RoboForex ने उन्नत Copy Trading Service का अनावरण किया

बेलीज़ सिटी, बेलीज़, 26 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- वित्तीय ब्रोकर RoboForex ने CopyFX प्लेटफ़ार्म से विकसित और अब कंपनी के मुख्य इकोसिस्टम में सहजता से एकीकृत की गई अपनी उन्नत Copy Trading Service का अनावरण किया है।

मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए परिचित पूरी कार्यक्षमता को बनाए रखते हुए, संशोधित Copy Trading Service ट्रेडिंग रणनीतियों की खोज, विश्लेषण और साझाकरण को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए सुधारों की एक रेंज प्रस्तुत करती है। प्रमुख उन्नयनों में एक उन्नत Copy Trading Partner Program के साथ MetaTrader 4, MetaTrader 5, और R StocksTrader तक फैला हुआ एकीकृत सार्वजनिक रणनीति रेटिंग सिस्टम सम्मिलित है। साथ में, ये नवाचार अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और सहजज्ञ कॉपी ट्रेडिंग वातावरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

सार्वजनिक और एकीकृत रणनीति रेटिंग

अपने अक्सर नए लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न करने वाला ट्रेडिंग उद्योग अपने विविध प्लेटफ़ार्म परिदृश्य के लिए जाना जाता है। RoboForex द्वारा किए गए नवीनतम सुधार उपयोगकर्ता की सरलता और रणनीतियों को चलाने वाले प्लेटफ़ार्मों की बहुमुखी प्रतिभा के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

नई सार्वजनिक रेटिंग से अपंजीकृत उपयोगकर्ताओं को भी आसानी से रणनीतियों का पता लगाने और साझा करने की सुविधा मिलती है। यह एकीकृत रेटिंग MetaTrader 4, MetaTrader 5, या R StocksTrader प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले ट्रेडरों की सभी रणनीतियों को एकीकृत करती है, जिससे उपयोगकर्ता प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और रणनीति तुलना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं। अनुभवी उपयोगकर्ताओं को अधिक सूचित निर्णय ले सकने में सक्षम बनाते हुए, सहजज्ञ इंटरफ़ेस मापदंडों की एक सर्वसमावेशी रेंज भी प्रदान करता है।

RoboForex के क्षेत्रीय परिचालन मैनेजर, Douglas Abreu, ने कहा, "RoboForex में हमारा ध्येय हमेशा जटिल को सरल बनाना रहा है। निवेशकों को प्लेटफ़ार्मों का पता लगाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए - उन्हें तुरंत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाली रणनीतियों को खोजने और उनका पालन करने में सक्षम होना चाहिए। इन अपडेटों के साथ, हमारा लक्ष्य हमारी सेवा के साथ बातचीत के प्रत्येक सेकंड को यथासंभव कुशल और सरल बनाना है।"

मौजूदा ग्राहकों की अपनी सभी वर्तमान कार्यक्षमताएं बरकरार रहेंगी तथा उन्हें नई सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जो उनके ट्रेडिंग अनुभव को और बेहतर बनाएगी।

अपडेटेड Copy Trading Partner Program

अपडेटेड Copy Trading Partner Program व्यक्तियों को चयनित ट्रेडर की रणनीति को बढ़ावा देने और नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के माध्यम से कमीशन कमाने में सक्षम बनाता है - इसके लिए उन्हें स्वयं ट्रेडर होने की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशकों से प्राप्त कमीशन का एक हिस्सा ट्रेडर Copy Partners के साथ साझा करते हैं, जिससे नए निवेशकों के बीच उनकी रणनीतियों की पहुंच बढ़ाने में उनके योगदान को मान्यता मिलती है।

उन्नत Copy Partner Program के भाग के रूप में, पार्टनर MT4 और MT5 दोनों पर कॉपी रणनीतियों के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं – जो उद्योग के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म हैं। इससे प्रोग्राम का उपयोग अधिक सुविधाजनक और कुशल हो जाता है, क्योंकि यह अब दोनों प्लेटफॉर्मों को सपोर्ट करता है। MT5 के लिए Copy Partner Program को जोड़ना हाल ही में किया गया एक सुधार था, जिसे ग्राहकों की मजबूत मांग के प्रत्युतर में लागू किया गया था।

Copy Trading Service का परिचय

RoboForex Copy Trading Service एक शक्तिशाली प्लेटफ़ार्म है जो सफल ट्रेडरों को स्वचालित रूप से उनकी रणनीतियों की नकल करने के इच्छुक निवेशकों से जोड़ता है। ट्रेडरों को अपने ग्राहकों के लाभ से कमीशन प्राप्त करके फ़ायदा होता है, जबकि निवेशक आसानी से एकीकृत सार्वजनिक रणनीति रेटिंग को ब्राउज़ कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित रणनीतियों को तुरंत ढूंढ और कॉपी कर सकते हैं।

2012 में CopyFX के रूप में शुरू की गई Copy Trading Service कई मिलियन ट्रेडरों और निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफ़ार्म बन गई है। RoboForex की Copy Trading Service को ग्राहकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाने वाली प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

एकीकृत सार्वजनिक रणनीति रेटिंग - निवेशकों को MT4, MT5 और R StocksTrader में ट्रेडर के प्रदर्शन की समीक्षा करने की सुविधा देती है।

Cent खाते - ट्रेडरों को अधिक रणनीतियों का परीक्षण करने की सुविधा देते हैं और निवेशकों को कम सीमाओं के साथ कॉपी करना शुरू करने में सक्षम बनाते हैं।

लचीला कमीशन सिस्टम - प्रदर्शन शुल्क (50% तक), सदस्यता शुल्क, या यहां तक कि बिना किसी कमीशन के रणनीति साझा करने का विकल्प भी प्रदान करता है।

इन टूल्स के साथ, RoboForex उपयोगकर्ताओं को सरलता, पारदर्शिता और आत्मविश्वास के साथ बेहतर ट्रेड और निवेश करने में सक्षम बनाता है।

अधिक जानकारी के लिए roboforex.com/copy-trading/copy-top-strategies/ पर जाएँ।

RoboForex का परिचय

RoboForex एक ऐसी कंपनी है जो ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करती है, तथा वित्तीय मार्केटों में ट्रेडरों को अपने स्वामित्व वाले और उद्योग-अग्रणी ट्रेडिंग टर्मिनलों तक पहुंच प्रदान करती है। RoboForex Ltd ब्रोकरेज लाइसेंस संख्या FSC 000138/32 के तहत काम करती है।

कंपनी के उत्पादों और गतिविधियों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट roboforex.com पर देखें।

