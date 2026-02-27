Rocky Mountain Institute और Climate Policy Initiative के सहयोग से Bank of Baroda ने भारतीय बैंकों को कॉर्पोरेट ट्रांजिशन की तैयारियों का आकलन करने में सहायता करने के लिए एक मार्गदर्शिका लॉन्च की

नई मार्गदर्शिका भारतीय वित्तीय संस्थानों को इस्पात जैसे कठिन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है।

मुंबई, भारत, 27 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain Institute (RMI), Climate Policy Initiative (CPI), और Bank of Baroda ने आज कंपनियों के ट्रांज़िशन जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए एक मार्गदर्शिका, An Introduction to Corporate Transition Assessments, भारतीय वित्तीय संस्थानों को उत्सर्जन-गहन उद्योगों में कॉर्पोरेट ग्राहकों की ट्रांज़िशन तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित पद्धति प्रदान करने वाली एक नई मार्गदर्शिका लॉन्च की है। इस मार्गदर्शिका का विमोचन मुंबई स्थित Bank of Baroda के मुख्यालय में किया गया है।

जैसे-जैसे भारत 2070 के अपने नेट-शून्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और निर्यात बाजार कठोर उत्सर्जन सीमाएं लागू कर रहे हैं, इस्पात, सीमेंट और रसायन जैसे कठिन उत्सर्जन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कंपनियों को डीकार्बोनाइजेशन के अधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। इससे उन्हें महत्वपूर्ण परिवर्तन संबंधी जोखिमों का सामना करना और उनकी साख तथा उनके बिज़नेसों की सफलता पर प्रभाव पड़ सकता है। कई भारतीय बैंक इस बदलाव के लिए व्यक्तिगत ग्राहकों की स्थिति का आकलन करने हेतु आंतरिक दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं।

"Corporate Transition Assessments बैंकों को अधिक सुविचारित क्रेडिट निर्णय लेने और अपने ग्राहकों के लिए ट्रांजिशन पार्टनर के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करते हैं," Mr. Ravindra Singh Negi, ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर, Bank of Baroda ने कहा। "हमें इस महत्वपूर्ण कार्य में RMI और CPI के साथ साझेदारी करने पर गर्व है और हम अपनी जलवायु जोखिम मैनेजमेंट क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इन जानकारियों को लागू करने के लिए उत्सुक हैं।"

RMI की प्रबंध निदेशक, Akshima Ghate ने कहा, "भारत के जिन क्षेत्रों में कमी लाना कठिन है, वे हमारी राष्ट्रीय डीकार्बोनाइजेशन यात्रा की गति और विश्वसनीयता को परिभाषित करेंगे। इन क्षेत्रों को वित्तपोषण करने वाले बैंकों को ऐतिहासिक के साथ-साथ भविष्योन्मुखी आकलन की आवश्यकता होती है। इन मूल्यांकनों से ग्राहकों की परिवर्तनकारी कारकों के प्रति संवेदनशीलता उजागर होनी चाहिए और उन्हें यह आकलन किया जाना चाहिए कि क्या उनकी रणनीतियाँ आगामी परिवर्तनों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से लचीली हैं।"

यह मार्गदर्शिका तीन आयामों पर आधारित Corporate Transition Assessments (CTA) ढांचे का परिचय देती है: i) रणनीति और महत्वाकांक्षा, जो किसी कंपनी के ट्रांजिशन एक्सपोज़र और डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं की जांच करती है; ii) व्यवहार्यता, जो निवेश पाइपलाइनों और तकनीकी-आर्थिक निर्भरताओं का मूल्यांकन करती है; और iii) जवाबदेही, जो संचालन और पारदर्शिता तंत्रों का आकलन करती है। यह ढांचा जोखिम मैनेजमेंट और निवेश मूल्यांकन के लिए कार्रवाई-उन्मुख जानकारियाँ उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है।

Climate Policy Initiative में भारत के निदेशक, Vivek Sen ने कहा, "परिसंपत्ति-स्तरीय विश्लेषण, दूरदर्शी निवेश संरेखण और निर्भरता मानचित्रण पर इसका जोर, इस ढांचे की विशेषता है। सार्वजनिक रूप से घोषित ट्रांजिशन योजनाओं पर निर्भर रहने वाले अन्य दृष्टिकोणों के विपरीत, CTA पद्धति बैंकों को ग्राहकों की तत्परता की जमीनी स्तर की समझ विकसित करने में सक्षम बनाती है, भले ही औपचारिक योजनाएं मौजूद न हों, जो कि आज अधिकांश भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए वास्तविकता है।"

इस मार्गदर्शिका में भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए CTA ढांचे को लागू करते हुए एक विस्तृत केस स्टडी शामिल है, जो दर्शाती है कि ट्रांजिशन अतिसंवेदनशीलता, रणनीति संबंधी कमियों और वित्तपोषण के अवसरों पर बैंक किस प्रकार से वास्तविक दुनिया की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह डीकार्बोनाइजेशन के उपाय और उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

मार्गदर्शिका डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

RMI का परिचय

Rocky Mountain Institute, या RMI, एक स्वावलंबी, गैर-पक्षपातपूर्ण गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और जो सभी के लिए एक समृद्ध, लचीला, स्वच्छ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बाजार-संचालित समाधानों के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सिस्टमों को परिवर्तित करती है। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए, बिज़नेसों, नीति-निर्माताओं, वित्त-प्रदाताओं, समुदायों और अन्य भागीदारों के सहयोग से, RMI स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को व्यापक स्तर पर लागू करने, ऊर्जा की बर्बादी को कम करने और किफायती स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए निवेश को बढ़ावा देता है। 50 से अधिक देशों में RMI सक्रिय है। 2016 से भारत के गतिशीलता और ऊर्जा परिवर्तन में RMI सहयोग कर रहा है।

Climate Policy Initiative का परिचय

Climate Policy Initiative (CPI) वित्त और नीति में गहन विशेषज्ञता रखने वाला एक विश्लेषण और परामर्शी संगठन है। हमारा उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकारों, बिज़नेसों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सपोर्ट करना है। CPI के ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यालय हैं।

CPI India Private Limited, भारत के Nationally Determined Contributions (NDC) द्वारा निर्देशित स्वच्छ ऊर्जा मिशन का समर्थन करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा बाजार को उत्प्रेरित करने वाली India Clean Energy Finance (ICEF), India Distributed Solar Finance initiative (IDSF), और Global Innovation Lab for Climate Finance (India Chapter) जैसी पहलों; Center for Sustainable Finance (CSF) और Green Indian Financial System (GIFS) जैसी क्षमता निर्माण की पहलों के माध्यम से काम करती है; और PSUs के लिए भविष्य-प्रूफिंग रणनीतियों जैसी पहलें सतत ऊर्जा भविष्य की ओर ट्रांजिशन के लिए विश्लेषणात्मक कार्य करती है। CPI भारत में अनुकूलन के वित्तपोषण हेतु ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ अनुकूलन के प्रयासों, कृषि के लिए सतत वित्त प्रवाह, और प्रकृति-आधारित समाधानों का भी समर्थन करता है।

