosova_QBE_Asia_CEO.jpg

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